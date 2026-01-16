newspaper
15.01.2026 | 18:57
Πυρκαγιά σε κεντρικό σημείο της Δάφνης (βίντεο)
Σημαντική είδηση:
15.01.2026 | 18:08
Ισχυρή έκρηξη σε κτήριο στο κέντρο της Ουτρέχτης (βίντεο)
Τι ειπώθηκε στην έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για το Ιράν
Κόσμος 16 Ιανουαρίου 2026 | 02:00

Τι ειπώθηκε στην έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για το Ιράν

Με τις ΗΠΑ να ζητούν σύγκλιση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με θέμα τις διαδηλώσεις στο Ιράν, η σύγκρουση ανάμεσα στις ΗΠΑ και αντικαθεστωτικούς Ιρανούς με τον αντιπρόσωπο της Τεχεράνης ήταν αναμενόμενη

ASMR: Βοηθάει πραγματικά στο άγχος; Τι λέει η επιστήμη

ASMR: Βοηθάει πραγματικά στο άγχος; Τι λέει η επιστήμη

Spotlight

Η αναπληρωτής γενική γραμματέας Μάρθα Πόμπι ενημέρωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας σε έκτακτη συνεδρίαση που συγκάλεσε η Αμερική στη Νέα Υόρκη για να αντιμετωπίσει την κρίση στο Ιράν.

Η Πόμπι περιέγραψε την κατάσταση στο Ιράν ως «ρευστή και βαθιά ανησυχητική», σημειώνοντας ότι «οι διαμαρτυρίες συνεχίζονται, αν και σύμφωνα με αναφορές σε μικρότερη κλίμακα από την προηγούμενη εβδομάδα».

Ο ΟΗΕ δεν δικαιολογεί στρατιωτικές επιθέσεις έναντι του Ιράν

Δεν παρέλειψε να εκφράσει την ανησυχία της για τις δημόσιες δηλώσεις που υποδηλώνουν πιθανές στρατιωτικές επιθέσεις στη χώρα. «Αυτή η εξωτερική διάσταση προσθέτει αστάθεια σε μια ήδη εκρηκτική κατάσταση. Πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποφευχθεί περαιτέρω επιδείνωση», δήλωσε.

Επιπλέον, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες «παραμένει πεπεισμένος ότι όλα τα ζητήματα που αφορούν το Ιράν, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με το πυρηνικό ζήτημα και τις συνεχιζόμενες διαμαρτυρίες, αντιμετωπίζονται καλύτερα μέσω της διπλωματίας και του διαλόγου».

Επίσης, «καλεί σε μέγιστη αυτοσυγκράτηση σε αυτή την ευαίσθητη στιγμή και ζητά από όλους τους παράγοντες να αποφύγουν οποιαδήποτε ενέργεια που θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω απώλειες ζωών ή να πυροδοτήσει μια ευρύτερη περιφερειακή κλιμάκωση».

Οι μεγαλύτερες διαμαρτυρίες των τελευταίων ετών στο Ιράν

Οι διαμαρτυρίες ξέσπασαν στις 28 Δεκεμβρίου, όταν καταστηματάρχες στην ιρανική πρωτεύουσα Τεχεράνη βγήκαν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν για την κατάρρευση του εθνικού νομίσματος, τον εκρηκτικό πληθωρισμό και την επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης.

Οι διαδηλώσεις εξαπλώθηκαν γρήγορα σε όλη τη χώρα, μετατρέποντας σε μαζικές αντικυβερνητικές διαμαρτυρίες – τις μεγαλύτερες από το κίνημα που πυροδότησε ο θάνατος της Κούρδισσας γυναίκας Μάχσα Τζίνα τον Σεπτέμβριο του 2022, η οποία συνελήφθη για φερόμενη παραβίαση των νόμων περί χιτζάμπ.

Οι αρχές επέβαλαν σχεδόν πλήρη διακοπή των επικοινωνιών, η οποία εξακολουθεί να ισχύει σε μεγάλο βαθμό. Εκατοντάδες, και πιθανώς χιλιάδες διαδηλωτές και περαστικοί έχουν σκοτωθεί, ενώ εκτιμάται ότι περισσότεροι από 18.000 άνθρωποι έχουν συλληφθεί, αν και ο ΟΗΕ δεν έχει μπορέσει να επαληθεύσει ανεξάρτητα αυτά τα στοιχεία αυτά τα στοιχεία που αποδέχεται ως πιθανά.

