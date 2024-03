Έκρηξη σε διυλιστήριο στο Ιράν – Τουλάχιστον δύο οι τραυματίες

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σε περιστατικό κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης στο διυλιστήριο πετρελαίου Aftab στο Bandar Abbas του Ιράν, μετέδωσαν την Πέμπτη ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία επικαλείται το Reuters.

Νωρίτερα, το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA ανέφερε ότι αρκετοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν εξαιτίας ενός ατυχήματος εκεί, αλλά προειδοποίησε ότι δεν υπήρξε επίσημη ανακοίνωση.

Αρκετά κρατικά μέσα ενημέρωσης περιέγραψαν αργότερα ότι το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης συντήρησης, χωρίς να δώσουν λεπτομέρειες για το τι συνεπάγεται αυτό, και ανέφεραν ότι υπάρχουν τουλάχιστον δύο τραυματίες, χωρίς να κάνουν λόγο για νεκρούς.

Σημειώνεται ότι οι εγκαταστάσεις δεν υπέστησαν σημαντικές ζημιές. Σε ότι αφορά τους τραυματίες, αυτοί μεταφέρθηκαν άμεσα στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί έκριναν ότι η υγεία τους βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars.

