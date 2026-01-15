newspaper
Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026
15.01.2026 | 14:55
Αίσιο τέλος στην Πολεοδομία - Κατέβηκε από την ταράτσα ο άνδρας που απειλούσε να πέσει
Ιράν: Οι νέες απειλές και οι φόβοι για τις συνέπειες μιας αμερικανικής επίθεσης
Κόσμος 15 Ιανουαρίου 2026 | 17:08

Ιράν: Οι νέες απειλές και οι φόβοι για τις συνέπειες μιας αμερικανικής επίθεσης

Το καθεστώς του Ιράν προσπαθεί να επιβιώσει μέσω της ωμής βίας, ενώ η διεθνής κοινότητα ζυγίζει τις επιλογές της μεταξύ διπλωματίας και στρατιωτικής επέμβασης, σε ένα περιβάλλον εξαιρετικά ασταθές

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Vita.gr
Spotlight

Το Ιράν βιώνει τη σοβαρότερη εσωτερική κρίση των τελευταίων ετών, η οποία έχει ξεπεράσει σε ένταση και βιαιότητα ακόμη και τις διαδηλώσεις του 2022-2023.

Οι κινητοποιήσεις, που ξεκίνησαν στα τέλη του 2025 με οικονομικά αίτια, έχουν εξελιχθεί σε γενικευμένη εξέγερση κατά του καθεστώτος. Η Τεχεράνη απαντά με πρωτοφανή καταστολή, ενώ η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα, καθώς ο κίνδυνος στρατιωτικής εμπλοκής των ΗΠΑ είναι υπαρκτός.

Οι σχέσεις Ουάσιγκτον-Τεχεράνης βρίσκονται στο «κόκκινο», ωστόσο, η κατάσταση χαρακτηρίζεται από μια ρευστή εναλλαγή μεταξύ απειλών και διπλωματικών ελιγμών. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει απειλήσει ευθέως με στρατιωτική δράση εάν το ιρανικό καθεστώς συνεχίσει να σκοτώνει διαδηλωτές.

Υπάρχουν, δε, αναφορές ότι το Πεντάγωνο έχει παρουσιάσει επιλογές πληγμάτων, συμπεριλαμβανομένων στόχων που σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Παράλληλα, έχει ζητηθεί απομάκρυνση προσωπικού από τη βάση Αλ-Ουντέιντ στο Κατάρ, γεγονός που ερμηνεύεται ως προετοιμασία για πιθανή κλιμάκωση ή ως μέτρο προστασίας από ιρανικά αντίποινα.

Παρά τη πολεμική ρητορική, υπάρχουν ενδείξεις ότι και οι δύο πλευρές προσπαθούν να αποφύγουν έναν ολοκληρωτικό πόλεμο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε χθες ότι το Ιράν φαίνεται να έχει σταματήσει τις εκτελέσεις διαδηλωτών, μια δήλωση που ερμηνεύεται ως προσπάθεια να δοθεί χώρος στη διπλωματία.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και το Ομάν έχουν μεσολαβήσει έντονα για να πείσουν την Ουάσιγκτον να «δώσει μια ευκαιρία» στην Τεχεράνη, φοβούμενοι τις περιφερειακές συνέπειες μιας σύρραξης.

Δημοσκοπήσεις στις ΗΠΑ δείχνουν ότι η πλειοψηφία των ψηφοφόρων (περίπου 70%) τάσσεται κατά μιας νέας στρατιωτικής επέμβασης στη Μέση Ανατολή, γεγονός που πιθανώς περιορίζει τις επιλογές του Λευκού Οίκου.

Πολλές χώρες καλούν τους πολίτες τους να εγκαταλείψουν άμεσα το ιρανικό έδαφος

Εν τω μεταξύ, οι διαδηλώσεις στο έχουν λάβει χαρακτήρα εθνικής εξέγερσης. Ξεκινώντας από απεργίες εμπόρων λόγω της κατάρρευσης του νομίσματος και της οικονομικής δυσπραγίας, γρήγορα απέκτησαν αμιγώς πολιτικό και αντικαθεστωτικό χαρακτήρα.

