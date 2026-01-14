Ιράν: Κλείνουν πρεσβείες, δυτικοί πολίτες εγκαταλείπουν τη χώρα – Συναγερμός για άμεση κλιμάκωση

Η ένταση που υπάρχει στο Ιράν μπορεί να αυξηθεί δραματικά, προοιωνίζουν δυτικές κινήσεις, την ίδια στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες παρουσιάζονται ως έτοιμες να πλήξουν το καθεστώς της χώρας.

Το ισπανικό υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε σήμερα τους Ισπανούς να εγκαταλείψουν το Ιράν, όπου η βίαιη καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων έχει στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 3.400 ανθρώπους, σύμφωνα με τη ΜΚΟ Iran Human Rights που έκανε επίσης λόγο για πάνω από 10.000 συλλήψεις.

«Συνιστάται στους Ισπανούς που βρίσκονται στο Ιράν να εγκαταλείψουν τη χώρα, χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα μέσα», αναφέρει η ταξιδιωτική οδηγία της Μαδρίτης.

Η κυβέρνηση Μελόνι, μέσω του υπουργείου εξωτερικών, ζήτησε από τους Ιταλούς πολίτες που ζουν στο χώρα και είναι σε θέση να το πράξουν, να εγκαταλείψουν τη χώρα.

Στο μεταξύ, βρίσκεται σε εξέλιξη συνεδρίαση της μονάδας διαχείρισης κρίσεων, στην οποία συμμετέχουν ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι, ιθύνοντες του υπουργείου Άμυνας και των υπηρεσιών ασφαλείας της χώρας, όπως και ο Ιταλός πρέσβης στο Ιράν και οι πρέσβεις στις χώρες της ευρύτερης περιοχής, με στόχο μια αναλυτική εκτίμηση των εξελίξεων.

Οι Πολωνοί πολίτες θα πρέπει να φύγουν από το Ιράν αμέσως, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας.

«Το υπουργείο Εξωτερικών προτρέπει (τους Πολωνούς) να φύγουν αμέσως από το Ιράν και να αποφύγουν κάθε ταξίδι στη χώρα αυτή» ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Η πρεσβεία της Bρετανίας στην Τεχεράνη έκλεισε προσωρινά, γράφει σήμερα το Politico.

Το Politico επικαλείται εκπρόσωπο της κυβέρνησης που δήλωσε: «Κλείσαμε προσωρινά τη βρετανική πρεσβεία στην Τεχεράνη, η οποία θα λειτουργεί στο εξής εξ αποστάσεως. Οι ταξιδιωτικές οδηγίες του υπουργείου Εξωτερικών έχουν επικαιροποιηθεί ώστε να αντικατοπτρίζουν αυτήν την αλλαγή».