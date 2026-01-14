magazin
Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
14.01.2026 | 11:53
Απομακρύνεται προσωπικό από την αμερικάνικη βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ
«H σφαγή συνεχίζεται απροκάλυπτα στους δρόμους του Ιράν» – Ο Τζαφάρ Παναχί για την εξέγερση, τη βία και τη σιωπή της Δύσης
«H σφαγή συνεχίζεται απροκάλυπτα στους δρόμους του Ιράν» – Ο Τζαφάρ Παναχί για την εξέγερση, τη βία και τη σιωπή της Δύσης

«Χρησιμοποιήστε κάθε φωνή και κάθε πλατφόρμα που διαθέτετε. Καλέστε τις κυβερνήσεις σας. Ζητήστε από τις κυβερνήσεις σας να αντιμετωπίσουν αυτή την ανθρωπιστική καταστροφή, αντί να κάνουν τα στραβά μάτια», δήλωσε ο Τζαφάρ Παναχί για τις εξελίξεις στο Ιράν

«Καθώς στεκόμαστε εδώ, το κράτος του Ιράν πυροβολεί διαδηλωτές και μια άγρια σφαγή συνεχίζεται απροκάλυπτα στους δρόμους της χώρας», δήλωσε ο Τζαφάρ Παναχί στην τελετή απονομής των βραβείων του National Board of Review στη Νέα Υόρκη, παραλαμβάνοντας το βραβείο Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας για το It Was Just An Accident.

Η βράβευση, αντί να αποτελέσει μια στιγμή προσωπικής δικαίωσης, μετατράπηκε σε δημόσια καταγγελία για όσα εκτυλίσσονται αυτή τη στιγμή στο Ιράν. Από το βήμα, ο Ιρανός σκηνοθέτης απηύθυνε ανοιχτή έκκληση προς τη διεθνή καλλιτεχνική κοινότητα.

«Αυτή τη φορά όλοι έχουν βγει στους δρόμους. Όλα τα κοινωνικά στρώματα. Αν χαθεί τώρα η ελπίδα, στο μέλλον θα είναι πολύ πιο δύσκολο να σταθούν απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση»

Τις τελευταίες εβδομάδες, ο Τζαφάρ Παναχί αξιοποιεί κάθε δημόσιο βήμα για να σχολιάσει και να καταγγείλει όσα εκτυλίσσονται στη χώρα του. Έτσι και αυτή τη φορά, η βράβευση, αντί να αποτελέσει μια στιγμή προσωπικής δικαίωσης, μετατράπηκε σε δημόσια παρέμβαση για την κατάσταση στο Ιράν. Από το βήμα, απηύθυνε ανοιχτή έκκληση προς τη διεθνή καλλιτεχνική κοινότητα.

«Θεωρώ καθήκον μου να καλέσω τους καλλιτέχνες και τα μέλη της παγκόσμιας κινηματογραφικής κοινότητας να μιλήσουν και να μη μείνουν σιωπηλοί. Χρησιμοποιήστε κάθε φωνή και κάθε πλατφόρμα που διαθέτετε. Καλέστε τις κυβερνήσεις σας. Ζητήστε από τις κυβερνήσεις σας να αντιμετωπίσουν αυτή την ανθρωπιστική καταστροφή, αντί να κάνουν τα στραβά μάτια», δήλωσε, σύμφωνα με το Deadline.

