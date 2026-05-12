Αθώοι οι τρεις νεαροί για την υπόθεση της διαπόμπευσης σε βάρος του πρώην Πρύτανη της ΑΣΟΕΕ

Αθώοι κηρύχθηκαν οι τρεις νεαροί κάθισαν στο εδώλιο για την υπόθεση της διαπόμπευσης σε βάρος του πρώην Πρύτανη της ΑΣΟΕΕ Δημήτρη Μπουραντώνη τον Οκτώβριο του 2020.

Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο με βάση τα στοιχεία της αποδεικτικής διαδικασίας έκρινε πως οι τρεις νεαροί πρέπει να κηρυχθούν αθώοι, ενώ αθωωτική ήταν και η πρόταση της Εισαγγελέως της έδρας . «Το δικαστήριο δεν μπορεί να σχηματίσει πλήρη δικανική πεποίθηση για να στηρίξει καταδικαστική κρίση», ανέφερε χαρακτηριστικά η πρόεδρος του δικαστηρίου ανακοινώνοντας την ετυμηγορία για τους κατηγορουμένους .

Όπως είναι γνωστό στη διάρκεια εισβολής κουκολοφόρων στο γραφείο του Πρύτανη είχαν προκληθεί φθορές με τους νεαρούς να φτάνουν στο σημείο να κρεμούν μία πινακίδα στο λαιμό του κ.Μπουραντώνη και να τον φωτογραφίζουν.

Στο εδώλιο του κατηγορουμένου παραπέμφθηκαν τρεις νεαροί, δύο άνδρες και μία γυναίκα, οι οποίοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με κατηγορίες για μία σειρά από πλημμεληματικές πράξεις, όπως παράνομη κατακράτηση από κοινού, παράνομη βία από κοινού, διατάραξη λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας και φθορά ξένης ιδιοκτησίας πραγμάτων που χρησιμεύουν για το κοινό όφελος.

«Όσον αφορά στους τρεις κατηγορούμενους, προανακριτικά και στην ανάκριση προέκυψαν στοιχεία παρουσίας τους στο χώρο. Όμως ο αντιπρύτανης και ο φύλακας της Σχολής στις καταθέσεις τους στο δικαστήριο δεν τους αναγνώρισαν.

Τα στοιχεία από την άρση των τηλεφωνικών επικοινωνιών τους τοποθετούν στο χώρο της Σχολής και στα Εξάρχεια. Όμως δεν προέκυψε κανένα στοιχείο που να οδηγεί στην πλήρη δικανική πεποίθηση για την τέλεση πράξεων που να σχετίζονται με όσα αφορούν τη δίκη. Προτείνω την απαλλαγή όλων», ανέφερε η εισαγγελέας κατά την αγόρευσή της δείχνοντας πρώτη το δρόμο που τελικά οδήγησε στην αθώωση τους .

Άρνηση της κατηγορίας ήταν ο κοινός παρονομαστής και των απολογιών των τριών κατηγορουμένων οι οποίοι υποστήριξαν ότι δεν συμμετείχαν στην ομάδα που εισέβαλε στο γραφείο του Πρύτανη.

Παραδέχθηκαν ότι είχαν βρεθεί στη Σχολή και πως ήταν μέλη στο αυτοδιαχειριζόμενο στέκι φοιτητών, όμως δεν γνώριζαν ,όπως είπαν ,ούτε έλαβαν μέρος στην επίθεση.

«Πιστεύω ότι είδε κάποιον άλλον ο φύλακας. Δεν ανέβηκα ποτέ στον πρώτο όροφο», υποστήριξε στην απολογία του ο πρώτος εκ των κατηγορουμένων. Σε ερώτηση της έδρας αν καταδικάζει τη βία απάντησε: «Δεν ήταν κάτι που χρησιμοποιούσαμε ούτε εγώ ούτε το στέκι. Δεν με εκφράζει, δεν μου αρέσει, δεν θα τη διάλεγα, δεν συμφωνώ με την κίνηση αυτή, δεν μου αρέσει η βία».

Ο δεύτερος νεαρός που κάθισε στο εδώλιο, ο οποίος πρόσφατα κρίθηκε αθώος και για την έκρηξη στην πολυκατοικία των Αμπελοκήπων, κατά την απολογία του αρνήθηκε τις κατηγορίες. «Νιώθω τρομερά αδικημένος, τότε συζητούσαμε στο στέκι ότι το συμβάν είναι κατακριτέο, εάν έκανε κάποια παρέμβαση το στέκι αυτή θα ήταν δημόσια», υποστήριξε.

Η τρίτη κατηγορούμενη στην απολογία της ανέφερε: «Θεωρώ ότι λόγω της δράσης μας στη σχολή και αφού επικηρύχθηκαν οι δράστες στοχοποιηθήκαμε λόγω των πολιτικών μας θέσεων».