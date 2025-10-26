magazin
Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
24.10.2025 | 23:43
Έρχεται «διαταραχή express τύπου Π» με καταιγίδες
Κέιτι Πέρι – Τζάστιν Τριντό: Μαζί στο Παρίσι – Η πρώτη δημόσια εμφάνιση του πιο απρόσμενου ζευγαριού της χρονιάς
26 Οκτωβρίου 2025 | 10:00

Κέιτι Πέρι – Τζάστιν Τριντό: Μαζί στο Παρίσι – Η πρώτη δημόσια εμφάνιση του πιο απρόσμενου ζευγαριού της χρονιάς

Η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό επιβεβαίωσαν τη σχέση τους με μια ρομαντική εμφάνιση στο Crazy Horse Paris, γιορτάζοντας τα γενέθλια της Πέρι – και βάζοντας «φωτιά» στα social media με το πιο απρόσμενο ειδύλλιο της χρονιάς

Η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό είναι πλέον και επίσημα μαζί! Η 41χρονη ποπ σταρ και ο 53χρονος πρώην πρωθυπουργός του Καναδά έκαναν την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση ως ζευγάρι το Σάββατο 25 Οκτωβρίου στο Παρίσι, ανήμερα των γενεθλίων της τραγουδίστριας.

Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του TMZ, οι δυο τους παρακολούθησαν καμπαρέ στο Crazy Horse Paris, όπου γιόρτασαν τη βραδιά χέρι-χέρι και με χαμόγελα.

Οι φήμες για τη σχέση τους είχαν ξεκινήσει ήδη από το καλοκαίρι, όταν εντοπίστηκαν σε ρομαντικό δείπνο στο Μοντρεάλ. Εκείνη την περίοδο, η Πέρι είχε μόλις χωρίσει από τον Ορλάντο Μπλουμ, ενώ ο Τριντό είχε ήδη ανακοινώσει τον χωρισμό του από τη σύζυγό του Σοφί Γκρεγκουάρ το 2023, ύστερα από 18 χρόνια γάμου.

View this post on Instagram

A post shared by KATY PERRY (@katyperry)

«Ο Τριντό την κυνηγούσε από τότε που γνωρίστηκαν»

Τον Σεπτέμβριο, φωτογραφίες που δημοσίευσε το People έδειχναν το ζευγάρι να απολαμβάνει τρυφερές στιγμές σε γιοτ ανοιχτά της Σάντα Μπάρμπαρα. «Ο Τριντό την κυνηγούσε από τότε που γνωρίστηκαν στο Μοντρεάλ», ανέφερε πηγή του περιοδικού. «Πέταξε μέχρι την Καλιφόρνια για να τη δει στην περιοδεία της· έχουν μια φυσική χημεία και εκείνος τη φλερτάρει με απόλυτο σεβασμό».

Η Κέιτι Πέρι συνεχίζει την παγκόσμια περιοδεία της Lifetimes Tour, προωθώντας το νέο της άλμπουμ 143, με στάσεις σε ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλία και τώρα Ευρώπη. Με αφορμή τα γενέθλιά της, ανάρτησε ένα χιουμοριστικό story στο Instagram, ενώ λίγες ημέρες νωρίτερα γιόρταζε την έναρξη της «σεζόν του Σκορπιού».

Economy
Δημόσιο χρέος: Γιατί δεν αρκεί η μείωσή του – Το στοίχημα της ανάπτυξης

Δημόσιο χρέος: Γιατί δεν αρκεί η μείωσή του – Το στοίχημα της ανάπτυξης

World
ΕΚΤ- Fed: Πορείες αποκλίνουσες σε αχαρτογράφητα νερά

ΕΚΤ- Fed: Πορείες αποκλίνουσες σε αχαρτογράφητα νερά

inWellness
inTown
inTickets 24.10.25

Το «Σποτ» του Ζήση Ρούμπου στο θέατρο Γκλόρια

Μια σουρεαλιστική, ξεκαρδιστική κωμωδία γύρω από το γύρισμα ενός διαφημιστικού σποτ για την Ελλάδα, μέσα σε ένα θέατρο όπου όλοι – ακόμα και το κοινό – παίζουν ρόλο!

