Εθνική Τράπεζα: Νέα ολοκληρωμένη σειρά λύσεων ταμειακής διασύνδεσης EPSILON ALL in ONE

Στις ημέρες μας δεν νοείται καμία ανθρώπινη δραστηριότητα να μην κάνει χρήση της τεχνολογίας και μάλιστα τις περισσότερες φορές προηγμένης. Αυτή η συνεχής εξέλιξη έχει ως στόχο την αυτοματοποίηση των διαδικασιών, ώστε να διευκολύνονται οι συναλλαγές και οι συνέργειες των επαγγελματιών, χωρίς κόπο και χρονικές καθυστερήσεις. Οι τεχνολογικές λύσεις ως αποτέλεσμα δίνουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στη σύγχρονη επιχείρηση και αυτό είναι κάτι που το προσφέρει σταθερά η Εθνική Τράπεζα στους πελάτες της. Σήμερα, έρχεται στον τομέα του acquiring business, με έμφαση στις λύσεις All in One και e-commerce να προσφέρει ολοκληρωμένες προτάσεις σε συνεργασία με τον Όμιλο EPSILON NET.

Η Εθνική Τράπεζα, πρωτοπόρος σε όλο το φάσμα των τραπεζικών υπηρεσιών, επενδύει συνεχώς σε στρατηγικές συνεργασίες προκειμένου να μπορεί να προσφέρει τις καλύτερες λύσεις στις επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτό προχώρησε σε συνεργασία με την ειδικό στην παραγωγή εταιρικού λογισμικού Epsilon Νet για τη δημιουργία μίας ολοκληρωμένης πλατφόρμας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, της EPSILON ALL in ONE, που δίνει τη δυνατότητα τιμολόγησης και αποδοχής πληρωμών καρτών από μία μόνο συσκευή.

Οι λύσεις, που παρέχονται σε συνεργασία με την NBG Pay, προσφέρουν μοναδικές λειτουργικότητες για την ολοκληρωμένη διαχείριση των ηλεκτρονικών συναλλαγών με κάρτες και είναι οι εξής:

EPSILON ALL in ONE – Epsilon Smart PAX edition

Η υπηρεσία EPSILON ALL in ONE συνδυάζει και διασυνδέει:

την cloud εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης και εμπορικής παρακολούθησης Epsilon Smart

τις υπηρεσίες αδειοδοτημένου Παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, Epsilon Digital, για την αυτοματοποιημένη και ασφαλή αποστολή ηλεκτρονικών παραστατικών στην ΑΑΔΕ

τη συσκευή POS με λειτουργικό Android Pax A920 Pro, για την αποδοχή πληρωμών μέσω χρεωστικών & πιστωτικών καρτών.

Το EPSILON ALL in ONE είναι μία ολοκληρωμένη πρόταση που διασφαλίζει υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας και διαλειτουργικότητας, με χρήση μίας εργονομικά σχεδιασμένης συσκευής POS, με μεγάλη οθόνη 5,5’’ και προδιαγραφές που υποστηρίζουν τις ανάγκες και απαιτήσεις της αγοράς και της φορολογικής νομοθεσίας.

Σημειώνεται ότι διασυνδέεται αυτόματα με το λογισμικό του λογιστή σας, είτε πρόκειται για εξωτερικό Λογιστικό Γραφείο ή το λογισμικό Λογιστικής Παρακολούθησης της επιχείρησής σας, ενώ παράλληλα προσφέρει απλή και εύχρηστη λειτουργία, ακόμα και off-line, με άριστη υποστήριξη. Επιπροσθέτως, διασυνδέεται με όλα τα προγράμματα πιστότητας, όπως για παράδειγμα το Go for More της Εθνικής Τράπεζας.

Υπηρεσίες eCommerce

Με τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου, μπορείτε -σε πραγματικό χρόνο- να έχετε online πρόσβαση και έλεγχο σε όλες τις συναλλαγές που διενεργούνται στο ηλεκτρονικό σας κατάστημα, με χρήση διαφόρων καρτών (όπως Visa, Mastercard), από όπου και αν εργάζεστε. Ειδικότερα, με τις υπηρεσίες eCommerce έχετε πρόσβαση σε μία ειδικά διαμορφωμένη σελίδα πληρωμής (checkout) η οποία λειτουργεί σε όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές (όπως κινητό τηλέφωνο, tablet), προσφέροντας την καλύτερη δυνατή αγοραστική εμπειρία για τους πελάτες σας. Επιπλέον, μπορείτε να έχετε και πρόσθετες δυνατότητες, κατόπιν σχετικής αίτησης, ώστε να γίνεται αποδοχή πληρωμών με άτοκες δόσεις όπως και να έχετε δυνατότητα προέγκρισης ή μερικής ολοκλήρωσης της πληρωμής.

Ολοκληρωμένες λύσεις εύκολα και γρήγορα με την υπογραφή της Εθνικής Τράπεζας

Θέλετε και εσείς να αποκτήσετε τo Epsilon Smart PAX edition ή/και τις υπηρεσίες eCommerce; Το μόνο που χρειάζεται είναι να έχετε ήδη ή να ανοίξετε επαγγελματικό καταθετικό λογαριασμό στην Εθνική Τράπεζα, μέσω της διαδικασίας Digital Onboarding. Αν είστε ελεύθερος επαγγελματίας ή ατομική επιχείρηση, η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω του Mobile Banking για Ιδιώτες και ολοκληρώνεται την ίδια μέρα.

Για τις επιχειρήσεις Νομικά Πρόσωπα, η διαδικασία ενεργοποιείται από το Internet Banking Ιδιωτών και ολοκληρώνεται σε δύο εργάσιμες ημέρες. Μπορείτε τώρα να εγγραφείτε online, με χρήση της υπηρεσίας eGOV – KYC ΕΔΩ και να ανοίξετε λογαριασμό ΕΔΩ.

Για την υποβολή αίτησης χορήγησης POS μπορείτε να κλείσετε ραντεβού σε ένα κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας, πατώντας εδώ.

Το ζητούμενο όλων σήμερα είναι η εμπιστοσύνη και αυτό είναι κάτι που το έχει κερδίσει η Εθνική Τράπεζα, προσφέροντας τη σιγουριά και τις λύσεις που χρειάζεστε για το Σήμερα της επιχείρησής σας.