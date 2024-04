Έκρηξη σημειώθηκε σε κεντροασιατικό καφέ στη ρωσική πόλη Βορονέζ, με αποτέλεσμα να σπάσουν παράθυρα, όπως μετέδωσαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων επικαλούμενα την τοπική αστυνομία. Σε εικόνες που δημοσιοποιήθηκαν από το ειδησεογραφικό δίκτυο Zvezda φαίνονται να έχουν σπάσει τα παράθυρα του καφέ “Eastern Tea House”.

Αξιωματούχοι της τοπικής αστυνομίας δήλωσαν, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, ότι έχουν ξεκινήσει έρευνες ύστερα από τις αναφορές για ζημιές στο καφέ. Δεν έχει γίνει σαφές εάν υπάρχουν θύματα.

