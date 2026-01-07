newspaper
Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026
Νέο ειδικό σχολείο στο δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων
Αυτοδιοίκηση 07 Ιανουαρίου 2026 | 11:39

Νέο ειδικό σχολείο στο δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων

Σημαντικό έργο για την εκπαιδευτική κοινότητα και τις οικογένειες στο δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων, σηματοδοτεί η ίδρυση Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου - Λυκείου.

Σύνταξη
Ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων ανακοινώνει την ίδρυση Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) στο Δήμο, όπως γνωστοποίησε ο Δήμαρχος Γιώργος Αραπίτσας.

Το νέο σχολείο θα στεγαστεί στο παλαιό Δημοτικό Σχολείο της Δημοτικής Κοινότητας Πέτρας, αξιοποιώντας τις υπάρχουσες κτιριακές υποδομές, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση του δήμου.

Ήδη έχουν ξεκινήσει οι απαραίτητες εργασίες διαμόρφωσης και αναβάθμισης του χώρου, ώστε το σχολείο να είναι έτοιμο να λειτουργήσει από τη νέα εκπαιδευτική χρονιά.

Σε δηλώσεις του, ο Δήμαρχος κ. Γιώργος Αραπίτσας τόνισε τη σημασία της ίδρυσης του σχολείου, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική εκπαιδευτική και κοινωνική παρέμβαση, καθώς δεν υπάρχει αντίστοιχη σχολική μονάδα στον Νομό Βοιωτίας.

«Η λειτουργία του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου θα διευκολύνει ουσιαστικά μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, καθώς και τις οικογένειές τους, προσφέροντας ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση»προσθέτει επίσης η ανακοίνωση.

Οι ευχαριστίες του δημάρχου

Ο Δήμαρχος, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ευχαρίστησε θερμά τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας κ. Δημήτρη Κυριτσόπουλο, για τη συνεργασία και τη συμβολή του στην ίδρυση του σχολείου, υπογραμμίζοντας ότι η αγαστή συνεργασία Δήμου και εκπαιδευτικών αρχών αποτελεί βασικό παράγοντα για την ενίσχυση της δημόσιας εκπαίδευσης και της κοινωνικής συνοχής.

«Ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων συνεχίζει με συνέπεια να επενδύει στην παιδεία και να στηρίζει δράσεις που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας» καταλήγει δηλώνοντας η δημοτική Αρχή.

