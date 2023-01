Έκρηξη σε χημικό εργοστάσιο και διυλιστήριο στην κομητεία Πανσάν, στην επαρχία Λιαονίνγκ της Κίνας (βόρεια) χθες Κυριακή το απόγευμα είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον δυο άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 34, ενώ ακόμη 12 εξακολουθούν να αγνοούνται, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές και μετέδωσαν κρατικά ΜΜΕ.

Οι τραυματίες, τέσσερις από τους οποίους βρίσκονται σε πολύ σοβαρή κατάσταση, νοσηλεύονται σε νοσοκομείο, σύμφωνα με ανακοίνωση των αρχών της κομητείας την οποία επικαλέστηκε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

Η κινεζική κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι η πυρκαγιά η οποία ξέσπασε μετά την έκρηξη χθες στις 15:13 (τοπική ώρα· 09:13 ώρα Ελλάδας) στο εργοστάσιο αλκυλίωσης και διυλιστήριο, όπου βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες συντήρησης, τέθηκε υπό έλεγχο μερικές ώρες αργότερα.