«Όταν κόβουν εντελώς το ίντερνετ, ξέρουμε τι ακολουθεί, γιατί αυτό σημαίνει ότι έρχεται σφαγή. Κάθε λεπτό καθυστέρησης στη διεθνή κινητοποίηση σημαίνει πως σκοτώνονται περισσότεροι αθώοι άνθρωποι»

Ο σκηνοθέτης Τζαφάρ Παναχί, νικητής του Χρυσού Φοίνικα για την ταινία It Was Just an Accident, ποζάρει κατά τη διάρκεια φωτογράφισης μετά την τελετή λήξης του 78ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, στις Κάννες της Γαλλίας, στις 24 Μαΐου 2025., REUTERS / Sarah Meyssonnier

Φυλακή, διώξεις και απαγορεύσεις

Η δημόσια στάση του Παναχί συνδέεται άμεσα με τη δική του εμπειρία καταστολής. Ο σκηνοθέτης έχει φυλακιστεί στο παρελθόν στο Ιράν και για 14 χρόνια του είχε επιβληθεί απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Από τα τέλη της άνοιξης του 2023, έπειτα από αυτή τη μακρόχρονη απαγόρευση, κατάφερε για πρώτη φορά να φύγει από το Ιράν. Τους τελευταίους μήνες βρίσκεται συνεχώς στο εξωτερικό, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Γαλλία.

Ωστόσο, τον Αζάρ του 1404 (Δεκέμβριος 2025), ιρανικό δικαστήριο εξέδωσε νέα ποινή ενός έτους φυλάκισης και διετή απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, με την κατηγορία της «προπαγάνδας κατά του κράτους». Η απόφαση εκδόθηκε ερήμην, ενώ ο σκηνοθέτης βρισκόταν εκτός Ιράν.

Παρά τη νέα καταδίκη και τους πιθανούς κινδύνους που συνεπάγεται η επιστροφή του, ο Παναχί ξεκαθάρισε σε συνέντευξή του τη Δευτέρα ότι σκοπεύει να επιστρέψει στο Ιράν μετά την ολοκλήρωση της φετινής οσκαρικής περιόδου, τον Μάρτιο. Όπως τόνισε, θεωρεί καθήκον του να βρίσκεται στη χώρα του, ανεξαρτήτως των προσωπικών συνεπειών.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία προκάλεσε ένα λουτρό αίματος για να καθυστερήσει την κατάρρευσή της. Όσοι επέζησαν αναζητούν σημάδια των αγαπημένων τους ανθρώπων μέσα σε βουνά από πτώματα»

Μιλώντας για την παρούσα κατάσταση στο Ιράν, περιέγραψε μια συνθήκη γενικευμένης βίας και απόλυτης φίμωσης.

«Όταν κόβουν εντελώς το ίντερνετ, ξέρουμε τι ακολουθεί, γιατί αυτό σημαίνει ότι έρχεται σφαγή. Κάθε λεπτό καθυστέρησης στη διεθνή κινητοποίηση σημαίνει πως σκοτώνονται περισσότεροι αθώοι άνθρωποι», δήλωσε στο TheWrap.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι σημερινές διαδηλώσεις διαφέρουν ριζικά από εκείνες των προηγούμενων ετών.

«Αυτή τη φορά όλοι έχουν βγει στους δρόμους. Όλα τα κοινωνικά στρώματα. Αν χαθεί τώρα η ελπίδα, στο μέλλον θα είναι πολύ πιο δύσκολο να σταθούν απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση».

Ο σκηνοθέτης εξέφρασε επίσης τη βαθιά του ανησυχία για την κλιμάκωση της καταστολής.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία, έχοντας χάσει κάθε νομιμοποίηση, καταφεύγει πλέον στα πιο βίαια εργαλεία καταστολής», δήλωσε, ενώ από το βήμα του NBR ήταν ακόμη πιο ωμός: «Η Ισλαμική Δημοκρατία προκάλεσε ένα λουτρό αίματος για να καθυστερήσει την κατάρρευσή της. Όσοι επέζησαν αναζητούν σημάδια των αγαπημένων τους ανθρώπων μέσα σε βουνά από πτώματα».