Κινητοποιήσεις καταγράφονται σε δεκάδες πόλεις, συμπεριλαμβανομένης της Τεχεράνης, του Ισφαχάν, της Ταμπρίζ και περιοχών με κουρδικούς και μπαλούχικους πληθυσμούς. Οι αναλυτές (όπως το ISW) περιγράφουν την κατάσταση ως «προεπαναστατική», με τους διαδηλωτές να μην υποχωρούν παρά την άγρια βία.

Σε αντίθεση με προηγούμενα κύματα διαμαρτυρίας, σε αυτό υπάρχουν αναφορές για ένοπλη αντίσταση από την πλευρά των διαδηλωτών σε ορισμένες περιοχές (π.χ. Σιράζ, Κερμανσάχ), καθώς και επιθέσεις κουρδικών ομάδων εναντίον βάσεων των Φρουρών της Επανάστασης.

Το καθεστώς, αντιλαμβανόμενο τις διαδηλώσεις ως υπαρξιακή απειλή, έχει εξαπολύσει μια άνευ προηγουμένου εκστρατεία καταστολής.

Νεκροί και συλλήψεις

Οι αριθμοί είναι σοκαριστικοί. Ακόμη και Ιρανοί αξιωματούχοι παραδέχονται ότι περίπου 2.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, ενώ οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ακτιβιστές εκφράζουν φόβους ότι ο πραγματικός αριθμός μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερος (κάποιες πηγές μιλούν για έως και 12.000 νεκρούς, αν και αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα). Οι συλλήψεις υπολογίζονται μεταξύ 10.000 και 20.000.

Οι δυνάμεις ασφαλείας κατηγορούνται ότι πυροβολούν αδιακρίτως στο πλήθος, χρησιμοποιώντας ακόμη και πολυβόλα σε ορισμένες περιπτώσεις. Βίντεο που διέρρευσαν δείχνουν σκηνές χάους σε αυτοσχέδια νεκροτομεία.

Παράλληλα, η κυβέρνηση έχει επιβάλει σχεδόν ολοκληρωτικό μπλακ άουτ στο διαδίκτυο (η συνδεσιμότητα αναφέρεται στο 1% των κανονικών επιπέδων), προσπαθώντας να εμποδίσει τον συντονισμό των διαδηλωτών και τη ροή εικόνων προς τον έξω κόσμο.

Το καθεστώς χαρακτηρίζει πλέον όλους τους διαδηλωτές «τρομοκράτες», γεγονός που υποδεικνύει πιθανή προετοιμασία του εδάφους για ακόμη σκληρότερα μέτρα, μαζικές δίκες, εκτελέσεις κ.ά.

Πέρα από την απειλή πολέμου, το Ιράν αντιμετωπίζει αυξανόμενη πίεση. Η Γερμανία, η Γαλλία και η Βρετανία έχουν ενεργοποιήσει τον μηχανισμό «snapback» για την επαναφορά των κυρώσεων του ΟΗΕ λόγω του πυρηνικού προγράμματος. Πολλές χώρες καλούν τους πολίτες τους να εγκαταλείψουν άμεσα το ιρανικό έδαφος, ενώ πρεσβείες αναστέλλουν τη λειτουργία τους.

