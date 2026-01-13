Μικρά και μεγάλα τέρατα: ΜΚΟ καταγγέλλει εκμετάλλευση σε εργοστάσιο παραγωγής Labubu

Τα Labubus, τα μικρά τερατάκια με τα κοφτερά δόντια που κατασκευάζει η κινεζική εταιρεία παιχνιδιών Pop Mart, έχουν γίνει ένα από τα πιο δημοφιλή πολιτιστικά εξαγώγιμα προϊόντα της Κίνας.

Μόνο στο πρώτο εξάμηνο του 2025, η σειρά παιχνιδιών «The Monsters», στην οποία περιλαμβάνονται τα Labubus, απέφερε 4,8 δισεκατομμύρια γιουάν (590 εκατομμύρια ευρώ) σε πωλήσεις για την εταιρεία που είναι εισηγμένη στο Χονγκ Κονγκ.

Σύμφωνα με τον Guardian, τον Αύγουστο ο διευθύνων σύμβουλος της Pop Mart, Wang Ning, δήλωσε ότι η εταιρεία ήταν σε καλό δρόμο για να φτάσει τα 20 δισεκατομμύρια γιουάν σε έσοδα το 2025.

Εργασιακή εκμετάλλευση

Σύμφωνα με έρευνα της China Labor Watch (CLW), μιας ΜΚΟ με έδρα τη Νέα Υόρκη, ένας από τους προμηθευτές της Pop Mart για το Labubus έχει εμπλακεί σε πρακτικές εκμετάλλευσης στο χώρο εργασίας.

Αυτές περιλαμβάνουν την εξαναγκαστική υπογραφή κενών συμβολαίων από τους εργαζομένους, την απασχόληση 16χρονων και 17χρονων χωρίς τις ειδικές προστασίες για τους νέους εργαζομένους που απαιτεί η κινεζική νομοθεσία, την ανεπαρκή εκπαίδευση σε θέματα υγείας και ασφάλειας και άλλες παραβιάσεις των εργασιακών δικαιωμάτων στο εργοστάσιο της επαρχίας Jiangxi στη νοτιοανατολική Κίνα.

Η CLW έστειλε ερευνητές στην Shunjia Toys στην κομητεία Xinfeng της Jiangxi, ένα εργοστάσιο που απασχολεί περισσότερους από 4.500 ανθρώπους, για διάστημα τριών μηνών το 2025.

Οι ερευνητές πήραν συνέντευξη περισσότερους από 50 υπαλλήλους, συμπεριλαμβανομένων τριών κάτω των 18 ετών.

Όλοι οι εργαζόμενοι εργάζονταν αποκλειστικά για την Labubus.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι το εργοστάσιο απασχολούσε εργαζομένους ηλικίας 16 έως 18 ετών, κάτι που είναι νόμιμο σύμφωνα με την κινεζική νομοθεσία, αλλά μόνο με ειδικές προστασίες, όπως η απαγόρευση επικίνδυνων ή επίπονων εργασιών.

Οι εργαζόμενοι ηλικίας 16 έως 18 ετών στο Shunjia είχαν ανατεθεί σε τυπικές θέσεις στη γραμμή συναρμολόγησης, χωρίς καμία διαφορά στο φόρτο εργασίας ή στους στόχους παραγωγής σε σχέση με τους ενήλικες εργαζομένους.

Οι ανήλικοι εργαζόμενοι επίσης γενικά δεν κατανοούσαν τη φύση των συμβάσεων που υπέγραφαν και δεν είχαν σαφή αντίληψη της νομικής τους κατάστασης όταν τους ρωτούσαν», ανέφερε η έκθεση της CLW.

Κενές συμβάσεις εργασίας

Η έρευνα διαπίστωσε επίσης ότι οι εργαζόμενοι υπέγραφαν συστηματικά κενές συμβάσεις εργασίας.

Η CLW ανέφερε ότι ζητούσαν από τους εργαζόμενους να συμπληρώσουν τα προσωπικά τους στοιχεία στις συμβάσεις εργασίας, ενώ τα στοιχεία σχετικά με τις συνθήκες εργασίας, όπως η διάρκεια της σύμβασης, το περιεχόμενο της εργασίας, ο μισθός και τα στοιχεία κοινωνικής ασφάλισης, παρέμεναν «κενά και ανεξήγητα» .

«Στους εργαζόμενους δόθηκαν όχι περισσότερο από πέντε λεπτά για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία και τους ζητήθηκε ρητά να μην διαβάσουν ή να συμπληρώσουν άλλα τμήματα», ανέφερε η CLW.

Υπερεργασία και εξάντληση

Αντανακλώντας την εκρηκτική ζήτηση των παιχνιδιών, οι εργαζόμενοι ανέφεραν ότι τους δόθηκαν μη ρεαλιστικοί στόχοι παραγωγής, με μια ομάδα 25-30 εργαζομένων να πρέπει να συναρμολογεί τουλάχιστον 4.000 Labubus την ημέρα.

Ο κινεζικός εργατικός νόμος περιορίζει τις μηνιαίες υπερωρίες σε 36 ώρες, αλλά η CLW διαπίστωσε ότι οι εργαζόμενοι συχνά εργάζονταν περισσότερες από 100 επιπλέον ώρες κάθε μήνα.

