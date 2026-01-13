Η Ρωσία καταδικάζει τις απειλές των ΗΠΑ για νέες στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν

Η Ρωσία καταδίκασε σήμερα (13/1) τη στάση των ΗΠΑ έναντι του Ιράν ως «ανατρεπτική εξωτερική παρέμβαση» στην εσωτερική του πολιτική και δήλωσε ότι οι απειλές τους για νέες στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον της χώρας είναι «κατηγορηματικά απαράδεκτες».

«Όσοι σχεδιάζουν να χρησιμοποιήσουν εξωτερικά εμπνευσμένες αναταραχές ως πρόσχημα για να επαναλάβουν την επιθετικότητα κατά του Ιράν, που διαπράχθηκε τον Ιούνιο του 2025, πρέπει να γνωρίζουν τις καταστροφικές συνέπειες τέτοιων ενεργειών για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και την παγκόσμια διεθνή ασφάλεια», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΕΔ των ΗΠΑ ετοιμάζουν «πολύ δυνατές επιλογές»

Την Κυριακή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξετάζουν «πολύ δυνατές επιλογές» όσον αφορά στο Ιράν.

«Εξετάζουμε το ζήτημα πολύ σοβαρά. Ο στρατός εξετάζει το ζήτημ και μελετάμε πολύ δυνατές επιλογές. Θα πάρουμε απόφαση», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν πάνω στο αεροσκάφος του.

Σήμερα, κάλεσε τους Ιρανούς να συνεχίσουν τις διαμαρτυρίες και τους υποσχέθηκε βοήθεια, χωρίς όμως να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Ιρανοί πατριώτες, συνεχίστε τις διαδηλώσεις – Καταλάβετε τους θεσμούς της χώρας σας!!!… Η βοήθεια είναι στο δρόμο», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social, προσθέτοντας ότι ακύρωσε όλες τις συναντήσεις με Ιρανούς αξιωματούχους έως ότου σταματήσει η «άσκοπη δολοφονία» διαδηλωτών.