Markets
Αγορές: Τι βλέπει το 2026 η Charles Schwab – Τι συστήνει στους επενδυτές

Αγορές: Τι βλέπει το 2026 η Charles Schwab – Τι συστήνει στους επενδυτές

Business
METLEN: «Πράσινο φως» της ΕΤΕπ σε 90 εκατ. για βωξίτη και γάλλιο

METLEN: «Πράσινο φως» της ΕΤΕπ σε 90 εκατ. για βωξίτη και γάλλιο

inWellness
inTown
Η Ύβρις της Ανθρωπότητας – Το νέο βραβευμένο ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αυγερόπουλου για δύο προβολές στον Δαναό
inTickets 14.01.26

Η Ύβρις της Ανθρωπότητας - Το νέο βραβευμένο ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αυγερόπουλου για δύο προβολές στον Δαναό

Η ταινία, που ολοκληρώθηκε πρόσφατα έπειτα από τρία χρόνια παραγωγής φέρνει και πάλι στο προσκήνιο το πιο κρίσιμο ζήτημα του καιρού μας: την κλιματική κρίση. Το Mankind’s Folly έρχεται στον κινηματογράφο Δαναό για δύο μόνο προβολές το Σάββατο 17 & την Κυριακή 18 Ιανουαρίου.

Σύνταξη
Stream newspaper
Ποιος αστυνομεύει τον παγκόσμιο «αστυνόμο»; 300.000 Αμερικανοί θύματα της αστυνομίας ετησίως
ΗΠΑ Vs Ιράν 15.01.26

Ποιος αστυνομεύει τον παγκόσμιο «αστυνόμο»; 300.000 Αμερικανοί θύματα της αστυνομίας ετησίως

Σε αντίθεση με το Ιράν, για τις ΗΠΑ δεν υπάρχει ένας παγκόσμιος αστυφύλακας να τις απειλήσει που οι αστυνομικοί τους σκοτώνουν περίπου 1200 πολίτες ετησίως

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Τουρκία: Συνελήφθη αθλήτρια για ναρκωτικά – Ερωμένη του Ιμάμογλου την παρουσιάζουν τα ΜΜΕ
Κατάθεση Influencer 15.01.26

Τουρκία: Συνελήφθη αθλήτρια για ναρκωτικά - Ερωμένη του Ιμάμογλου την παρουσιάζουν τα ΜΜΕ

«Είναι η φίλη του Ιμάμογλου» λέει influencer που επίσης συνελήφθη στην Τουρκία - Παλαιότερα, η Τσαϊργκάν είχε δηλώσει ότι το πιο γνωστό πρόσωπο που έχει στις επαφές στο κινητό της είναι ο Ιμάμογλου

Σύνταξη
Λέσβος: Διάσωση ή έγκλημα; Aκτιβιστές στο εδώλιο
Deutsche Welle 15.01.26

Λέσβος: Διάσωση ή έγκλημα; Aκτιβιστές στο εδώλιο

Στη μεγαλύτερη υπόθεση ποινικοποίησης της αλληλεγγύης στην Ευρώπη, η Σάρα Μαρντίνι από τη Συρία και άλλοι ακτιβιστές κινδυνεύουν με κάθειρξη έως και 20 χρόνια για τη διάσωση ανθρώπων στο Αιγαίο.

Σύνταξη
Νικητές οι απεργοί πείνας στο Ην. Βασίλειο: Μπλόκαραν συμφωνία 2 δισ. με ισραηλινή αμυντική βιομηχανία
«Ντροπή» 15.01.26

Νικητές οι απεργοί πείνας στο Ην. Βασίλειο: Μπλόκαραν συμφωνία 2 δισ. με ισραηλινή αμυντική βιομηχανία

Οι απεργοί πείνας θα μείνουν στη μνήμη πολλών στο Ηνωμένο Βασίλειο και όχι μόνο, «ως μια καθοριστική στιγμή ξεκάθαρης ανυπακοής, μια ντροπή για το βρετανικό κράτος»

Σύνταξη
Πόσο κοστίζει η Γροιλανδία – Είναι πολλά τα λεφτά…
Η εκτίμηση 15.01.26

Πόσο κοστίζει η Γροιλανδία – Είναι πολλά τα λεφτά…

Η Γροιλανδία ανήκει στη Δανία, δεν πωλείται λέει ο πρωθυπουργός της και οι κάτοικοι αλλά ο Τραμπ επιμένει ότι με τον έναν ή τον άλλον τρόπο θα την αποκτήσει. Σε μια εποχή που όλα πωλούνται και όλα αγοράζονται οι «ειδικοί» έβγαλαν τα κομπιουτεράκια και ξεκίνησαν τους… υπολογισμούς.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Στη κόλαση της Συρίας επιστρέφει η ΕΕ τους μετανάστες – Δίνει 620 εκ. ευρώ στον αλ Σαράα να τους «φροντίσει»
Κόσμος 15.01.26