Κατηγορίες εναντίον «τρομοκρατών» και «ταραξιών»

«Η κυβέρνηση του Ιράν δήλωσε ότι αναγκάστηκε να αναλάβει δράση μετά την εισβολή, όπως η ίδια θεωρεί, «οργανωμένων τρομοκρατών» και «ταραξιών» στις διαδηλώσεις, οι οποίοι άνοιξαν πυρ τόσο εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας όσο και των διαδηλωτών, με στόχο να προκαλέσουν ξένη στρατιωτική επέμβαση», δήλωσε η Πόμπι.

«Κατηγόρησε επίσης αυτά τα στοιχεία για τη δολοφονία εκατοντάδων αμάχων και μελών των δυνάμεων ασφαλείας».

Σε πρόσφατη δήλωσή του, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ εξέφρασε τη βαθιά του ανησυχία για την αναφερόμενη υπερβολική χρήση βίας από τις αρχές και υπερασπίστηκε τα δικαιώματα της ελευθερίας της έκφρασης, της συνάθροισης και της ειρηνικής διαδήλωσης.

Τι είπαν οι Ιρανοί αντικαθεστωτικοί

Η ιρανή δημοσιογράφος και πολιτική αντιφρονούσα Μασίχ Αλινετζάντ ήταν μία από τους δύο εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών που κλήθηκαν να ενημερώσουν το Συμβούλιο Ασφαλείας. «Αυτό που χρειάζεται τώρα για να αποδοθεί δικαιοσύνη σε όσους διατάζουν τις σφαγές στο Ιράν είναι πραγματικές και συγκεκριμένες ενέργειες», δήλωσε.

Ο ιρανοαμερικανός ακτιβιστής για τα ανθρώπινα δικαιώματα και δημοσιογράφος Άχμαντ Μπατεμπί μίλησε για το πώς συνελήφθη για διαμαρτυρία ενώ ήταν φοιτητής και καταδικάστηκε σε θάνατο.

Ο Μπατεμπί είπε ότι κρατήθηκε σε απομόνωση για δύο χρόνια, βασανίστηκε και αναγκάστηκε να ομολογήσει ότι ήταν πληρωμένος αμερικανός κατάσκοπος.

Οι ΗΠΑ προειδοποιούν για ευρύτερες επιπτώσεις

Ο πρέσβης των ΗΠΑ Μάικ Γουάλτζ δήλωσε ότι «το επίπεδο βίας, το επίπεδο καταστολής που έχει εξαπολύσει το ιρανικό καθεστώς εναντίον των δικών του πολιτών… έχει επιπτώσεις στην διεθνή ειρήνη και ασφάλεια».

Ο ιρανικός λαός «απαιτεί την ελευθερία του όπως ποτέ άλλοτε στην βίαιη ιστορία της Ισλαμικής Δημοκρατίας», είπε, και υπογράμμισε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και οι Ηνωμένες Πολιτείες «στηρίζουν τον γενναίο λαό του Ιράν».

Τόνισε ότι «το καθεστώς είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για την οικονομική δυστυχία του ιρανικού λαού και την καταστολή της ελευθερίας του» και θα κληθεί να λογοδοτήσει.

Οι ΗΠΑ «κατευθύνουν τις αναταραχές» στο Ιράν, ισχυρίζεται ο πρέσβης

Ο αναπληρωτής μόνιμος αντιπρόσωπος του Ιράν, Γκολάμχοσέιν Νταρζί, ξεκίνησε την ομιλία του καταγγέλλοντας τους δύο εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, λέγοντας ότι «εκπροσωπούν την πολιτική ατζέντα των καθεστώτων των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ».

Αναφερόμενος στην κατάσταση στο Ιράν, ο πρέσβης είπε ότι μιλούσε εκ μέρους ενός «έθνους που πενθεί».

«Είναι βαθιά λυπηρό το γεγονός ότι ο εκπρόσωπος του καθεστώτος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος ζήτησε τη σύγκληση αυτής της συνεδρίασης, κατέφυγε σήμερα σε ψέματα, παραποιήσεις των γεγονότων και σκόπιμη παραπληροφόρηση για να αποκρύψει την άμεση εμπλοκή της χώρας του στην υποκίνηση των ταραχών στο Ιράν με σκοπό την πρόκληση βίας», δήλωσε.

HSBC: Η έκρηξη των επενδύσεων στην Τεχνητή Νοημοσύνη είναι προς το παρόν… «μόνο στην Αμερική»

HSBC: Η έκρηξη των επενδύσεων στην Τεχνητή Νοημοσύνη είναι προς το παρόν… «μόνο στην Αμερική»