«Σήμερα, η πραγματική σκηνή δεν βρίσκεται στις οθόνες, αλλά στους δρόμους του Ιράν. Αυτό δεν είναι μεταφορά. Δεν είναι ιστορία. Δεν είναι ταινία. Είναι μια πραγματικότητα, γεμάτη σφαίρες, μέρα με τη μέρα. Ο κινηματογράφος έχει τη δύναμη να στέκεται στο πλευρό των ανυπεράσπιστων ανθρώπων. Ας σταθούμε δίπλα τους»

Ο κινηματογράφος λειτουργεί και ως ιστορική μαρτυρία.

Η ταινία It Was Just An Accident γεννήθηκε ακριβώς μέσα από αυτές τις εμπειρίες. Ο Παναχί γύρισε το φιλμ κρυφά στην Τεχεράνη, χωρίς άδεια από τις Αρχές.

Το έργο απέσπασε τον Χρυσό Φοίνικα στις Κάννες και αφηγείται την ιστορία πέντε απλών Ιρανών που συναντούν έναν άνδρα τον οποίο πιστεύουν ότι ήταν ο πρώην βασανιστής τους στη φυλακή.

«Αυτό το φιλμ είναι το αποτέλεσμα της προσωπικής μου εμπειρίας και των εμπειριών αυτών των ανθρώπων που άκουσα μέσα στη φυλακή», εξήγησε σε συνέντευξή του στο BBC.

«Θα μπορούσαμε να σκεφτούμε τον κινηματογράφο ως μια παρακαταθήκη στην Ιστορία, που καταγράφει όσα συμβαίνουν τώρα, για να τα δούμε ίσως σε μια άλλη εποχή, υπό διαφορετικές συνθήκες»

Μιλώντας εκ νέου για τον εγκλεισμό του, συνέδεσε άμεσα το έργο του με τις ιστορίες των συγκρατουμένων του.

«Όταν βγήκα από τη φυλακή, ήταν αδύνατο να μη σκέφτομαι τους συγκρατούμενούς μου, τις ιστορίες και τις εμπειρίες τους. Το γεγονός ότι παρέμεναν μέσα με επηρέασε τόσο, που ένιωσα πως έπρεπε να μεταφέρω αυτό το βάρος στην ταινία».

Για τον Παναχί, ο κινηματογράφος λειτουργεί και ως ιστορική μαρτυρία.

«Θα μπορούσαμε να σκεφτούμε τον κινηματογράφο ως μια παρακαταθήκη στην Ιστορία, που καταγράφει όσα συμβαίνουν τώρα, για να τα δούμε ίσως σε μια άλλη εποχή, υπό διαφορετικές συνθήκες».

Παρά τη διεθνή αναγνώριση, επιμένει ότι η αλλαγή δεν μπορεί να επιβληθεί απ’ έξω.

«Αυτό που πρέπει να συμβεί, πρέπει να έρθει από μέσα από τη χώρα, από τον ίδιο τον λαό. Οι ξένες δυνάμεις μπορεί να επηρεάσουν, αλλά δεν μπορούν να κάνουν τίποτα που ο λαός δεν θεωρεί ο ίδιος αναγκαίο».

Κλείνοντας, επιστρέφει στην πραγματικότητα έξω από τις αίθουσες και τα φεστιβάλ: «Σήμερα, η πραγματική σκηνή δεν βρίσκεται στις οθόνες, αλλά στους δρόμους του Ιράν. Αυτό δεν είναι μεταφορά. Δεν είναι ιστορία. Δεν είναι ταινία. Είναι μια πραγματικότητα, γεμάτη σφαίρες, μέρα με τη μέρα. Ο κινηματογράφος έχει τη δύναμη να στέκεται στο πλευρό των ανυπεράσπιστων ανθρώπων. Ας σταθούμε δίπλα τους».

