Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα σε πολυσύχναστη αγορά της πόλης Κουρσκ, πρωτεύουσας της ομώνυμης ρωσικής περιφέρειας, έπειτα από αναφορές για καταρρίψεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones).

Ο περιφερειάρχης Ρομάν Σταροβόιτ ενημέρωσε μέσω αναρτήσεων στην πλατφόρμα Telegram ότι η αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε τουλάχιστον τέσσερα drones.

«Χτυπήθηκε όμως κτίριο κατοικιών και ξέσπασαν δύο πυρκαγιές λόγω της αεροπορικής επιδρομής», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Διευκρίνισε ωστόσο ότι δεν υπήρξαν αναφορές για θύματα και υπενθύμισε στους κατοίκους ότι δεν πρέπει να πλησιάζουν τα συντρίμμια των drone ή να τα αγγίζουν.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν κατ’ επανάληψη εξαπολύσει επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον ρωσικών παραμεθόριων περιοχών, ιδίως στις περιφέρειες Μπέλγκοροντ, Κουρσκ και Βορονέζ.

