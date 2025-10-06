Τι στο καλό σκεφτόταν: Το βίντεο της Μέγκαν Μαρκλ από το σημείο που σκοτώθηκε η Νταϊάνα στο Παρίσι προκάλεσε αντιδράσεις

Ήταν το 2020 όταν μετά από δύο χρόνια γάμου αποφάσισαν να κάνουν μια κίνηση που σόκαρε πολλούς. Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ, εγκατέλειπαν τη Βρετανία για τις ΗΠΑ, προκειμένου να ακολουθήσουν τον δικό τους δρόμο μακριά από τη βασιλική οικογένεια.

Μια κίνηση που δεν άρεσε στους περισσότερους Άγγλους, που θεώρησαν ότι η πρώην ηθοποιός χειραγωγούσε τον δούκα του Σάσσεξ. Από τότε έχουν περάσει πέντε χρόνια, οι σχέσεις του ζευγαριού με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας (ιδιαίτερα με τον πρίγκιπα Γουίλιαμ) είναι άθλιες, ενώ τα επιχειρηματικά σχέδια της Μέγκαν Μαρκλ συνήθως αποτυχαίνουν – και ο βρετανικός Τύπος στήνει πάρτυ εις βάρος της.

Πολλές φορές μοιάζει υπερβολικός ο τρόπος με τον οποίο την αντιμετωπίζουν οι Άγγλοι, ωστόσο συχνά πυκνά ρίχνει κι αυτή λάδι στη φωτιά με τις κινήσεις της. Όπως αυτή που έκανε κατά την επίσκεψή της στο Παρίσι στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας.

Η δούκισσα του Σάσσεξ βρέθηκε στο σόου του οίκου Balenciaga και κατά την επιστροφή της από το πάρτι, ανέβασε ένα βίντεο στο Instagram όπου δείχνει τα πόδια της ενώ περνάει από το τούνελ που τον Αύγουστο του 1997 έχασε τη ζωή της με τραγικό τρόπο η Νταϊάνα.

«Δεν μπορώ να καταλάβω τι στο καλό σκεφτόταν – δεν νομίζω ότι σκεφτόταν καν. Το να μοιραστείς ένα τέτοιο βίντεο που συνδέεται με τον θάνατο της πριγκίπισσας της Ουαλίας αψηφά κάθε λογική» είπε ο ειδικός σε βασιλικά θέματα Ρίτσαρντ Φιτζγουίλιαμς, ο οποίος χαρακτήρισε την κίνησή της «κάτι περισσότερο από ηλίθια».

Αντίστοιχες ήταν και οι αντιδράσεις διάφορων χρηστών στο Χ (πρώην Twitter): «Πείτε μου ότι αυτό δεν είναι αληθινό; Πείτε μου ότι δεν το έκανε» έγραψε κάποιος, ενώ ένας άλλος χρήστης συμπλήρωσε: «Για τους περισσότερους το σημείο που η μητέρα του ανθρώπου τους έχασε τη ζωή της, είναι μια στιγμή σιωπής, σεβασμού και περισσυλογής».