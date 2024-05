Πέντε νεκρούς και δεκάδες τραυματίες άφησε στο πέρασμα του ο ανεμοστρόβιλος που σάρωσε το Γκρίνφιλντ της Αϊόβα. Οι εικόνες από την πόλη δείχνουν μια πορεία απόλυτης καταστροφής, με σπίτια να έχουν γίνει θρύψαλα, συντρίμμια να έχουν διασκορπιστεί παντού και αρκετές μεγάλες ανεμογεννήτριες να έχουν διαλυθεί.

«Αυτός ο ανεμοστρόβιλος κατέστρεψε μεγάλο μέρος αυτής της πόλης», δήλωσε ο αρχιφύλακας Άλεξ Ντίνκλα, εκπρόσωπος της Πολιτειακής Περιπολίας της Αϊόβα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε το βράδυ στο Γκρίνφιλντ. «Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι υπήρξαν πολλοί νεκροί από αυτόν τον ανεμοστρόβιλο.»

Σημειώνεται ότι η Πολιτειακή Περίπολος της Αϊόβα είπε ότι ο αριθμός των τραυματιών από τον τυφώνα στο Γκρίνφιλντ «είναι πιθανώς υψηλότερος καθώς ο αριθμός των 30 τραυματιών αντικατοπτρίζουν μόνο εκείνους τους ασθενείς που υποβάλλονται σε θεραπεία». Το τοπικό νοσοκομείο υπέστη ζημιές από την καταιγίδα, οι άνθρωποι αυτοί έπρεπε να μεταφερθούν σε εγκαταστάσεις σε κοντινές πόλεις.

«Αν και είναι πολύ νωρίς για να γνωρίζουμε τον πλήρη αντίκτυπο της καταιγίδας, οι απαντήσεις θα έρθουν τις επόμενες ώρες και ημέρες», ανέφερε ο Reynolds σε δήλωσή του. Η κυβερνήτης δήλωσε ότι η πολιτεία θα διαθέσει όλους τους πόρους της για να βοηθήσει τις πληγείσες περιοχές να ανακάμψουν και διαβεβαίωσε τους κατοίκους ότι η υποστήριξη είναι σε εξέλιξη και εργάζεται για την παροχή καταφυγίων, τροφίμων και νερού και την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης σε χιλιάδες κατοίκους.

«Έχω ζήσει εδώ όλη μου τη ζωή. Προσεύχομαι απλώς να ήταν όλοι ασφαλείς, να είναι όλοι ασφαλείς και να μην πάθει κανείς κακό», δήλωσε η Valerie Warrior, κάτοικος του Greenfield, σε συνέντευξή της στον τηλεοπτικό σταθμό KCCI του CBS, στεκόμενη κοντά σε μερικές από τις κατεδαφισμένες κατοικίες. «Ήταν τρομακτικό, πολύ τρομακτικό».

Τα πλάνα δείχνουν την καταστροφική πορεία του τυφώνα, ενώ οι πολίτες περιγράφουν πως επιβίωσαν από τον ανεμοστρόβιλο

NEW Team Dominator ground and drone intercept of multiple vortex #tornado shredding wind turbines SW of Greenfield, Iowa. FULL video – https://t.co/8Zt2hHc01G pic.twitter.com/jZdkBGNkrY

— Reed Timmer, PhD (@ReedTimmerUSA) May 22, 2024