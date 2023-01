Δεκάδες κτηνοτρόφοι και διερχόμενοι σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν στη βόρεια κεντρική Νιγηρία εξαιτίας έκρηξης που οι αρχές ανέφεραν χθες Τετάρτη πως θεωρούν πως ήταν τρομοκρατική ενέργεια, οφειλόταν σε «βόμβα», αλλά στέλεχος ένωσης κτηνοτρόφων κατήγγειλε πως οφειλόταν σε αεροπορική επιδρομή του στρατού.

Η πολύνεκρη έκρηξη έγινε το βράδυ της Τρίτης, στα όρια των πολιτειών Νασαράουα και Μπένου.

A group of 27 herders reported killed and several others injured in what police called a bomb explosion in central Nigeria https://t.co/7g396morjG

