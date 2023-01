Δυνατή έκρηξη ακούστηκε σε στρατιωτικό εργοστάσιο στην πόλη Ισφαχάν του κεντρικού Ιράν, αλλά ένας αξιωματούχος ασφαλείας είπε ότι δεν υπήρξαν θύματα, αναφέρει το ιρανικό κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο IRIB στην ιστοσελίδα του σήμερα (πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής τοπική ώρα).

«Η έκρηξη σημειώθηκε σε ένα από τα κέντρα κατασκευής πυρομαχικών του υπουργείου Άμυνας και σύμφωνα με ανακοίνωση του αναπληρωτή επικεφαλής πολιτικής και ασφάλειας του κυβερνείου στο Ισφαχάν δεν υπήρξαν θύματα», μετέδωσε το IRIB, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

📹 | Ammunition depot of the #Iran|ian MoD explodes in #Isfahan city without any casualties.pic.twitter.com/Crgskco7jU

— EHA News (@eha_news) January 28, 2023