Σύνταξη
Τζένιφερ Άνιστον: Ο πατέρας της την συμβούλεψε να αφήσει την υποκριτική – «Έτσι και αλλιώς θα πας στην Ελλάδα»
Nepo baby; 26.10.25

Τζένιφερ Άνιστον: Ο πατέρας της την συμβούλεψε να αφήσει την υποκριτική – «Έτσι και αλλιώς θα πας στην Ελλάδα»

«Ο πατέρας μου μου έλεγε: 'Σε παρακαλώ, μην το κάνεις αυτό. Θα υποφέρεις από την απόρριψη'», θυμήθηκε η Τζένιφερ Άνιστον σε πρόσφατη συνέντευξη της στην εκπομπή Armchair Expert with Dax Shepard.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κιμ Καρντάσιαν, δικηγόρος: «Σε δύο εβδομάδες θα έχω άδεια άσκησης επαγγέλματος» – Όπως ο πατέρας της
Go Fun 25.10.25

Κιμ Καρντάσιαν, δικηγόρος: «Σε δύο εβδομάδες θα έχω άδεια άσκησης επαγγέλματος» – Όπως ο πατέρας της

Η Κιμ Καρντάσιαν θέλει να ακολουθήσει το παράδειγμα του πατέρα της, του σταρ-δικηγόρου που ήταν μέλος της νομικής ομάδας στη διαβόητη υπόθεση του Ο. Τζέι Σίμπσον

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πρίγκιπας Γουίλιαμ: Αμείλικτο σχέδιο εξόντωσης του Άντριου πριν τη διαδοχή – «Είναι αγκάθι»
«Εξυγίανση» 25.10.25

Πρίγκιπας Γουίλιαμ: Αμείλικτο σχέδιο εξόντωσης του Άντριου πριν τη διαδοχή – «Είναι αγκάθι»

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η σύζυγος του Κέιτ Μίντλετον είναι αποφασισμένοι να «εξοντώσουν» τον πρίγκιπα Άντριου πριν γίνει το μεγάλο αγκάθι στη νέα μοναρχία τους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Τοξικοί, εθισμένοι, ναρκισσιστές»: Η κόρη του Άλεκ Μπάλντουιν και της Κιμ Μπέισινγκερ για την οικογένεια της
Ξεκαθάρισμα 25.10.25

«Τοξικοί, εθισμένοι, ναρκισσιστές»: Η κόρη του Άλεκ Μπάλντουιν και της Κιμ Μπέισινγκερ για την οικογένεια της

Δεκαοκτώ χρόνια αφότου ο πατέρας της, Άλεκ Μπάλντουιν, την αποκάλεσε «άμυαλο, μικρό γουρούνι» σε ένα διαβόητο ηχητικό μήνυμα, η κόρη του, Άιρλαντ, ξεκαθαρίζει τη σχέση με την οικογένεια της

Σύνταξη
Η μεγάλη έξοδος συνεχίζεται: Ένας ακόμα στενός συνεργάτης των πρίγκιπα Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ τους εγκατέλειψε μετά από 4 μήνες
Όπου φύγει, φύγει 25.10.25

Η μεγάλη έξοδος συνεχίζεται: Ένας ακόμα στενός συνεργάτης των πρίγκιπα Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ τους εγκατέλειψε μετά από 4 μήνες

Η Έμιλι Ρόμπινσον, διευθύντρια επικοινωνίας του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ, παραιτήθηκε από τη θέση της τέσσερις μήνες αφότου είχε αναλάβει τα καθήκοντά της, βάζοντας το όνομά της σε μια μεγάλη λίστα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αριάνα Γκράντε: Ήταν έτοιμη να εγκαταλείψει τη μουσική και η ταινία «Wicked» της άλλαξε γνώμη
Fizz 25.10.25

Αριάνα Γκράντε: Ήταν έτοιμη να εγκαταλείψει τη μουσική και η ταινία «Wicked» της άλλαξε γνώμη

«Ο ρόλος της Γκίλντα που εξελίσσεται μέσα από τις δύο ταινίες, την αναγκάζει να κοιτάξει τον εαυτό της στον καθρέφτη. Έμαθα από πολλά από εκείνη», δήλωσε η τραγουδίστρια.

