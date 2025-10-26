Κέιτι Πέρι – Τζάστιν Τριντό: Μαζί στο Παρίσι – Η πρώτη δημόσια εμφάνιση του πιο απρόσμενου ζευγαριού της χρονιάς

Η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό είναι πλέον και επίσημα μαζί! Η 41χρονη ποπ σταρ και ο 53χρονος πρώην πρωθυπουργός του Καναδά έκαναν την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση ως ζευγάρι το Σάββατο 25 Οκτωβρίου στο Παρίσι, ανήμερα των γενεθλίων της τραγουδίστριας.

Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του TMZ, οι δυο τους παρακολούθησαν καμπαρέ στο Crazy Horse Paris, όπου γιόρτασαν τη βραδιά χέρι-χέρι και με χαμόγελα.

Οι φήμες για τη σχέση τους είχαν ξεκινήσει ήδη από το καλοκαίρι, όταν εντοπίστηκαν σε ρομαντικό δείπνο στο Μοντρεάλ. Εκείνη την περίοδο, η Πέρι είχε μόλις χωρίσει από τον Ορλάντο Μπλουμ, ενώ ο Τριντό είχε ήδη ανακοινώσει τον χωρισμό του από τη σύζυγό του Σοφί Γκρεγκουάρ το 2023, ύστερα από 18 χρόνια γάμου.

«Ο Τριντό την κυνηγούσε από τότε που γνωρίστηκαν»

Τον Σεπτέμβριο, φωτογραφίες που δημοσίευσε το People έδειχναν το ζευγάρι να απολαμβάνει τρυφερές στιγμές σε γιοτ ανοιχτά της Σάντα Μπάρμπαρα. «Ο Τριντό την κυνηγούσε από τότε που γνωρίστηκαν στο Μοντρεάλ», ανέφερε πηγή του περιοδικού. «Πέταξε μέχρι την Καλιφόρνια για να τη δει στην περιοδεία της· έχουν μια φυσική χημεία και εκείνος τη φλερτάρει με απόλυτο σεβασμό».

Η Κέιτι Πέρι συνεχίζει την παγκόσμια περιοδεία της Lifetimes Tour, προωθώντας το νέο της άλμπουμ 143, με στάσεις σε ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλία και τώρα Ευρώπη. Με αφορμή τα γενέθλιά της, ανάρτησε ένα χιουμοριστικό story στο Instagram, ενώ λίγες ημέρες νωρίτερα γιόρταζε την έναρξη της «σεζόν του Σκορπιού».