Στη κόλαση της Συρίας επιστρέφει η ΕΕ τους μετανάστες – Δίνει 620 εκ. ευρώ στον αλ Σαράα να τους «φροντίσει»

Αντιφατικά μηνύματα στέλνει η ΕΕ ως προς τη λειτουργία της, καθώς Συμβούλιο και Κομισιόν λειτουργούν κόντρα στις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ασύλου (EUAA), θέτοντας χιλιάδες μετανάστες σε θανάσιμο κίνδυνο.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Μέση Ανατολή: Τα αραβικά κράτη σιωπούν για την αναταραχή στο Ιράν – Τι φοβούνται
The Economist 15.01.26

Μέση Ανατολή: Τα αραβικά κράτη σιωπούν για την αναταραχή στο Ιράν – Τι φοβούνται

Πολλά αραβικά κράτη θα καλωσόριζαν ενδεχόμενη κατάρρευση του θεοκρατικού καθεστώτος στο Ιράν. Ωστόσο, το ενδεχόμενο να οδηγηθεί η Μέση Ανατολή σε χάος είναι κάτι που λαμβάνουν σοβαρά υπ’ όψιν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γιατί οι δυτικοί διπλωμάτες διστάζουν να προβλέψουν το τέλος του καθεστώτος στο Ιράν
Γρίφος 15.01.26

Γιατί οι δυτικοί διπλωμάτες διστάζουν να προβλέψουν το τέλος του καθεστώτος στο Ιράν

Η αποτυχία να προβλεφθεί η πτώση του Σάχη το 1979 στο Ιράν ήταν διπλωματική καταστροφή, αλλά οι ειδικοί βλέπουν ελάχιστες ενδείξεις για μαζικές αποστασίες τώρα

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Τζέιμς Λίντσεϊ για Τραμπ: «Θα αναγκάσει Δανία και Γροιλανδία σε συμφωνία»
Συνέντευξη 15.01.26

«Θα αναγκάσει Δανία και Γροιλανδία σε συμφωνία» - Ο Τζέιμς Λίντσεϊ για τις προθέσεις Τραμπ

Ο ανώτερος ερευνητής στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, Τζέιμς Λίντσεϊ, εξηγεί στα «ΝΕΑ» γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα πάρει το νησί με μια στρατιωτική εισβολή

Μαρία Βασιλείου
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΚΚΕ: Να συζητηθεί στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής το πόρισμα για το μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών
Πολιτική Γραμματεία 15.01.26

ΚΚΕ: Να συζητηθεί στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής το πόρισμα για το μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών

Η Κ.Ο. του ΚΚΕ τονίζει πως στη συνεδρίαση της Επιτροπής πρέπει να κληθεί, εκτός από τον αρμόδιο υπουργό Μεταφορών και Υποδομών, η Επιτροπή Διερεύνησης, οι αρμόδιοι φορείς οργάνωσης ελέγχου και ασφαλείας των πτήσεων, καθώς και οι εκπρόσωποι των αντίστοιχων οργάνων των εργαζομένων

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Σφυροκόπημα Ανδρουλάκη στην κυβέρνηση για Hellenic Train, αγρότες και FIR
Πολιτική Γραμματεία 15.01.26

Σφυροκόπημα Ανδρουλάκη στην κυβέρνηση για Hellenic Train, αγρότες και FIR

Στη νέα σύμβαση με την Hellenic Train, τις αγροτικές κινητοποιήσεις και την κατάρρευση της εναέριας κυκλοφορίας στη χώρα αναφέρθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης, εξαπολύοντας σφορά πυρά στην κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό.

