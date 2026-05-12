Αθώοι οι τρεις νεαροί για την υπόθεση της διαπόμπευσης σε βάρος του πρώην Πρύτανη της ΑΣΟΕΕ
Ελλάδα 12 Μαΐου 2026, 14:33

Μίνα Μουστάκα
Η συνήθεια που «κόβει» την επιθυμία για τσιγάρο

Η συνήθεια που «κόβει» την επιθυμία για τσιγάρο

Αθώοι κηρύχθηκαν οι τρεις  νεαροί κάθισαν στο εδώλιο για την υπόθεση της  διαπόμπευσης σε βάρος του πρώην Πρύτανη της ΑΣΟΕΕ Δημήτρη Μπουραντώνη τον Οκτώβριο του 2020.

Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο με βάση τα στοιχεία της αποδεικτικής διαδικασίας  έκρινε πως οι τρεις νεαροί πρέπει να κηρυχθούν αθώοι, ενώ αθωωτική ήταν και η πρόταση της Εισαγγελέως της έδρας . «Το δικαστήριο δεν μπορεί να σχηματίσει πλήρη δικανική πεποίθηση για να στηρίξει καταδικαστική κρίση», ανέφερε χαρακτηριστικά η πρόεδρος του δικαστηρίου ανακοινώνοντας την ετυμηγορία για τους κατηγορουμένους .

Όπως είναι γνωστό στη διάρκεια εισβολής κουκολοφόρων στο  γραφείο του Πρύτανη είχαν προκληθεί φθορές  με τους νεαρούς να φτάνουν στο σημείο να κρεμούν μία πινακίδα στο λαιμό του κ.Μπουραντώνη και να τον φωτογραφίζουν.

Στο εδώλιο του κατηγορουμένου παραπέμφθηκαν τρεις νεαροί, δύο άνδρες και μία γυναίκα, οι οποίοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με κατηγορίες για μία σειρά από πλημμεληματικές πράξεις, όπως παράνομη κατακράτηση από κοινού, παράνομη βία από κοινού, διατάραξη λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας και φθορά ξένης ιδιοκτησίας πραγμάτων που χρησιμεύουν για το κοινό όφελος.

«Όσον αφορά στους τρεις κατηγορούμενους, προανακριτικά και στην ανάκριση προέκυψαν στοιχεία παρουσίας τους στο χώρο. Όμως ο αντιπρύτανης και ο φύλακας της Σχολής στις καταθέσεις τους στο δικαστήριο δεν τους αναγνώρισαν.

Τα στοιχεία από την άρση των τηλεφωνικών επικοινωνιών τους τοποθετούν στο χώρο της Σχολής και στα Εξάρχεια. Όμως δεν προέκυψε κανένα στοιχείο που να οδηγεί στην πλήρη δικανική πεποίθηση για την  τέλεση πράξεων που να σχετίζονται με όσα αφορούν τη δίκη. Προτείνω την απαλλαγή όλων», ανέφερε η εισαγγελέας κατά την αγόρευσή της δείχνοντας πρώτη το δρόμο που τελικά οδήγησε στην αθώωση τους .

Άρνηση της κατηγορίας ήταν ο κοινός παρονομαστής και των απολογιών των τριών κατηγορουμένων οι οποίοι υποστήριξαν ότι δεν  συμμετείχαν στην ομάδα που εισέβαλε στο γραφείο του Πρύτανη.

Παραδέχθηκαν ότι είχαν βρεθεί στη Σχολή και πως ήταν μέλη στο αυτοδιαχειριζόμενο στέκι φοιτητών, όμως δεν γνώριζαν ,όπως είπαν ,ούτε έλαβαν μέρος στην επίθεση.

«Πιστεύω ότι είδε κάποιον άλλον ο φύλακας. Δεν ανέβηκα ποτέ στον πρώτο όροφο», υποστήριξε στην απολογία του ο πρώτος εκ των κατηγορουμένων. Σε ερώτηση της έδρας αν καταδικάζει τη βία απάντησε: «Δεν ήταν κάτι που χρησιμοποιούσαμε ούτε εγώ ούτε το στέκι. Δεν με εκφράζει, δεν μου αρέσει, δεν θα τη διάλεγα, δεν συμφωνώ με την κίνηση αυτή, δεν μου αρέσει η βία».

Ο δεύτερος νεαρός που κάθισε στο εδώλιο, ο οποίος πρόσφατα κρίθηκε αθώος και για την έκρηξη στην πολυκατοικία των Αμπελοκήπων, κατά την απολογία του αρνήθηκε τις κατηγορίες. «Νιώθω τρομερά αδικημένος, τότε συζητούσαμε στο στέκι ότι το συμβάν είναι κατακριτέο, εάν έκανε κάποια παρέμβαση το στέκι αυτή θα ήταν δημόσια», υποστήριξε.

Η τρίτη κατηγορούμενη στην απολογία της ανέφερε: «Θεωρώ ότι λόγω της δράσης μας στη σχολή και αφού επικηρύχθηκαν οι δράστες στοχοποιηθήκαμε λόγω των πολιτικών μας θέσεων».

