H βασίλισσα Λετίθια κλαίει μπροστά στους πλημμυροπαθείς της Βαλένθια

Εχθές Κυριακή (3/11), ο βασιλιάς Φίλιππος, η βασίλισσα Λετίθια και ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ επισκέφτηκαν την περιοχή Παϊπόρτα της Βαλένθια.

Εκεί όπου τουλάχιστον 213 σκοτώθηκαν από τις φονικές πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή το βράδυ της Τρίτης (29/10).

Όταν έφτασαν οι τρεις τους εκεί, βρέθηκαν αντιμέτωποι με το οργισμένο πλήθος.

Κάποιοι τους πέταξαν λάσπη, άλλοι τους αποκάλεσαν «δολοφόνους» και άλλοι τους φώναζαν «ντροπή!».

🇪🇸 🐀 is how leftist Pedro Sánchez fled from Paiporta, Valencia, after the indignant and powerless crowd, which had lost everything, berated him for his indifference in the face of tragedy.

King Felipe and his wife Queen Letizia stayed to listen to them. pic.twitter.com/GcteMfVnU2

— Geography🌏🏞️ (@GeoStatics7372) November 3, 2024