World
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Οι…πισωπεταλιές με τους αγρότες

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Οι…πισωπεταλιές με τους αγρότες

World
ΗΠΑ: Επέμβαση στο Ιράν μέσα στις επόμενες 24 ώρες ; Προληπτική εκκένωση σε βάσεις

ΗΠΑ: Επέμβαση στο Ιράν μέσα στις επόμενες 24 ώρες ; Προληπτική εκκένωση σε βάσεις

inWellness
inTown
«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο
inTickets 13.01.26

«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο

Πέντε ερωτικές ιστορίες, τοποθετημένες σε διαφορετικές εποχές της Ελλάδας, συνθέτουν το κοινό σύμπαν του έργου «Η Αστερόσκονη», όπου άνθρωποι και χρονικότητες συναντιούνται γύρω από την ίδια ανάγκη για αγάπη και σύνδεση.

Σύνταξη
inTickets 12.01.26

«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά

Η Δευτέρα 9 Μαρτίου είναι αφιερωμένη στον Αντώνη Καλογιάννη, καθώς το έργο του θα «ζωντανέψει» στη σκηνή του θεάτρου Παλλάς, μέσα από τη μουσική παράσταση «Η φωνή της ψυχής μας».

Σύνταξη
Η Ύβρις της Ανθρωπότητας – Το νέο βραβευμένο ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αυγερόπουλου για δύο προβολές στον Δαναό
Πλανήτης 14.01.26

Η Ύβρις της Ανθρωπότητας - Το νέο βραβευμένο ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αυγερόπουλου για δύο προβολές στον Δαναό

Η ταινία, που ολοκληρώθηκε πρόσφατα έπειτα από τρία χρόνια παραγωγής φέρνει και πάλι στο προσκήνιο το πιο κρίσιμο ζήτημα του καιρού μας: την κλιματική κρίση. Το Mankind’s Folly έρχεται στον κινηματογράφο Δαναό για δύο μόνο προβολές το Σάββατο 17 & την Κυριακή 18 Ιανουαρίου.

Σύνταξη
Ο 16χρονος μαθητής που κατέκτησε Χρυσή Σφαίρα – Ο Όουεν Κούπερ ήρθε για να αλλάξει την υποκριτική
Υπόσχεση 13.01.26

Ο 16χρονος μαθητής που κατέκτησε Χρυσή Σφαίρα – Ο Όουεν Κούπερ ήρθε για να αλλάξει την υποκριτική

Ο Όουεν Κούπερ στεκόταν καταμεσής της σκηνής των Χρυσών Σφαιρών, μπροστά στην ελίτ του Χόλιγουντ, λέγοντας ότι η εμπειρία «του φαινόταν απλά εξωπραγματική».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο
inTickets 13.01.26

«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο

Πέντε ερωτικές ιστορίες, τοποθετημένες σε διαφορετικές εποχές της Ελλάδας, συνθέτουν το κοινό σύμπαν του έργου «Η Αστερόσκονη», όπου άνθρωποι και χρονικότητες συναντιούνται γύρω από την ίδια ανάγκη για αγάπη και σύνδεση.

Σύνταξη
Πώς ζεσταίνονταν οι μοναχοί στον Μεσαίωνα – Τα θερμαινόμενα δωμάτια και η αξία της φωτιάς
Stories 13.01.26

Πώς ζεσταίνονταν οι μοναχοί στον Μεσαίωνα – Τα θερμαινόμενα δωμάτια και η αξία της φωτιάς

Στο Μεσαίωνα, η ζωή στα μοναστήρια δεν φημιζόταν για τις ανέσεις της - και το χειμώνα το κρύο ήταν μέρος της καθημερινότητας. Όμως, υπήρχε ένας και μοναδικός χώρος όπου επιτρεπόταν η φωτιά.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ναζιστικά έργα τέχνης, μια προκλητική διαφήμιση και παιχνίδια με τους Τραμπικούς – Η «γερμανική ελίτ» του Χίτλερ στο Truth Social
1933-1945 12.01.26

Ναζιστικά έργα τέχνης, μια προκλητική διαφήμιση και παιχνίδια με τους Τραμπικούς – Η «γερμανική ελίτ» του Χίτλερ στο Truth Social

