Η Κέιτι Πέρι και ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό διατηρούν ερωτική σχέση

Μετά από εβδομάδες έντονης φημολογίας, η Mail on Sunday επιβεβαιώνει ότι η τραγουδίστρια Κέιτι Πέρι και ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό διατηρούν σχέση.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το ζευγάρι εντοπίστηκε να ανταλλάσσει αγκαλιές στο πολυτελές γιοτ της τραγουδίστριας, Caravelle, στα ανοιχτά της Σάντα Μπάρμπαρα στην Καλιφόρνια. Οι φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν φέρεται να τραβήχτηκαν στα τέλη Σεπτεμβρίου, ενώ και οι δύο πλευρές αποφεύγουν μέχρι στιγμής οποιοδήποτε επίσημο σχόλιο.

🔥🚨DEVELOPING: Grammy award winning singer Katy Perry and former Canadian PM Justin Trudeau were spotted kissing on each other aboard a yacht off the coast of Santa Barbara, California amid the relationship announcement. pic.twitter.com/V97vJPemfN — Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) October 12, 2025

Οι φήμες για ειδύλλιο μεταξύ των δύο είχαν ξεκινήσει ήδη από τον Ιούλιο, όταν οι δυο τους εθεάθησαν να δειπνούν ιδιαιτέρως στο εστιατόριο Le Violon στο Μόντρεαλ. Παρόλα αυτά, αμφότεροι αρνήθηκαν να σχολιάσουν τη σχέση τους.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το People, η 40χρονη Πέρι και ο 53χρονος Τριντό απόλαυσαν το γεύμα τους, συναντήθηκαν με τον σεφ Ντάνι Σμάιλς και μάλιστα επισκέφθηκαν την κουζίνα μετά το δείπνο για να ευχαριστήσουν το προσωπικό.

Katy Perry & Justin Trudeau together?? omg pic.twitter.com/UIm9xhOT8r — kanishk (@kaxishk) July 29, 2025



Οι φωτογραφίες, που τραβήχτηκαν από επιβάτη σε τουριστικό σκάφος στα τέλη του περασμένου μήνα, δείχνουν την Κέιτι Πέρι να απολαμβάνει ένα σύντομο διάλειμμα από την παγκόσμια περιοδεία της με τίτλο Lifetimes.

Νωρίτερα φέτος, πηγές ανέφεραν ότι το νέο ζευγάρι βρισκόταν «στα πολύ αρχικά στάδια» μιας «αναδυόμενης σχέσης».

«Η Κέιτι Πέρι ενδιαφέρεται πάρα πολύ γι’ αυτόν», είπε πηγή στη Mail. «Τον θεωρεί πραγματικά εξαιρετικό, έναν άνθρωπο υψηλής ποιότητας. Του αρέσει κι εκείνου πολύ. Είναι φανερό πως υπάρχει έντονη έλξη και από τις δύο πλευρές».