Σύνταξη
«Ο αρχηγός της Ρέιντζερς, Τζέιμς Ταβερνιέ, αποτελεί στόχο του Μπενίτεθ για τον Παναθηναϊκό»
Ποδόσφαιρο 15.01.26

«Ο αρχηγός της Ρέιντζερς, Τζέιμς Ταβερνιέ, αποτελεί στόχο του Μπενίτεθ για τον Παναθηναϊκό»

Σύμφωνα με τη Daily Mail ο ο Ράφα Μπενίτεθ θέλει επιθυμεί να φέρει το προσεχές καλοκαίρι στον Παναθηναϊκό τον 34χρονο αρχηγό της Ρέιντζερς, Τζέιμς Ταβερνιέ.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Η Τεγιάνα Τέιλορ δεν πρόκειται να γυρίσει την πλάτη της στον Κάνιε Γουέστ «ακόμη και αν δεν συμφωνεί μαζί του»
«White Lives Matter» 15.01.26

Η Τεγιάνα Τέιλορ δεν πρόκειται να γυρίσει την πλάτη της στον Κάνιε Γουέστ «ακόμη και αν δεν συμφωνεί μαζί του»

«Τα αδέρφια μου κάνουν πράγματα με τα οποία δεν συμφωνώ. Δεν ανακατεύομαι σε τίποτα από αυτά», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Τεγιάνα Τέιλορ, αναφερόμενη στη φιλία της με τον Κάνιε Γουέστ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η μέγγενη της ακρίβειας πιέζει ασφυκτικά το διαθέσιμο εισόδημα – Στα ύψη παραμένουν οι τιμές των τροφίμων
Έχει ριζώσει 15.01.26

Η μέγγενη της ακρίβειας πιέζει ασφυκτικά το διαθέσιμο εισόδημα – Στα ύψη παραμένουν οι τιμές των τροφίμων

Η ακτινογραφία του πληθωρισμού των τροφίμων και το νέο μοντέλο επιβίωσης του καταναλωτή - Η ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ έχει μετατραπεί από «καταιγίδα» σε «κλιματική αλλαγή»: ήρθε για να μείνει

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Η Μπριζίτ Μακρόν τα «σπάει» στα decks σε ρόλο DJ με τον Ντιντιέ Ντεσάν
Βίντεο 15.01.26

Η Μπριζίτ Μακρόν τα «σπάει» στα decks σε ρόλο DJ με τον Ντιντιέ Ντεσάν

Η Μπριζίτ Μακρόν άφησε το πρωτόκολλο και ανέλαβε ρόλο DJ σε φιλανθρωπική εκδήλωση στο Παρίσι, δίπλα στον Ντιντιέ Ντεσάν, στο πλαίσιο της εκστρατείας Pièces Jaunes για παιδιά που νοσηλεύονται

Σύνταξη
Ομιλία Φάμελλου στην κοινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας και της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ
Δείτε live 15.01.26

Ομιλία Φάμελλου στην κοινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας και της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ

Στη συζήτηση που θα ακολουθήσει αναμένεται να τεθούν ζητήματα της τρέχουσας πολιτικής επικαιρότητας, κοινοβουλευτικά θέματα, καθώς και η συνταγματική αναθεώρηση

Σύνταξη
Μάντζος για δηλώσεις Φιντάν: Διάλογος με την Άγκυρα χωρίς αυταπάτες και επικοινωνιακή διαχείριση για εσωτερική κατανάλωση
Αιγαίο 15.01.26

Μάντζος για δηλώσεις Φιντάν: Διάλογος με την Άγκυρα χωρίς αυταπάτες και επικοινωνιακή διαχείριση για εσωτερική κατανάλωση

«Επαναλαμβάνουμε την πάγια θέση μας ότι ο διάλογος Αθήνας - Άγκυρας δεν μπορεί να διεξάγεται ερήμην των διεθνών συνθηκών και δεν μπορεί επ’ ουδενί να περιλαμβάνει ζητήματα εθνικής κυριαρχίας της χώρας μας», τονίζει ο Δημήτρης Μάντζος

