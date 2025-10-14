«Μακάρι να μου το έλεγες 48 ώρες νωρίτερα»: Η αινιγματική ατάκα της Κέιτι Πέρι για τη σχέση της με τον Τζάστιν Τριντό
Η pop star Κέιτι Πέρι βρέθηκε το βράδυ της Δευτέρας στη σκηνή του O2 στο Λονδίνο για μια συναυλία και ήταν όλο υπονοούμενα για τη σχέση της με τον Τζάστιν Τριντό.
Οι τελευταίοι μήνες είναι αρκετά περίεργοι για την Κέιτι Πέρι, καθώς ουκ ολίγες φορές έχει βρεθεί να παίζει στα tabloid. Από τη μια η πτήση – φιάσκο στο διάστημα με το Blue Origin του Τζεφ Μπέζος. Από την άλλη το ξαφνικό διαζύγιο με τον Ορλάντο Μπλουμ. Και τώρα ένα νέο ειδύλλιο στο προσκήνιο, που πολλοί το θεωρούν και ως διαφημιστικό κόλπο.
Ήταν τον Ιούλιο όταν η pop star και ο Τζάστιν Τριντό εντοπίστηκαν από φωτογράφους σε ένα prive δείπνο. Και οι φήμες άρχισαν να οργιάζουν, έστω κι αν καμία πλευρά δεν επιβεβαίωνε την είδηση.
Έως πριν από λίγες ημέρες, που μια σειρά από φωτογραφίες διέρρευσαν στο διαδίκτυο και τους δείχνουν σε τρυφερές στιγμές πάνω σε ένα γιοτ στη Σάντα Μπάρμπαρα της Καλιφόρνια. Και η Κέιτι Πέρι αποφάσισε να ρίξει λίγο λάδι στη φωτιά το βράδυ της Δευτέρας.
🔥🚨DEVELOPING: Grammy award winning singer Katy Perry and former Canadian PM Justin Trudeau were spotted kissing on each other aboard a yacht off the coast of Santa Barbara, California amid the relationship announcement. pic.twitter.com/V97vJPemfN
— Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) October 12, 2025
Η 40χρονη μουσικός βρέθηκε για μια συναυλία στο Ο2 του Λονδίνου και ενώ είχε μια μικρή κουβέντα με το κοινό, ένας θεατής της έκανε πρόταση γάμου. Η Κέιτι Πέρι γύρισε χαμογελώντας και του απάντηση «μακάρι να μου το είχες πει 48 ώρες νωρίτερα».
Μια ατάκα που για κάποιους μεταφράζεται ως παιχνίδι με τα media, αλλά για άλλους σημαίνει ότι σοβαρεύει η σχέση της με τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά.
Έως σήμερα, κανένας από τους δύο δεν έχει σχολιάσει τις φήμες για τη σχέση τους. Ωστόσο, η πρώην σύζυγος του Τζάστιν Τριντό, πριν από λίγες ώρες έκανε μια ανάρτηση στα social media που μιλούσε για χαμένες αγάπες.
«Μερικές φορές ξεχνάμε ότι τίποτα από όσα αγαπάμε δεν προορίζεται να μείνει για πάντα. Οι άνθρωποι, τα μέρη, ακόμα και οι στιγμές που κάποτε φαινόταν άπειρες» είχε γράψει η Σοφί Γκρεγκουάρ.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