ΑΑΔΕ: Έως μέσα Ιουνίου οι αιτήσεις ΟΣΔΕ – Πότε θα πληρωθούν οι αγρότες

Η συνήθεια που «κόβει» την επιθυμία για τσιγάρο

Κόσμος
Ιράν: Εμπλουτισμός ουρανίου στο 90% σε περίπτωση νέας επίθεσης

ΔΣΑ: Αντίθετος στη ρύθμιση των 72 δόσεων για φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές – Ζητά 120
Ελλάδα 12.05.26

Ο ΔΣΑ ασκεί κριτική στο περιεχόμενο της ρύθμισης, επισημαίνοντας ότι δεν καλύπτει το σύνολο των υφιστάμενων οφειλών, αλλά μόνο όσες έχουν δημιουργηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Ηλιούπολη: Έπεσαν στο κενό από ταράτσα εξαώροφης πολυκατοικίας δύο 17χρονες – Νεκρή η μία, σε σοβαρή κατάσταση η δεύτερη
Δείτε εικόνες και βίντεο 12.05.26 Upd: 13:58

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (12/5) στην Ηλιούπολη, όταν δύο 17χρονες έπεσαν από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας.

Κάτω Τιθορέα: Για 8 ληστείες και ανατινάξεις ΑΤΜ εξετάζονται οι συλληφθέντες – «Οι δράστες ήταν μεταμφιεσμένοι»
Ελλάδα 12.05.26

Οι 8 συλληφθέντες, έξι άνδρες και δύο γυναίκες, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν χθες λίγη ώρα μετά τη ληστεία τράπεζας στην Κάτω Τιθορέα - «Βγήκαν ανενόχλητοι σαν να μην συμβαίνει τίποτα»

ΑΔΕΔΥ: Απεργία για αυξήσεις και επαναφορά 13ου και 14ου μισθού – Τι θα γίνει με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
Την Τετάρτη 12.05.26

Η ΑΔΕΔΥ έχει προκηρύξει πανελλαδική απεργία στις 13 Μαΐου - Στην Αθήνα η απεργιακή συγκέντρωση θα γίνει στις 10:30 το πρωί, στην πλατεία Κλαυθμώνος

Ηράκλειο: Απολογείται ο 30χρονος για την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της 28χρονης συζύγου του
Ελλάδα 12.05.26

Συνεχίζεται το θρίλερ γύρω από την υπόθεση της 28χρονης μητέρας στην Κρήτη, η οποία εντοπίστηκε σοβαρά τραυματισμένη στην άκρη του δρόμου το απόγευμα του Σαββάτου.

Φάμελλος: Επείγει η ενότητα για να φύγει η επικίνδυνη κυβέρνηση – Ξεκάθαρη επιλογή της κυβέρνησης να απαξιωθεί η Δημόσια Υγεία
Πολιτική Γραμματεία 12.05.26

Ο Σωκράτης Φάμελλος ξεκαθάρισε ότι πάγια θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι «η σύσταση ενιαίου κλάδου νοσηλευτικής και η άμεση ένταξη των νοσηλευτών και νοσηλευτριών στα βαρέα και ανθυγιεινά, χωρίς αποκλεισμούς»

Ανοίγει ο δρόμος για την κατασκευή του νέου Σχολικού Συγκροτήματος Γουβιών – Κοντοκαλίου
Εκπαιδευτικές υποδομές 12.05.26

Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων: «Η υπογραφή του Προεδρικού Διατάγματος για το σχολικό συγκρότημα Γουβιών – Κοντοκαλίου, γεννά σε όλους αισθήματα χαράς και ικανοποίησης».

Οργισμένος Έρικ Κλάπτον: Αιφνιδιστιακή αποχώρηση από συναυλία μετά από επίθεση εις βάρος του
The Good Life 12.05.26

Ένα αναπάντεχο και δυσάρεστο περιστατικό έβαλε αιφνίδιο τέλος στην τελευταία εμφάνιση του Έρικ Κλάπτον, αναγκάζοντας τον θρυλικό κιθαρίστα να διακόψει τη συναυλία του εξοργισμένος

Μικροπολιτικός: «Εκρήξεις» στο Μαξίμου ένα σαββατιάτικο πρωινό…
Πολιτική 12.05.26

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μόλις ενημερώθηκε για το περιεχόμενο της συνέντευξης του Γρηγόρη Δημητριάδη στην εφημερίδα «Real News» έχασε την ψυχραιμία και άρχισε να ωρύεται όπως αποκαλύπτει η στήλη Μικροπολιτικός της εφημερίδας τα ΝΕΑ

Παναθηναϊκός: Ο Σερ Ντέιβιντ Ατένμπορο μπορεί να «κρατήσει» τον Μπενίτεθ
Super League 12.05.26

Η συνάντηση Αλαφούζου-Μπαλντίνι στο Λονδίνο, στο περιθώριο των γενεθλίων του Σερ Ντέιβιντ Ατένμπορο, ίσως να άλλαξε τα δεδομένα για την παραμονή του Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό.

