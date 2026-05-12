Ο Σερ Ντέιβιντ Ατένμπορο μπορεί να «κρατήσει» τον Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ένα ξεχωριστό τριήμερο στο Λονδίνο πέρασε ο Γιάννης Αλαφούζος. Ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και ιδιοκτήτης μιντιακού ομίλου, παραβρέθηκε ως προσκεκλημένος στην εκδήλωση που διοργάνωσε την Παρασκευή 8 Μαΐου το BBC στο Royal Albert Hall, για να τιμήσει τα 100α γενέθλια του Σερ Ντέιβιντ Ατένμπορο. Ενός ζωντανού μύθου για τη βρετανική τηλεόραση και την πιο διάσημη φωνή των ντοκιμαντέρ του National Geographic, όπως είναι ευρέως γνωστός ο Ατένμπορο.

Αναμφίβολα, μία πρόσκληση σε ένα τόσο σημαντικό γεγονός είναι τιμητική. Ταυτόχρονα, η παρουσία του Αλαφούζου στο Λονδίνο ήταν μία ευκαιρία για να συνδυαστεί το τερπνόν μετά του ωφελίμου: δηλαδή την ενασχόληση με τα ζητήματα του Παναθηναϊκού. Πόσο μάλλον, όταν στο Λονδίνο κατοικεί μόνιμα ο Φράνκο Μπαλντίνι…

Ο Αλαφούζος είχε τη δυνατότητα να συναντηθεί με τον Ιταλό παράγοντα, ο οποίος λειτουργεί ως εξωτερικός σύμβουλος του. Η προηγούμενη συνάντηση τους χρονολογείται στον Ιανουάριο, οπότε σίγουρα είχαν πολλά ζητήματα να συζητήσουν. Εξυπακούεται ότι με τη χρήση της τεχνολογίας, οι δύο άνδρες έχουν συχνή επικοινωνία, τουλάχιστον τρεις-τέσσερις φορές την εβδομάδα. Ωστόσο, η δια ζώσης επαφή επιτρέπει να δρομολογηθεί πιο εύκολα η λήψη αποφάσεων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του «In», το βασικό θέμα συζήτησης μεταξύ Αλαφούζου και Μπαλντίνι ήταν ο Ράφα Μπενίτεθ. Η απόλυση του Ισπανού προπονητή έμοιαζε ειλημμένη απόφαση, αλλά εσχάτως το αφεντικό του Τριφυλλιού είχε ενδοιασμούς, τόσο σοβαρούς ώστε να σκεφτόταν να αναθεωρήσει.

Η στάση του Μπαλντίνι στο ζήτημα είναι ξεκάθαρη: εμπιστοσύνη στη διαδικασία και στήριξη των προσώπων και του πλάνου. Το άλλοτε στέλεχος της Ρεάλ Μαδρίτης και της Τότεναμ επιμένει ότι η σταθερότητα είναι το πιο σημαντικό σε έναν ποδοσφαιρικό οργανισμό και οι συνεχόμενες μεταβολές αναστέλλουν την πρόοδο.

Επειδή η άποψη του Μπαλντίνι ενίσχυσε τους δισταγμούς του Αλαφούζου, υπάρχουν πλέον πιθανότητες για την ανατροπή των δεδομένων με την παραμονή του Μπενίτεθ. Δεν είναι το επικρατέστερο ενδεχόμενο, αλλά μόλις την προηγούμενη εβδομάδα δεν ήταν καν ορατό. Ο Αλαφούζος συνεχίζει τις συζητήσεις με τους συνεργάτες του, ούτως ώστε να οριστικοποιήσει τις αποφάσεις του μέχρι το τέλος της εβδομάδας.