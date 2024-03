Επιθέσεις του Ισραήλ στην περιοχή της Δαμασκού

Το Ισραήλ προχώρησε σε νέα αεροπορικά πλήγματα στη Συρία τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες, βάζοντας στο στόχαστρο στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην περιφέρεια της πρωτεύουσας Δαμασκού, με αποτέλεσμα να προκληθούν ορισμένες «ζημιές», σύμφωνα με ανακοίνωση του συριακού υπουργείου Αμυνας (φωτογραφία, επάνω, από το X).

Συστοιχίες της συριακής αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν ισραηλινούς πυραύλους και «κατέρριψαν μερικούς», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

BREAKING: FOOTAGE OF DAMASCUS SYRIA BEING BOMBED RIGHT NOW pic.twitter.com/WUrXGVgT7E

Ο ισραηλινός στρατός έχει εξαπολύσει εκατοντάδες αεροπορικούς βομβαρδισμούς στη Συρία αφότου ξέσπασε η εξαιρετικά περίπλοκη ένοπλη σύρραξη στη χώρα αυτή το 2011.

Οι επιχειρήσεις του είδους πολλαπλασιάστηκαν μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας τον Οκτώβριο του 2023 ανάμεσα στο Ισραήλ και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς.

Once again Israel bombs Syria in several sites belonging to Iranian militias in the Qalamoun region, north of the capital #Damascus.

Since Bashar al-Assad sold Syria to Iran, the country has now been overrun by shia militias, causing Syria to be bombarded by Israel and Jordan pic.twitter.com/PfnAZlwdx2

