Εργαζόμενος του ΠΟΥ ανάμεσα στους τουλάχιστον 17 νεκρούς στην ανατολική Συρία

Τρεις Ιρανοί, ανάμεσά τους αξιωματικός των Φρουρών της Επανάστασης και τουλάχιστον ένδεκα μαχητές που φέρονται να ανήκαν σε ένοπλες οργανώσεις προσκείμενες στην Τεχεράνη, σκοτώθηκαν σε αεροπορικούς βομβαρδισμούς (φωτογραφία, επάνω, και βίντεο, κάτω, από το X) στην ανατολική Συρία, οι οποίοι στοίχισαν επίσης τη ζωή σε πολίτη, εργαζόμενο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), κατά πληροφορίες που δημοσιοποίησαν χθες Τρίτη μη κυβερνητική οργάνωση και ο διεθνής οργανισμός.

Προηγούμενος απολογισμός της ΜΚΟ έκανε λόγο για 14 νεκρούς μαχητές προσκείμενους στην Τεχεράνη.

. @DeirEzzor24 & @OALD24 are reporting that Haj Askar, who was the commander of #IRGCterrorists militias in eastern #Syria , has been killed tonight in a drone strike. He was named to the post in 2019 and had recently returned to Al Bukamal after an absence when U.S. was readying… pic.twitter.com/kMnOr05r6B

Οι βομβαρδισμοί εξαπολύθηκαν στην επαρχία Ντέιρ Εζούρ, η οποία γίνεται συχνά θέατρο αεροπορικών επιδρομών, κυρίως ισραηλινών, ενίοτε αμερικανικών, κατά το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Ερωτηθείς σχετικά από το Γαλλικό Πρακτορείο, αξιωματούχος της κυβέρνησης των ΗΠΑ περιορίστηκε να πει πως δεν επρόκειτο για αμερικανικό βομβαρδισμό.

Από την πλευρά του, το Ισραήλ πολύ σπάνια σχολιάζει δημόσια τους βομβαρδισμούς που εξαπολύει στην επικράτεια της Συρίας.

«Ιρανός σύμβουλος, μέλος των Φρουρών της Επανάστασης, δυο ιρανοί σωματοφύλακές του, εννιά ιρακινοί μαχητές και δυο σύροι μαχητές οργανώσεων προσκείμενων στην Τεχεράνη σκοτώθηκαν στα πλήγματα», σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους στηλίτευσε μέσω X την «τραγική απώλεια ενός από εμάς σε αεροπορική επιδρομή στη Συρία το πρωί» χθες, διευκρινίζοντας πως επρόκειτο για μηχανικό ειδικευμένο σε ζητήματα ύδρευσης και αποχέτευσης, τον Ιμάντ Σεχάμπ, που εργαζόταν στη Ντέιρ Εζούρ.

My colleagues and I are heartbroken at the tragic loss of another one of our own in an airstrike in #Syria this morning, engineer Emad Shehab. We extend our deepest condolences to his family.

Emad served as the @WHO water and sanitation focal point in Deir-ez-Zor. His untimely… pic.twitter.com/vG1A2IRsid

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) March 26, 2024