Σύνταξη
Το cameo που κανείς δεν περίμενε – O λόγος της εμφάνισης Γκέιτς σε εμβληματική ινδική σειρά
«Namaste, Tulsi-ji» 25.10.25

Το cameo που κανείς δεν περίμενε - O λόγος της εμφάνισης Γκέιτς σε εμβληματική ινδική σειρά (βίντεο)

Το crossover που δεν προέβλεψε κανείς και άφησε τους πάντες άφωνους - Το promo του επεισοδίου συγκέντρωσε περισσότερες από έξι εκατομμύρια προβολές στο Instagram

Σύνταξη
«Είμαι ένας κατά συρροή δολοφόνος που σκότωσε μόνο μία φορά»: Σοκάρει ο δολοφόνος της Ρόμπιν Λόρενς 31 χρόνια μετά
Στέφαν Σμερκ 24.10.25

«Είμαι ένας κατά συρροή δολοφόνος που σκότωσε μόνο μία φορά»: Σοκάρει ο δολοφόνος της Ρόμπιν Λόρενς 31 χρόνια μετά

Η Ρόμπιν Λόρενς, καλλιτέχνις και μητέρα ενός δίχρονου κοριτσιού, βρέθηκε δολοφονημένη μέσα στο σπίτι της στο Σπρίνγκφιλντ της Βιρτζίνια to 1994

Σύνταξη
Η Αλάνα Χαντίντ παντρεύτηκε τον Ρος Γουίλιαμς – Οι παράνυμφοι περπάτησαν με το παλαιστινιακό τραγούδι «Ya Tal3een»
Έρωτας 24.10.25

Η Αλάνα Χαντίντ παντρεύτηκε τον Ρος Γουίλιαμς – Οι παράνυμφοι περπάτησαν με το παλαιστινιακό τραγούδι «Ya Tal3een»

Ο γάμος των Αλάνα Χαντίντ και Ρος Γουίλιαμς πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του πατέρα της ακτιβίστριας, του μεγιστάνα Μοχάμεντ Χαντίντ, στο Λος Άντζελες στις 18 Οκτωβρίου.

Σύνταξη
Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Εκτός ελέγχου μετά τους ισχυρισμούς του Φέντερλαϊν – Βίντεο τη δείχνει να οδηγεί επικίνδυνα
Βίντεο 24.10.25

Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Εκτός ελέγχου μετά τους ισχυρισμούς του Φέντερλαϊν – Βίντεο τη δείχνει να οδηγεί επικίνδυνα

Βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο δείχνει την Μπρίτνεϊ Σπίαρς βίντεο να οδηγεί απερίσκεπτα λίγες ώρες μετά από νυχτερινή έξοδο με φίλη της

Σύνταξη
Ο Μήτρογλου στο «Ντα Λουζ»: Είδε το χατ-τρικ του Παυλίδη και έβγαλε φωτογραφία με τον Μουρίνιο (pic)
Ποδόσφαιρο 26.10.25

Ο Μήτρογλου στο «Ντα Λουζ»: Είδε το χατ-τρικ του Παυλίδη και έβγαλε φωτογραφία με τον Μουρίνιο (pic)

Ο Κώστας Μήτρογλου βρέθηκε στο «Ντα Λουζ» και είδε τον Βαγγέλη Παυλίδη να πετυχαίνει χατ-τρικ στο 5-0 της Μπενφίκα επί της Αρούκα, ενώ φωτογραφήθηκε και με τον Ζοζέ Μουρίνιο.

Σύνταξη
Χαμάς: Θα εισέλθει σε νέες περιοχές στη Γάζα για να αναζητήσει σορούς ομήρων – Τι λέει για τον αφοπλισμό της
Το μήνυμα Τραμπ 26.10.25

Η Χαμάς θα εισέλθει σε νέες περιοχές στη Γάζα για να αναζητήσει σορούς ομήρων - Τι λέει για τον αφοπλισμό της

Η Χαμάς υποστηρίζει ότι δεν έχει καμία επιφύλαξη να παραδώσει τις διοικητικές αρμοδιότητες της Γάζας σε οποιοδήποτε εθνικό παλαιστινιακό όργανο - Τι είπε σε συνέντευξή του ο Χαλίλ αλ-Χάγια

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Απίθανα πράγματα στην Καβάλα: Ο τερματοφύλακας έκανε «γκάφα», οι συμπαίκτες του έκαναν… ντου και έγινε αλλαγή στο 34′ (pics)
Ποδόσφαιρο 26.10.25

Απίθανα πράγματα στην Καβάλα: Ο τερματοφύλακας έκανε «γκάφα», οι συμπαίκτες του έκαναν… ντου και έγινε αλλαγή στο 34′ (pics)

Τερματοφύλακας στην Καβάλα τα… άκουσε από τους συμπαίκτες του για τις γκάφες του και έγινε αλλαγή – Δείτε εικόνες από την ένταση που δημιουργήθηκε.

