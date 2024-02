Ινδία: Τουλάχιστον 8 νεκροί και 80 τραυματίες από έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων

Τουλάχιστον 8 άνθρωποι πέθαναν και 80 τραυματίστηκαν σήμερα από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην κεντρική Ινδία, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Εικόνες που μεταδόθηκαν από ινδικά τηλεοπτικά δίκτυα δείχνουν φλόγες από το εργοστάσιο να υψώνονται στον ουρανό μετά την έκρηξη στο εργοστάσιο στην περιοχή Χάρντα, στο κρατίδιο Μάντια Πραντές. Δεκάδες ασθενοφόρα έσπευσαν στο σημείο για την διακομιδή των τραυματιών στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο της αστυνομίας της περιοχής Ρατζεσουάρι Μαχόμπια, «οι νεκροί ανέρχονται μέχρι στιγμής σε 8 και οι τραυματίες σε περίπου 80». «Ο αριθμός των νεκρών πιστεύεται ότι θα αυξηθεί», γνωστοποίησε ο ίδιος στο AFP.

Ο επικεφαλής της κυβέρνησης του κρατιδίου Μόχαν Γιαντάβ δήλωσε ότι οι γιατροί των μονάδων για την αντιμετώπιση σοβαρών εγκαυμάτων των κύριων κοντινών νοσοκομείων κλήθηκαν «να κάνουν τις απαραίτητες προετοιμασίες».

«Ασθενοφόρα στέλνονται στην Χάρντα από πολλές γύρω περιοχές και ο στρατός ενημερώθηκε να οργανώσει την αποστολή ελικοπτέρων», σημείωσε ο Γιαντάβ σε μήνυμά του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

Τουλάχιστον 20 ασθενοφόρα έχουν ήδη σπεύσει και άλλα 50 έχουν σταλεί για τους τραυματίες, πρόσθεσε.

Ο Μάνις Σάρμα, χειρουργός στο νοσοκομείο της Χάρντα, δήλωσε ότι μεταφέρονται εκεί πολλοί τραυματίες. «Έχουμε 8 θανάτους στο νοσοκομείο μας, συνολικά 90 άνθρωποι έχουν εισαχθεί εδώ μέχρι στιγμής και έχει γίνει μεταφορά 15 σε άλλο μεγαλύτερο νοσοκομείο», δήλωσε στο AFP. «Μετά τη διάσωσή τους κι άλλοι μεταφέρονται εδώ».