Η German Art Gallery (GAG), η οποία ειδικεύεται σε έργα τέχνης που άνηκαν σε Ναζί, πυροδότησε αντιδράσεις έπειτα από την απόφαση της να «εισβάλλει» με το αζημίωτο στην πλατφόρμα Truth Social του Τραμπ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η ανατριχιαστική ιστορία του ασύλου Pennhurst που ενέπνευσε τη σειρά Stranger Things
Κουβαλάει πόνο 12.01.26

Η ανατριχιαστική ιστορία του ασύλου Pennhurst που ενέπνευσε τη σειρά Stranger Things

Χτισμένο στην απομονωμένη περιοχή της νοτιοανατολικής Πενσυλβανίας, το Pennhurst Asylum αποτελεί μια στοιχειωμένη υπενθύμιση ενός σκοτεινού κεφαλαίου στην ιστορία της ψυχικής υγείας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Χρυσές Σφαίρες: Οι αντι-ICE καρφίτσες στη μνήμη της Ρενέ Γκουντ «περπάτησαν» στο κόκκινο χαλί – Ποιοι τις φόρεσαν
BE GOOD 12.01.26

Χρυσές Σφαίρες: Οι αντι-ICE καρφίτσες στη μνήμη της Ρενέ Γκουντ «περπάτησαν» στο κόκκινο χαλί – Ποιοι τις φόρεσαν

Πολιτική διάσταση απέκτησε η φετινή τελετή των Χρυσών Σφαιρών, καθώς καλλιτέχνες εμφανίστηκαν με καρφίτσες κατά της ICE, τιμώντας τη Ρενέ Γκουντ, που δολοφονήθηκε από πυρά αξιωματικού στη Μινεάπολη.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Χρυσές Σφαίρες: «One Battle After Another», «Hamnet» και «Adolescence» οι μεγάλοι νικητές της βραδιάς
Golden Globes 2026 12.01.26

Χρυσές Σφαίρες: «One Battle After Another», «Hamnet» και «Adolescence» οι μεγάλοι νικητές της βραδιάς

Οι Χρυσές Σφαίρες απονεμήθηκαν στο Λος Άντζελες των ΗΠΑ, με τα «One Battle After Another» και «Hamnet» να αναδεικνύονται μεγάλοι νικητές στον κινηματογράφο και το «Adolescence» να ξεχωρίζει στην τηλεόραση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ex Machina: Πόσο «επιστημονική φαντασία» είναι σήμερα η ταινία του 2014;
Τεχνητή Νοημοσύνη 12.01.26

Ex Machina: Πόσο «επιστημονική φαντασία» είναι σήμερα η ταινία του 2014;

Όταν το Ex Machina βγήκε στις αίθουσες, έμοιαζε με ψυχρό tech-θρίλερ για το μέλλον. Δώδεκα χρόνια μετά, την ώρα που η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί και σχεδιάζει, η ταινία του Άλεξ Γκάρλαντ μοιάζει λιγότερο προφητεία και περισσότερο ρεαλιστική αποτύπωση του παρόντος

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η περίπλοκη, αληθινή ιστορία του αδέσποτου αρκούδου Paddington — Η κόρη του δημιουργού αφηγείται
Τρυφερότητα 11.01.26

Η περίπλοκη, αληθινή ιστορία του αδέσποτου αρκούδου Paddington — Η κόρη του δημιουργού αφηγείται

Εκατό χρόνια μετά τη γέννηση του Μάικλ Μποντ, του δημιουργού του Paddington, η κόρη του αποκαλύπτει πώς η αγορά ενός αρκουδάκου ως δώρο για τα Χριστούγεννα άλλαξε τη ζωή του συγγραφέα μέχρι τα τελευταία του χρόνια.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Απολύτως προβλέψιμη τραγωδία»: Οργή στα late-night των ΗΠΑ για τον θάνατο της Ρενέ Νικόλ Γκουντ από πυρά της ICE
Μινεάπολη 11.01.26

