Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025
Labubu: Έρχονται να ροκανίσουν τη μεγάλη οθόνη – Ό,τι ξέρουμε για το φιλόδοξο εγχείρημα
21 Δεκεμβρίου 2025 | 06:28

Labubu: Έρχονται να ροκανίσουν τη μεγάλη οθόνη – Ό,τι ξέρουμε για το φιλόδοξο εγχείρημα

Τα Labubu, τα συλλεκτικά κουκλάκια που έγιναν viral φαινόμενο, έρχονται να κατασπαράξουν το box office

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Vita.gr
Spotlight

Το φαινόμενο των Labubu, που ξεκίνησε ως μια σειρά συλλεκτικών παιχνιδιών και εξελίχθηκε σε παγκόσμια υστερία, ετοιμάζεται να κάνει το μεγάλο άλμα προς τη μεγάλη οθόνη.

Με την υποστήριξη κολοσσών όπως η Pop Mart και η Sony Pictures, η ταινία animation που βρίσκεται στα σκαριά υπόσχεται να δώσει πνοή και ιστορία στον χαρακτήρα που έχει κατακτήσει τα social media και τις καρδιές εκατομμυρίων συλλεκτών.

Το Labubu, ο χαρακτήρας με τα χαρακτηριστικά μυτερά δόντια και την παιχνιδιάρικη προσωπικότητα, αποτελεί το ισχυρότερο χαρτί της κινεζικής Pop Mart.

Δημιουργημένο από τον καλλιτέχνη Kasing Lung και εμπνευσμένο από τη σκανδιναβική μυθολογία των ξωτικών (trolls), το Labubu ανήκει στην ομάδα των The Monsters.

Η τεράστια επιτυχία του, η οποία εκτοξεύθηκε όταν η Lisa από το girl group φαινόμενο της K-pop BLACKPINK, η Ριάνα και άλλες διασημότητες και Iinfluencer εθεάθησαν με τα εν λόγω αξεσουάρ, οδήγησε την Pop Mart στην απόφαση να επεκτείνει το brand πέρα από τα φυσικά καταστήματα, επενδύοντας στη δημιουργία μιας ταινίας μεγάλου μήκους.

Η ταινία αναμένεται να είναι ένα CGI animation υψηλών προδιαγραφών, το οποίο θα εμβαθύνει στον κόσμο των The Monsters, δίνοντας για πρώτη φορά φωνή και ολοκληρωμένη πλοκή στους μέχρι τώρα βουβούς χαρακτήρες των blind boxes.

Αν και οι λεπτομέρειες του σεναρίου κρατούνται ως επτασφράγιστο μυστικό, οι αναλυτές της αγοράς εκτιμούν ότι η ταινία θα ακολουθήσει τη λογική του The Lego Movie, συνδυάζοντας το χιούμορ, την περιπέτεια και την προώθηση του υπάρχοντος merchandise.

YouTube thumbnail

Η ιστορία πιθανότατα θα επικεντρωθεί στις περιπέτειες του Labubu και της παρέας του στο δάσος των τεράτων, αναδεικνύοντας τις διαφορετικές πτυχές του χαρακτήρα του —από την σκανδαλιάρικη φύση του μέχρι την αφοσίωση στους φίλους του.

Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα συναισθηματικό δέσιμο με το κοινό, το οποίο θα τροφοδοτήσει ακόμα περισσότερο τις πωλήσεις των συλλεκτικών ειδών.

Η ταινία Labubu εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο της Pop Mart για τη μετατροπή της από εταιρεία παιχνιδιών σε έναν ολοκληρωμένο όμιλο ψυχαγωγίας.

Με το άνοιγμα θεματικών πάρκων και την παραγωγή περιεχομένου, η εταιρεία επιδιώκει να θωρακίσει την πνευματική της ιδιοκτησία (IP) απέναντι στον ανταγωνισμό.

Για τους συλλέκτες, η ταινία αποτελεί την επιβεβαίωση ότι η εμμονή τους έχει πλέον «πολιτιστικό βάρος», ενώ για τη βιομηχανία του κινηματογράφου, είναι ακόμα μια απόδειξη ότι η επόμενη μεγάλη επιτυχία μπορεί να προέλθει από το ράφι ενός καταστήματος παιχνιδιών.

Η τελευταία εξέλιξη στο φιλόδοξο εγχείρημα είναι η ανάθεση στον σκηνοθέτη των επιτυχιών Wonka και Paddington, Πολ Κινγκ, να ηγηθεί της ταινίας.

YouTube thumbnail

Το έργο βρίσκεται σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης, με τον Κινγκ να αναλαμβάνει, πέρα από τη σκηνοθεσία και μέρος της παραγωγής, σε συνεργασία με την Department M και τη Wenxin She.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η πιο πρόσφατη ταινία του, το Wonka με πρωταγωνιστή τον Τίμοθι Σαλαμέ σημείωσε τεράστια επιτυχία με εισπράξεις που ανήλθαν στα 635 εκατομμύρια δολάρια.

Παράλληλα, το franchise του Paddington, που φέρει επίσης την υπογραφή του στη σκηνοθεσία και το σενάριο, κέρδισε τόσο τους κριτικούς όσο και το κοινό, με τις συνολικές εισπράξεις να αγγίζουν τα 500 εκατομμύρια δολάρια.

Τεχνολογία
Data centers: Στα 61 δισ. δολάρια οι συμφωνίες το 2025

Data centers: Στα 61 δισ. δολάρια οι συμφωνίες το 2025

World
Επιτόκια: Σινιάλο τέλους του κύκλου μείωσης από τις μεγάλες κεντρικές τράπεζες

Επιτόκια: Σινιάλο τέλους του κύκλου μείωσης από τις μεγάλες κεντρικές τράπεζες

Stream magazin