ΔΣΑ: Αντίθετος στη ρύθμιση των 72 δόσεων για φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές – Ζητά 120
Ελλάδα 12.05.26

Ο ΔΣΑ ασκεί κριτική στο περιεχόμενο της ρύθμισης, επισημαίνοντας ότι δεν καλύπτει το σύνολο των υφιστάμενων οφειλών, αλλά μόνο όσες έχουν δημιουργηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Το σκάνδαλο των υποκλοπών σκεπάζει το Μαξίμου και ο Μητσοτάκης μιλά για βελτίωση για το Κράτος Δικαίου
Πολιτική 12.05.26

Την ώρα που οι αποκαλύψεις για το σκάνδαλο των υποκλοπών κλονίζουν την κυβέρνηση, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη διάρκεια συνάντησης που είχε με τον Ευρωπαίο Επίτροπο αρμόδιο για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη, το Κράτος Δικαίου και την Προστασία των Καταναλωτών βλέπει βελτίωση στις επιδόσεις των τελευταίων ετών

«Και βέβαια θα φτάσουμε στην Ιθάκη»: Ο διάλογος του Τσίπρα με την 96χρονη κυρία Κατερίνα στο Χαλάνδρι
Δείτε βίντεο 12.05.26

Ο Αλέξης Τσίπρας συνομίλησε με την 96χρονη Κατερίνα Σωτηρίου στην εκδήλωση που διοργανώθηκε στο Θέατρο της Ρεματιάς στο Χαλάνδρι από το δίκτυο υποστηρικτών του πρώην πρωθυπουργού

Η κατάρα του Met Gala κράτησε τον Σαλαμέ μακριά από την Τζένερ – «Αν εμφανιστείς εκεί, χωρίζεις»
«Λίστα θυμάτων» 12.05.26

Η λάμψη του Met Gala φαίνεται πως δεν είναι αρκετή για να νικήσει τις προκαταλήψεις της Κάιλι Τζένερ που κράτησε τον Τιμοτέ Σαλαμέ μακριά της «για να μη χωρίσουν»

Ανδρουλάκης: Το Σύνταγμα κ. Μητσοτάκη δεν είναι σανίδα σωτηρίας για μια κυβέρνηση σε αποδρομή
Πολιτική 12.05.26

Μονόδρομο χαρακτήρισε ο Νίκος Ανδρουλάκης την πολιτική αλλαγή στη χώρα, στην ομιλία του κατά τη διάρκεια της κοινής συνεδρίασης της Κ.Ο. και του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, όπου παρουσίασε τις προτάσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τη συνταγματική αναθεώρηση

Η… Μεγάλη Δευτέρα του Μουρίνιο: Ανακοινώνει το μέλλον του και όλα «μυρίζουν» Ρεάλ
Ποδόσφαιρο 12.05.26

Ο Ζοζέ Μουρίνιο ρωτήθηκε για το μέλλον του και αυτό που... δεν απάντησε, «φωτογραφίζει» περισσότερο από ποτέ την πιθανή επιστροφή του στη Μαδρίτη για τη Ρεάλ.

Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτή: Βίντεο του Νίκου Ανδρουλάκη στο TikTok
Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ 12.05.26

Οι άνθρωποι που κρατούν όρθιο το Εθνικό Σύστημα Υγείας αξίζουν περισσότερα από ένα «ευχαριστώ», τονίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης στο βίντεο που ανήρτησε

Sani Men: Ισχυρά, όπως εσύ!
Τα Νέα της Αγοράς 12.05.26

Δοκιμάστε τα και ανακαλύψτε την αυτοπεποίθηση που προσφέρει η Sani Sensitive.

Έργο προστασίας και ανάδειξης του Mon Repos
Τοπόσημο 12.05.26

Στο Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2021-2027» εντάχθηκε η προστασία και ανάδειξη του Mon Repos, έργο συνολικού προϋπολογισμού 1,93 εκατ. Ευρώ, όπως ανακοίνωσε η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Δένδιας: Είμαστε βέβαιοι ότι το drone είναι ουκρανικό – Πρόκειται για εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα
Πολιτική 12.05.26

Ο Νίκος Δένδιας θα ενημερώσει τους ομολόγους του στις Βρυξέλλες για το ουκρανικό USV που ανασύρθηκε στην περιοχή της Λευκάδας, σε συζήτηση που θα μετέχει μέσω τηλεδιάσκεψης και ο ουκρανός ΥΠΑΜ.

Ηλιούπολη: Έπεσαν στο κενό από ταράτσα εξαώροφης πολυκατοικίας δύο 17χρονες – Νεκρή η μία, σε σοβαρή κατάσταση η δεύτερη
Δείτε εικόνες και βίντεο 12.05.26 Upd: 13:58

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (12/5) στην Ηλιούπολη, όταν δύο 17χρονες έπεσαν από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

