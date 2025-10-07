Κανένα δάκρυ για τη Μέγκαν: Πώς έγινε το πιο μισητό πρόσωπο στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι – «Αναίσθητη, αναιδής»

Η πολυαναμενόμενη εμφάνιση της Μέγκαν Μαρκλ στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, δίπλα στον φίλο της και νέο καλλιτεχνικό διευθυντή της Balenciaga, Πιερπάολο Πιτσόλι, απέχει πολύ από το να χαρακτηριστεί ως θρίαμβος.

Αντίθετα, η «βόλτα» της Δούκισσας του Σάσεξ στη γαλλική πρωτεύουσα μετατράπηκε σε μια αλληλουχία ατυχών στιγμών και λαθών, πυροδοτώντας μια καταιγίδα αντιδράσεων που κυμαίνονται από τη γελοιοποίηση μέχρι την κατηγορία της «ασέβειας».

Η επίσκεψη, που είχε ως στόχο να την καθιερώσει εκ νέου στον κόσμο της υψηλής μόδας, εκπυρσοκρότησε με πλάνα και φωτογραφίες να την εκθέτουν σε τέσσερα μέτωπα: από το αμήχανο χαχανητό για ένα μοντέλο που σκόνταψε στην πασαρέλα, στη «βασιλική» ψυχρότητα από την ηθοποιό Κρίστιν Σκοτ Τόμας, και από το Ζoolander περπάτημα στην εντελώς άκυρη επιλογή της να ανεβάσει βίντεο από το τούνελ που βρήκε το θάνατο η μητέρα του συζύγου της πρίγκιπα Χάρι, πριγκίπισσα Νταϊάνα.

Στο επίκεντρο της νέας επίθεσης στο πρόσωπο της Μέγκαν Μαρκλ βρίσκεται ένα βίντεο από την πρώτη σειρά της επίδειξης.

Η Μέγκαν Μαρκλ, καθισμένη δίπλα στον στενό της φίλο, τον δημιουργικό διευθυντή του Soho House, Μάρκους Άντερσον, εθεάθη να αντιδρά με έντονη αμηχανία σε ένα περιστατικό στην πασαρέλα.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες και πλάνα από βίντεο που την «καίνε» η Μέγκαν Μαρκλ βρέθηκε σε πτώση ενός μοντέλου.

Αν και αρχικά αντιδρά με ένα μορφασμό έκπληξης, στη συνέχεια η Μαρκλ απαθανατίζεται να χαχανίζει με τα χέρια μπροστά στο στόμα της ενώ στρέφεται προς τον Άντερσον, ο οποίος διατηρεί μια παγερή, αδιάφορη έκφραση.

Το γεγονός ότι η Μέγκαν φάνηκε να είναι η μόνη που γέλασε σε ένα κατά τα άλλα σιωπηλό και ψύχραιμο κοινό, προκάλεσε την οργή των βασιλικών φαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Leave it to Meghan Markle to be the only one to laugh when a model walking the Balenciaga show has a trip up Reminds me of that time Meghan Markle laughed at an Autistic woman singing the Canadian National Anthem at the Canucks game pic.twitter.com/lgjH7YC2pW — MeghansMole©️ (@MeghansMole) October 5, 2025

Η Σαρλότ Γκρίφιθς, αρχισυντάκτρια της Mail on Sunday, σχολιάζοντας το περιστατικό στο GB News, δήλωσε ότι η Δούκισσα «έμοιαζε λίγο εκτός τόπου» και ότι «ξέσπασε στα γέλια. Και μετά συνειδητοποίησε προφανώς ότι ήταν ένα αρκετά σκληρό πράγμα να κάνει, οπότε το συγκάλυψε».

Παρόλο που εκπρόσωπος της Μέγκαν αρνήθηκε ότι γελούσε με το μοντέλο, η εικόνα της έχει ήδη καταγραφεί.

Μια άλλη εξίσου αμήχανη στιγμή καταγράφηκε στην αλληλεπίδραση της Μέγκαν με τη βρετανίδα ηθοποιό Ντέιμ Κρίστιν Σκοτ Τόμας.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε, η Μέγκαν φαίνεται να επιχειρεί να πιάσει συζήτηση με τη σταρ του Τέσσερις Γάμοι και μία Κηδεία, ωστόσο η Ντέιμ Κρίστιν, η οποία καθόταν κοντά της, φαίνεται να την αγνοεί επιδεικτικά, στρέφοντας το βλέμμα της αλλού και συνεχίζοντας μια διαφορετική συζήτηση, προτού απομακρυνθεί.

