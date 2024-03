Πολίτες και στρατιωτικοί σκοτώνονται από πλήγματα κοντά στο Χαλέπι

Πολίτες και στρατιωτικοί σκοτώθηκαν όταν το Ισραήλ και «τρομοκρατικές οργανώσεις» εξαπέλυσαν πλήγματα κοντά στη συριακή πόλη Χαλέπι, ανακοίνωσε τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα Παρασκευή το υπουργείο Αμυνας στη Δαμασκό (φωτογραφία, επάνω, από το X).

BREAKING: Israel is currently dropping bombs on Aleppo in Syria, one of the oldest, most continuously inhabited cities on earth.

Bombing 3 different countries at once is not victim behavior. It is terrorism.

— sarah (@sahouraxo) March 28, 2024