«Απολύτως προβλέψιμη τραγωδία»: Οργή στα late-night των ΗΠΑ για τον θάνατο της Ρενέ Νικόλ Γκουντ από πυρά της ICE

Οι κορυφαίοι παρουσιαστές των late-night εκπομπών στις ΗΠΑ άφησαν τη σάτιρα και μίλησαν με σκληρή γλώσσα για τον θάνατο της 37χρονης Ρενέ Νικόλ Γκουντ στη Μινεάπολη από πυρά της ICE, ζητώντας λογοδοσία και καταγγέλλοντας την κυβερνητική αφήγηση.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Οι τέχνες δεν είναι πολυτέλεια για πλούσιους: Ο Ζοχράν Μαμντάνι μοίρασε δωρεάν εισιτήρια για θέατρα της Νέας Υόρκης
Culture Live 11.01.26

Οι τέχνες δεν είναι πολυτέλεια για πλούσιους: Ο Ζοχράν Μαμντάνι μοίρασε δωρεάν εισιτήρια για θέατρα της Νέας Υόρκης

Ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαμντάνι, επεκτείνει την ατζέντα της προσιτότητας στον πολιτισμό, μοιράζοντας 1.500 δωρεάν εισιτήρια για το φεστιβάλ Under the Radar και δηλώνοντας ότι οι τέχνες δεν πρέπει να είναι προνόμιο λίγων.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο καλός Τομ, ο «στραβωμένος» Βιν και ένας κομπάρσος: Η άλλη Διάσωση του Στρατιώτη Ράιαν
Ανέκδοτες φωτογραφίες 11.01.26

Ο καλός Τομ, ο «στραβωμένος» Βιν και ένας κομπάρσος: Η άλλη Διάσωση του Στρατιώτη Ράιαν

Σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του φιλμ Η Διάσωση του Στρατιώτη Ράιαν, μια σειρά από ανέκδοτες φωτογραφίες του πολεμικού έπους του Στίβεν Σπίλμπεργκ είδαν το φως της δημοσιότητας.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Παναθηναϊκός-Άρης 3-0: Αρχηγικό χατ-τρικ και έφυγε για τους ημιτελικούς
Κύπελλο Ελλάδας 14.01.26

Αρχηγικό χατ-τρικ και έφυγε για τους ημιτελικούς ο Παναθηναϊκός (30)

Με τρία γκολ του Τάσου Μπακασέτα, ο Παναθηναϊκός επικράτησε 3-0 του Άρη και προκρίθηκε στους «4» του Κυπέλλου, εκεί που θα συναντήσει τον ΠΑΟΚ με τη ρεβάνς στην έδρα του.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Φοινικούντα: Τον ανιψιό φωτογραφίζει ως εκτελεστή της διπλής δολοφονίας ο 22χρονος – «Δεν είχα όπλο, με παγίδευσαν»
Ελλάδα 14.01.26

Φοινικούντα: Τον ανιψιό φωτογραφίζει ως εκτελεστή της διπλής δολοφονίας ο 22χρονος – «Δεν είχα όπλο, με παγίδευσαν»

Τι ισχυρίστηκε στη νέα απολογία του ο 22χρονος - «Αισθάνομαι τύψεις» είπε στην ανακρίτρια για τα όσα είχε καταθέσει αρχικά σε βάρος του 22χρονου φίλου του

Σύνταξη
Χρήσιμη η Γροιλανδία αλλά όχι ζωτικής σημασίας για την αντιπυραυλική άμυνα των ΗΠΑ, λένε αναλυτές
Κόσμος 14.01.26

Χρήσιμη η Γροιλανδία αλλά όχι ζωτικής σημασίας για την αντιπυραυλική άμυνα των ΗΠΑ, λένε αναλυτές

Οι ΗΠΑ θα μπορούσαν ακόμη και να επανατοποθετήσουν πυρηνικά στη Γροιλανδία εάν το ήθελαν. Ωστόσο, οι Δανοί και οι Γροιλανδοί πρέπει να ενημερωθούν και να ζητηθεί η γνώμη τους

Σύνταξη
Η αναμενόμενη απόδοση του Τσακαλίδη: Προκλητικός!
Ποδόσφαιρο 14.01.26

Η αναμενόμενη απόδοση του Τσακαλίδη: Προκλητικός!