Σύνταξη
Φοινικούντα: Σε εξέλιξη η έρευνα για τη διπλή δολοφονία – Η ανάλυση επτά κινητών στα χέρια της ανακρίτριας
Σφίγγει ο κλοιός 26.10.25

Σε εξέλιξη η έρευνα για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα - Η ανάλυση επτά κινητών στα χέρια της ανακρίτριας

Μέσα από την ανάλυση των στοιχείων από την άρση απορρήτου και βάσει των απολογιών που έγιναν υπό άκρα μυστικότητα αυτή την εβδομάδα παρατηρούνται κενά και αντιφάσεις για τις δολοφονίες στη Φοινικούντα

Σύνταξη
Δεν με φοβίζουν λέει ο Βορίδης για επίθεση, προεξοφλώντας ότι οι κουκουλοφόροι ήταν «χουλιγκάνοι της ακροαριστεράς»
Πολιτική Γραμματεία 26.10.25

Δεν με φοβίζουν λέει ο Βορίδης για επίθεση, προεξοφλώντας ότι οι κουκουλοφόροι ήταν «χουλιγκάνοι της ακροαριστεράς»

Για «ακροαριστερή βία» που «έχουμε δρόμο ακόμα μέχρι να ξεριζώσουμε» κάνει λόγο ο Μάκης Βορίδης προδικάζοντας ποιοι ήταν οι κουκουλοφόροι, στην αντίδρασή του για την καταδικαστέα σε κάθε περίπτωση επίθεση που δέχθηκε. Καταδικάζει και ο Παύλος Μαρινάκης.

Σύνταξη
«Ο Κέντρικ Ναν έσπρωξε τον Έντουαρντς, αλλά δεν δόθηκε αντιαθλητικό» (vid)
Euroleague 26.10.25

«Ο Κέντρικ Ναν έσπρωξε τον Έντουαρντς, αλλά δεν δόθηκε αντιαθλητικό» (vid)

Ο αναλυτής διαιτησίας και πρώην ρέφερι, Σίλβιο Κορίας σχολίασε τις φάσεις στο Βίρτους Μπολόνια – Παναθηναϊκός και ξεκαθαρίζει ότι ο Κέντρικ Ναν έχει κάνει κι άλλο αντιαθλητικό φάουλ στο πρώτο ημίχρονο.

Σύνταξη
Αρώματα: Η τάση για γκουρμέ νότες και η σχέση τους με τα φάρμακα αδυνατίσματος
«PerfumeTok» 26.10.25

Η τάση για γκουρμέ νότες στα αρώματα και η σχέση τους με τα φάρμακα αδυνατίσματος

Κομβικό σημείο για τα γκουρμέ αρώματα υπήρξε το 1992 όταν κυκλοφόρησε το άρωμα Angel που συνδύαζε νότες πατσουλί, κόκκινων φρούτων και βανίλιας - Πλέον ακόμα και τα σαπούνια μυρίζουν... φαγητό

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
NBA: Ασταμάτητοι οι Θάντερ και… 3/3 (117-100) – Χαλαρό triple-double ο Γιόκιτς κόντρα στους Σανς (133-111)
Μπάσκετ 26.10.25

Ασταμάτητοι οι Θάντερ και... 3/3 (117-100) - Χαλαρό triple-double ο Γιόκιτς κόντρα στους Σανς (133-111)

Οι Ντένβερ Νάγκετς επικράτησαν με 133-111 τους Φοίνιξ Σανς, με τον Νίκολα Γιόκιτς να πραγματοποιεί ακόμη ένα triple-double, ενώ οι Θάντερ πήραν τη νίκη με 117-100 κόντρα στους Ατλάντα Χοκς και έκαναν το 3/3- Αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα στο NBA.