Σύνταξη
Το Ελεγκτικό Συνέδριο ενέκρινε τις συμβάσεις των Chevron – HELLENiQ Energy για τους υδρογονάνθρακες
Οικονομικές Ειδήσεις 15.01.26

Το Ελεγκτικό Συνέδριο ενέκρινε τις συμβάσεις των Chevron – HELLENiQ Energy για τους υδρογονάνθρακες

Η Chevron αναμένεται το 2026 να διενεργήσει τις πρώτες σεισμικές έρευνες στα θαλάσσια blocks - Τι ανακοίνωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

Σύνταξη
«Η Τζένοα φαβορί για την απόκτηση του Μανδά»
Ποδόσφαιρο 15.01.26

«Η Τζένοα φαβορί για την απόκτηση του Μανδά»

Το μέλλον του Χρήστου Μανδά στη Λάτσιο είναι αβέβαιο και παρά το ενδιαφέρον αγγλικών συλλόγων, η Τζένοα είναι το φαβορί για την απόκτησή του σύμφωνα με τα ιταλικά ΜΜΕ.

Σύνταξη
Ποιος αστυνομεύει τον παγκόσμιο «αστυνόμο»; 300.000 Αμερικανοί θύματα της αστυνομίας ετησίως
ΗΠΑ Vs Ιράν 15.01.26

Ποιος αστυνομεύει τον παγκόσμιο «αστυνόμο»; 300.000 Αμερικανοί θύματα της αστυνομίας ετησίως

Σε αντίθεση με το Ιράν, για τις ΗΠΑ δεν υπάρχει ένας παγκόσμιος αστυφύλακας να τις απειλήσει που οι αστυνομικοί τους σκοτώνουν περίπου 1200 πολίτες ετησίως

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
ΠΑΣΟΚ: Ο πρώην πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ επιβεβαίωσε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – «Δρούσε μια εγκληματική οργάνωση»
«Με καθοδήγηση» 15.01.26

ΠΑΣΟΚ: Ο πρώην πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ επιβεβαίωσε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – «Δρούσε μια εγκληματική οργάνωση»

Τι αναφέρουν πηγές του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής για την κατάθεση του πρώην προέδρου της ΠΑΣΕΓΕΣ, Τζανέτου Καραμίχα, στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Το NBA στην Ευρώπη: Τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα
Euroleague 15.01.26

Το NBA στην Ευρώπη: Τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα

To NBA βλέπει την πρόταση ως το καλύτερο μέλλον για την ευρωπαϊκή καλαθοσφαίριση, με έμφαση στην ανάπτυξη των εθνικών λιγκών και της βάσης των νεαρών παικτών

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Τσουκαλάς: Ψευδές αφήγημα της ΝΔ ότι έδωσε πολλά χρήματα στους αγρότες – Ο κόσμος ξέρει και η προπαγάνδα σπάει
ΠΑΣΟΚ 15.01.26

Τσουκαλάς: Ψευδές αφήγημα της ΝΔ ότι έδωσε πολλά χρήματα στους αγρότες – Ο κόσμος ξέρει και η προπαγάνδα σπάει

Σφοδρή επίθεση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστα Τσουκαλά, στην κυβέρνηση. «Η πολιτική της ΝΔ πιέζει οικονομικά τον κόσμο και τον κάνει να νιώθει περιθωριοποιημένος», είπε

Σύνταξη
Συνεργασία Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Ενώνουν δυνάμεις 15.01.26

Συνεργασία Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

Το Μνημόνιο συνεργασίας προβλέπει, μεταξύ άλλων, υποστήριξη στη σύνταξη τοπικών σχεδίων, ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ψηφιοποίηση διαδικασιών, εκπαίδευση στελεχών και ενίσχυση του εθελοντισμού.

Σύνταξη