Διαιτησία «μαύρα χάλια» από τον Τσακαλίδη στο ματς Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι οι Ελληνες διαιτητές δεν πρέπει να ορίζονται σε κρίσιμα ματς. Αποκορύφωμα ο μη καταλογισμός πέναλτι στο 82’

Βάιος Μπαλάφας
Π. Δουδωνής: Όχι τεράστια ευκαιρία, τεράστιο πρόβλημα για τους Έλληνες αγρότες η συμφωνία Mercosur
Πολιτική Γραμματεία 14.01.26

Π. Δουδωνής: Όχι τεράστια ευκαιρία, τεράστιο πρόβλημα για τους Έλληνες αγρότες η συμφωνία Mercosur

«Μου προκαλεί τεράστια εντύπωση που βγαίνουν στελέχη της κυβέρνησης και υπερασπίζονται τη Mercosur. Τιμή μας που δεν τη ψηφίσαμε» δηλώνει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής. «Στηρίζουμε τα αιτήματα των αγροτών», λέει.

Σύνταξη
«Καταρρίψαμε το αφήγημα Τραμπ για τη Γροιλανδία» – Τι είπε ο Δανός ΥΠΕΞ μετά τη συνάντηση στον Λευκό Οίκο
Κόσμος 14.01.26

«Καταρρίψαμε το αφήγημα Τραμπ για τη Γροιλανδία» – Τι είπε ο Δανός ΥΠΕΞ μετά τη συνάντηση στον Λευκό Οίκο

Ο Λαρς Λόκε Ράσμουσεν τόνισε ότι είναι σαφές πως ο Τραμπ επιθυμεί να «κατακτήσει» τη Γροιλανδία, αλλά πιστεύει ότι στη συνάντηση με τους Βανς και Ρούμπιο κατάφερε να «αλλάξει την αμερικανική θέση»

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Κρήτη: Υπό κράτηση ο 16χρονος οδηγός του ΙΧ που ανατράπηκε και σκοτώθηκε ο 15χρονος φίλος του
Ελλάδα 14.01.26

Κρήτη: Υπό κράτηση ο 16χρονος οδηγός του ΙΧ που ανατράπηκε και σκοτώθηκε ο 15χρονος φίλος του

Σε βάρος του 16χρονου ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση χωρίς δίπλωμα και πρόκληση θανατηφόρου τροχαίου, ενώ έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την Παρασκευή

Σύνταξη
H φον ντερ Λάιεν αντιμέτωπη με πρόταση μομφής εξαιτίας της Mercosur
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 14.01.26

H φον ντερ Λάιεν αντιμέτωπη με πρόταση μομφής εξαιτίας της Mercosur

H έντονη φημολογία πως η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα αντιμετωπίσει την τέταρτη πρόταση μομφής μέσα σε ένα εξάμηνο με αφορμή τη συμφωνία Mercosur ανάμεσα στην ΕΕ με χώρες της Λατινικής Αμερικής

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ελλάδα και ΗΠΑ συμφώνησαν σε εξάμηνη παράταση της ενημέρωσης για τις επιθέσεις των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα
Ψηφίστηκε 14.01.26

Ελλάδα και ΗΠΑ συμφώνησαν σε εξάμηνη παράταση της ενημέρωσης για τις επιθέσεις των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα

Η Ελλάδα επεσήμανε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ότι, παρά τυχόν προσωρινές παύσεις, οι Χούθι διαθέτουν την ικανότητα, τα μέσα και - το σημαντικότερο - την πρόθεση να συνεχίσουν τέτοιες ενέργειες

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Ένα «νέο κόμμα» για να βελτιωθεί η κατάσταση της χώρας θέλουν 4 στους 10
Δημοσκόπηση 14.01.26

Ένα «νέο κόμμα» για να βελτιωθεί η κατάσταση της χώρας θέλουν 4 στους 10

Όλα και πιο φανερή γίνεται η φθορά της κυβέρνησης με τη δυσπιστία απέναντί της να είναι φανερή σε νέα δημοσκόπηση. «Σφήνα» στο πολιτικό σκηνικό ένα πιθανό «κόμμα Τσίπρα», ανατρέπει τα δεδομένα. Ισχυρή δυναμική και από το «κόμμα Καρυστιανού» αλλά και σοβαρές αμφιβολίες.

Σύνταξη
Ιράν: Τι θα μπορούσε να περιλαμβάνει μια επίθεση των ΗΠΑ στη χώρα; Τα επικρατέστερα σενάρια
Δύσκολα διλήμματα 14.01.26

Τι θα μπορούσε να περιλαμβάνει μια επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν; Τα επικρατέστερα σενάρια

Το Reuters μετέδωσε την πληροφορία ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν, η οποία θα μπορούσε να εκδηλωθεί ακόμη και εντός του επόμενου 24ωρου

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 0-2: Ο Τσακαλίδης ολοκλήρωσε το έγκλημα, ο Δικέφαλος στον ημιτελικό
Ποδόσφαιρο 14.01.26

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 0-2: Ο Τσακαλίδης ολοκλήρωσε το έγκλημα, ο Δικέφαλος στον ημιτελικό

Μύθου και Οζντόεφ έβαλαν μπροστά τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη και ο Τσακαλίδης με τραγική διαιτησία ήταν αυτός που... σφράγισε την πρόκριση του Δικεφάλου του Βορρά στον ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson.

Σύνταξη
Η νέα μανία των «υπέροχων τίποτα» – Λέγονται Mirumi, είναι ρομποτάκια και ήρθαν για να διώξουν τα Labubu
Λούτρινο 14.01.26

Η νέα μανία των «υπέροχων τίποτα» - Λέγονται Mirumi, είναι ρομποτάκια και ήρθαν για να διώξουν τα Labubu

Αν το 2025 ήταν η χρονιά των Labubu, το 2026 αναμένεται να είναι η χρονιά των Mirumi. Γεννημένα στην Ιαπωνία, αφράτα και με κίνηση: είναι τα νέα ντάρλινγκ έτοιμα να εκθρονίσουν τον προκάτοχό τους από τις καρδιές και τις τσάντες των κολλημένων με τα τρεντ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
LIVE: Παρτιζάν – Ολυμπιακός
Euroleague 14.01.26

LIVE: Παρτιζάν – Ολυμπιακός

LIVE: Παρτιζάν – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παρτιζάν – Ολυμπιακός για την 22η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Άρης
Ποδόσφαιρο 14.01.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Άρης

LIVE: Παναθηναϊκός – Άρης. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Άρης για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Φοινικούντα: Αποκάλυψη – Ο λόγος που ο ανιψιός έλεγε πως ήθελε να πάει στην Καλαμάτα την επόμενη ημέρα μετά το φονικό
Ελλάδα 14.01.26

Φοινικούντα: Αποκάλυψη – Ο λόγος που ο ανιψιός έλεγε πως ήθελε να πάει στην Καλαμάτα την επόμενη ημέρα μετά το φονικό

Στο Live News μιλά ένας φίλος του ανιψιού, ο οποίος λέει πως μία μέρα μετά το διπλό φονικό στο κάμπινγκ ο ανιψιός του ζήτησε να πάνε μαζί έως την Καλαμάτα.

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