Σύνταξη
Οι ρυθμίσεις που ξεκλειδώνουν τα κλειστά σπίτια – Τα ψιλά γράμματα και οι κίνδυνοι
Οικονομικές Ειδήσεις 26.10.25

Οι ρυθμίσεις που ξεκλειδώνουν τα κλειστά σπίτια – Τα ψιλά γράμματα και οι κίνδυνοι

Με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο δίνονται κίνητρα σε όσους διαθέσουν προς ενοικίαση σπίτια που μέχρι σήμερα παρέμεναν κλειστά ή λειτουργούσαν μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης

Σύνταξη
Αργεντινή: Σήμερα Κυριακή οι ενδιάμεσες εκλογές – Κρίσιμη αναμέτρηση για τον ακροδεξιό πρόεδρο Μιλέι
Τα προγνωστικά 26.10.25

Σήμερα οι ενδιάμεσες εκλογές στην Αργεντινή - Κρίσιμη αναμέτρηση για τον ακροδεξιό πρόεδρο Μιλέι

Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να στηρίζει τον Χαβιέρ Μιλέι - Ωστόσο, έχει απειλήσει να αποσύρει την υποστήριξή του αν αυτός δεν τα πάει καλά στις εκλογές

Σύνταξη
Ωρίων Αρκομάνης: «Αν ο Ουγκό ζούσε σήμερα θα ούρλιαζε και θα τον είχαν χώσει στη φυλακή»
Interviews 26.10.25

Ωρίων Αρκομάνης: «Αν ο Ουγκό ζούσε σήμερα θα ούρλιαζε και θα τον είχαν χώσει στη φυλακή»

Η μετάφραση των 2.600 σελίδων και η νέα έκδοση των «Αθλίων« του Βίκτορ Ουγκό από τις εκδόσεις Gutenberg. Ο μεταφραστής του άθλου, Ωρίων Αρκομάνης μιλάει στο in για το βιβλίο, για την κλασική λογοτεχνία αλλά και τη διαχρονικότητα των μηνυμάτων της.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Γλυκό νερό εντοπίστηκε κάτω από τον θαλάσσιο πυθμένα του Κορινθιακού Κόλπου – Πώς εξηγείται
Περιβάλλον 26.10.25

Γλυκό νερό εντοπίστηκε κάτω από τον θαλάσσιο πυθμένα του Κορινθιακού Κόλπου – Πώς εξηγείται

Σε μια εποχή που οι προκλήσεις από τα περιορισμένα αποθέματα σε νερό είναι πολλές, η χαρτογράφηση των υπόγειων υδάτων αποτελεί πολύτιμη πληροφορία για το μέλλον.

Σύνταξη
Ελεγκτικό Συνέδριο: Καμπανάκι για το Ασφαλιστικό – Σε άλλες μορφές ασφάλισης αναζητείται η λύση
Συμπληρωματικοί πυλώνες 26.10.25

Καμπανάκι Ελεγκτικού Συνεδρίου - Σε άλλες μορφές ασφάλισης αναζητείται η λύση για το Ασφαλιστικό

Τι σχεδιάζει η κυβέρνηση για την ενίσχυση των επαγγελματικών ταμείων - Η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σηματοδοτεί στροφή προς την ιδιωτική και την επαγγελματική ασφάλιση

Κώστας Παπαδής
Κώστας Παπαδής
Η «πρώτη» του Μπενίτεθ κόντρα στον Αστέρα – Τρίποντο για να μείνει στην κορυφή θέλει ο ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 26.10.25

Η «πρώτη» του Μπενίτεθ κόντρα στον Αστέρα – Τρίποντο για να μείνει στην κορυφή θέλει ο ΠΑΟΚ

Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αντιμετωπίζουν Αστέρα Τρίπολης (26/10, 17:30) και Βόλο (19:30), αντίστοιχα, για την 8η αγωνιστική της Super League – «Πρώτη» για Μπενίτεθ, «τρίποντο» πρωτιάς θέλει ο Δικέφαλος.

Σύνταξη
Νέα έρευνα για να ξεκλειδώσουν τα μυστήρια της DMB – Της ουσίας στο ελαιόλαδο, που μπορεί να σώσει ζωές
Επιστήμες 26.10.25

Νέα έρευνα για να ξεκλειδώσουν τα μυστήρια της DMB – Της ουσίας στο ελαιόλαδο, που μπορεί να σώσει ζωές

Η ουσία DMB που προσδιορίστηκε πρόσφατα στο ελαιόλαδο, φαίνεται να λειτουργεί ως «ασπίδα» απέναντι σε φλεγμονές, καρδιοπάθειες και νευροεκφυλιστικές νόσους όπως το Αλτσχάιμερ

Σύνταξη
