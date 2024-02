Δύο εκρήξεις που σημειώθηκαν τη νύκτα της Τρίτης προς Τετάρτη προκάλεσαν ζημιές στον κεντρικό αγωγό που μεταφέρει φυσικό αέριο από το νότιο προς το βόρειο Ιράν, ανακοίνωσαν οι αρχές της χώρας, κάνοντας λόγο για πράξη «δολιοφθοράς και τρομοκρατίας».

«Αυτή η πράξη δολιοφθοράς και τρομοκρατίας πραγματοποιήθηκε περίπου στη 01:00 τα ξημερώματα της Τετάρτης στο εθνικό δίκτυο αγωγών μεταφοράς φυσικού αερίου σε δύο επαρχίες της χώρας», επεσήμανε ο Ιρανός υπουργός Πετρελαίου Τζαβάντ Ουουζί μιλώντας στην κρατική τηλεόραση.

«Αναμέναμε τέτοιες πράξεις δολιοφθοράς γύρω στην επέτειο της Ιρανικής Επανάστασης (11 Φεβρουαρίου) και γρήγορα αλλάξαμε τις ρυθμίσεις του δικτύου μεταφοράς για να εμποδίσουμε τον στόχο του εχθρού να προκαλέσει διακοπές στην παροχή φυσικού αερίου σε μεγάλες επαρχίες», πρόσθεσε ο ίδιος.

🇮🇷 In Iran, an explosion occurred overnight on a gas pipeline on section 65 in Chaharmahal and Bakhtiari province. Its causes are unknown.

Local authorities and fire departments have shut down the pipeline and are waiting for all the gas to burn out to investigate what happened.… pic.twitter.com/g1MSux4m7U

— Rybar Force (@rybar_force) February 14, 2024