Η Shunjia Toys έχει επίσημη παραγωγική ικανότητα 12 εκατομμυρίων παιχνιδιών ετησίως, με σχέδια που ανακοινώθηκαν στα τέλη του 2025 για επέκταση σε 33 εκατομμύρια.

Αυτό αντιπροσωπεύει ένα μικρό μερίδιο της συνολικής παραγωγής Labubus, η οποία, σύμφωνα με την Pop Mart, ήταν περίπου 30 εκατομμύρια μονάδες τον μήνα.

Η εταιρεία συνεργάζεται με μια σειρά τοπικών κατασκευαστικών εταίρων στην Κίνα και τη Νοτιοανατολική Ασία, με πρόσφατες προσθήκες στο Μεξικό, καθώς η ζήτηση αυξάνεται ραγδαία.

Ωστόσο, οι συνεντεύξεις της CLW έδειξαν ότι η Shunjia παρήγαγε ήδη πολύ περισσότερα από 12 εκατομμύρια μονάδες ετησίως, με δύο ομάδες μόνο να παράγουν περισσότερα από 24 εκατομμύρια μονάδες ετησίως.

«Αυτό το χάσμα μεταξύ της προγραμματισμένης παραγωγικής ικανότητας και της πραγματικής παραγωγής δεν είναι ασυνήθιστο στον κατασκευαστικό τομέα της Κίνας», δήλωσε ο Li Qiang, εκτελεστικός διευθυντής της CLW.

«Όταν η ζήτηση της αγοράς αυξάνεται ραγδαία, η παραγωγή συχνά επεκτείνεται πολύ πέρα από τα προγραμματισμένα επίπεδα, με την προκύπτουσα πίεση να βαρύνει άμεσα τους εργαζομένους».

Η απάντηση της Pop Mart

Ένας εκπρόσωπος της Pop Mart δήλωσε: «Στην Pop Mart, λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη την ευημερία και την ασφάλεια των εργαζομένων στα εργοστάσιά μας [κατασκευαστές πρωτότυπου εξοπλισμού]. Διεξάγουμε τακτικούς, τυποποιημένους ελέγχους των συνεργατών μας στην αλυσίδα εφοδιασμού OEM, συμπεριλαμβανομένων ετήσιων ανεξάρτητων ελέγχων από τρίτους που πραγματοποιούνται από διεθνώς αναγνωρισμένες επαγγελματικές ελεγκτικές εταιρείες.

«Εκτιμούμε τις πληροφορίες που μας γνωστοποιήθηκαν και διερευνούμε επί του παρόντος το θέμα. Στο μέλλον, η Pop Mart θα συνεχίσει να ενισχύει τους μηχανισμούς ελέγχου και εποπτείας της αλυσίδας εφοδιασμού. Εάν τα ευρήματα επιβεβαιωθούν, θα απαιτήσουμε από τους σχετικούς συνεργάτες να εφαρμόσουν ολοκληρωμένες διορθωτικές ενέργειες σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς».

Η Shunjia Toys δεν ήταν διαθέσιμη για σχόλια.

Τα Labubus, τα Lafufus και ένα γενικευμένο φαινόμενο

Οι συνθήκες που περιγράφονται στο εργοστάσιο της Shunjia Toys δεν είναι ασυνήθιστες στον κατασκευαστικό τομέα της Κίνας, όπου οι εργαζόμενοι εργάζονται πολλές ώρες με χαμηλό μισθό, με ελάχιστη εφαρμογή των μέτρων προστασίας των εργαζομένων που είναι επίσημα κατοχυρωμένα στην κινεζική νομοθεσία.

Η ραγδαία αύξηση της ζήτησης για Labubus έχει επίσης δημιουργήσει μια μεγάλη μαύρη αγορά για απομιμήσεις, γνωστές ως Lafufus, οι οποίες συχνά κατασκευάζονται από άτυπους εργαζόμενους σε οικιακά εργοστάσια χωρίς καμία εποπτεία των συνθηκών εργασίας.

Τα ευρήματα αντικατοπτρίζουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι κινεζικές εταιρείες που προωθούνται επιθετικά στις διεθνείς αγορές, αλλά αναμένεται όλο και περισσότερο να συμμορφώνονται με υψηλότερα πρότυπα για τους εργαζομένους τους.

Ο Li δήλωσε: «Προς το παρόν, οι υπάρχοντες μηχανισμοί εποπτείας της εφοδιαστικής αλυσίδας δεν φαίνονται επαρκείς για τον έγκαιρο και αποτελεσματικό εντοπισμό και την πρόληψη αυτών των εργασιακών προβλημάτων.

Εάν η Pop Mart επιθυμεί σοβαρά να μειώσει τους εργασιακούς κινδύνους στην εφοδιαστική αλυσίδα των Labubu, θα πρέπει να θεσπίσει προσβάσιμους μηχανισμούς υποβολής παραπόνων και επικοινωνίας για τους εργαζομένους (όπως μια ανεξάρτητη και αποτελεσματική γραμμή επικοινωνίας για τους εργαζομένους), να βελτιώσει τη διαφάνεια σχετικά με τις πραγματικές συνθήκες εργασίας στα εργοστάσια και να δημοσιοποιήσει τη δομή της εφοδιαστικής αλυσίδας της, συμπεριλαμβανομένης της εξωτερικής ανάθεσης της παραγωγής, ώστε να καταστεί δυνατή η ουσιαστική εποπτεία».