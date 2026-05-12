Markos by Night: Επιστρέφει το Σάββατο με την επιθεώρηση «Dettolμη και Γοητεία»
Το Σάββατο 16 Μαΐου το Markos by Night επιστρέφει με την ξεκαρδιστική επιθεώρηση του Μάρκου Σεφερλή «Dettolμη και Γοητεία». Στις 22:00 στο MEGA
Η πιο «καθαρή» δόση γέλιου έρχεται στο MEGA! Το «Markos by Night» παρουσιάζει το Σάββατο 16 Μαΐου στις 22:00 την επιθεώρηση «Dettolμη και Γοητεία», μια παράσταση-αναδρομή στον παραλογισμό της πανδημίας, πάνω στην οποία προσαρμόστηκε η νέα μας καθημερινότητα.
Ο Μάρκος Σεφερλής βάζει στο μικροσκόπιο όλα εκείνα που κάποτε μας περιόριζαν και καταφέρνει με τον καταιγιστικό του αυθορμητισμό να τα μετατρέψει στην πιο δυνατή κωμωδία.
Σε έναν κόσμο που προσπαθούσε να ισορροπήσει ανάμεσα σε αποστάσεις και αντισηπτικά, ο ανατρεπτικός performer στήνει ένα ρεσιτάλ μεταμορφώσεων που δεν αφήνει τίποτα στο απυρόβλητο. Τι συνέβαινε πίσω από τις κάμερες στην ενημέρωση του Υπουργείου Υγείας για τον κορονοϊό; Πώς διαχειρίστηκε η μέση ελληνική οικογένεια την καραντίνα; Από τον σουρεαλισμό των SMS μετακίνησης μέχρι τα πρώτα «αποστειρωμένα» ραντεβού σε εστιατόρια και νυχτερινά κέντρα, το «Dettolμη και Γοητεία» δίνει το σύνθημα για να αντιμετωπίσουμε την εμπειρία του lockdown με λυτρωτική διάθεση.
Χωρίς φίλτρα και με ξεκάθαρο θεατρικό παλμό, το «Markos by Night» μάς καλεί να δούμε την ιστορία μας να τσαλακώνεται, αποδεικνύοντας ότι το χιούμορ παραμένει το μοναδικό, αυθεντικό αντίδοτο.
Πρωταγωνιστούν: Μάρκος Σεφερλής, Γιάννης Καπετάνιος, Έλενα Τσαβαλιά, Αρετή Ζαχαριάδου, Ζώζα Μεταξά, Γιάννης Αγριόμαλλος, Ανάργυρος Βαζαίος, Χριστιάνα Καρνέζη, Λεωνίδας Ιορδάνου
Σκηνοθεσία: Μάρκος Σεφερλής
Κείμενα & Στίχοι τραγουδιών: Μάρκος Σεφερλής – Στέλιος Παπαδόπουλος
MARKOS BY NIGHT
ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΜΑΪΟΥ
ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΙΣ 22:00 ΣΤΟ MEGA