Η φαινομενική αυτή ένταση αποκτά μεγαλύτερο βάρος, λόγω των στενών δεσμών της βραβευμένης ηθοποιού με τη Βασιλική Οικογένεια. Η Ντέιμ Κρίστιν, η οποία έλαβε τον τίτλο της Ντέιμ από την αείμνηστη Βασίλισσα Ελισάβετ το 2015, έπαιξε τον ρόλο της ίδιας της μονάρχου στην θεατρική παράσταση The Audience και προσφάτως, τον Ιούλιο, παρευρέθηκε στο βασιλικό κρατικό δείπνο στο Κάστρο του Ουίνδσορ προς τιμήν του Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν.

Η στάση της εκλήφθηκε ως μια σαφής ένδειξη της συνεχιζόμενης απόστασης μεταξύ των Σάσεξ και των Ανακτόρων.

Eξίσου άβολος ήταν και ο χαιρετισμός της με τον σχεδιαστή Πιτσιόλι που σχολιάστηκε και τρολαρίστηκε δεόντως.

Η πιο σφοδρή κριτική αφορά ένα βίντεο που η ίδια η Μέγκαν ανάρτησε στον λογαριασμό της στο Instagram. Το κλιπ την έδειχνε να έχει τα πόδια της ακουμπισμένα στα δερμάτινα καθίσματα ενός βαν φορώντας τις γόβες Knife του οίκου Balenciaga.

Το εξοργιστικό για τους επικριτές είναι ότι η διαδρομή της Δούκισσας ήταν ίδια με εκείνη που ακολούθησε η Πριγκίπισσα Νταϊάνα τη μοιραία νύχτα του Αυγούστου του 1997, η οποία κατέληξε στην τραγωδία του τούνελ Πον ντε λ’ Αλμά.

Let’s drive by the Pont de l’Alma tunnel, just to trigger Aitch! Because that’s what I do! #PrinceHarry #MeghanMarkIe pic.twitter.com/j3m4zEOvXk — Harry, Meghan’s Spare (@ViQueenie) October 4, 2025

Ο Πρίγκιπας Χάρι έχει περιγράψει στο βιβλίο του Spare πώς οδήγησε και ο ίδιος αργότερα μέσα στο ίδιο τούνελ για να βιώσει το ατύχημα.

Η ανάρτηση, η οποία βρισκόταν σε τόσο κοντινή απόσταση από τον τόπο του δυστυχήματος, χαρακτηρίστηκε «αδιανόητα αναιδής», «βλακεία πέρα από κάθε όριο» και «ασέβεια χωρίς προηγούμενο» από τον βασιλικό εμπειρογνώμονα Ρίτσαρντ Φιτζγουίλιαμς προς τη μνήμη της πριγκίπισσας Νταϊάνα.

Meghan Markle trying to give Zoolander a run for his supermodel walk 🤭🤣 “Zoolander wrapped in holy Toilet Paper”—that’s the Twerkle vibe for Balenciaga lol @ELLEmagazine @voguemagazine @vanityfair @THR @nypost pic.twitter.com/eIsrKfsrsl — FrontGrid (@FrontGrid101) October 4, 2025

Σε άλλα αμήχανα περιστατικά, η Μέγκαν Μαρκλ σχολιάστηκε για το Zoolander περπάτημα της κατά την έξοδό της από το σόου του οίκου.

Πολλοί χρήστες των social media παρομοίασαν τη «ναρκισσιστική έξοδο της» με τον χαρακτήρα του Zoolander που υποδύθηκε ο Μπεν Στίλερ, κατηγορώντας την ότι «προσπαθεί πολύ σκληρά» και ότι «θέλει να κάνει το σόου να μοιάζει δικό της».

Τέλος, η επιλογή της να στηρίξει τον οίκο Balenciaga δέχτηκε σφοδρή επίθεση. Ο οίκος είχε βρεθεί στο στόχαστρο το 2022 για μια αμφιλεγόμενη διαφημιστική καμπάνια που περιλάμβανε παιδιά με ρούχα και αξεσουάρ σε στιλ bondage.

Οι επικριτές την αποκάλεσαν Δούκισσα της υποκρισίας, ρωτώντας πώς μια μητέρα θα μπορούσε να στηρίξει μια τέτοια μάρκα, υπογραμμίζοντας την αντίθεση με την «ευαισθησία» που συχνά προβάλλει στα μέσα ενημέρωσης.

Imagine waking up today on top of the world feeling like you had a moment yesterday only to see the headlines from today’s newspapers across the Atlantic and here, bashing you to bits. This is not a good day or look for Meghan Markle. pic.twitter.com/n6M605DDea — Queer Lips of Truth II (@QLoTII) October 5, 2025

Με την πρώτη της εμφάνιση στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού να ολοκληρώνεται με αυτόν τον καταιγισμό αρνητικής δημοσιότητας, η Μέγκαν Μαρκλ φαίνεται να έχει ακόμα πολύ δρόμο να διανύσει για να κερδίσει την αναγνώριση και τον σεβασμό των επικριτών της, ιδιαίτερα όταν κάθε της κίνηση αναλύεται εξονυχιστικά υπό το φως των βασιλικών της δεσμών.