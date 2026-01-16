Στις ΗΠΑ ο επικεφαλής της Μοσάντ – Το Ισραήλ περιμένει αμερικανικό πλήγμα στο Ιράν

Συνάντηση με τον ειδικό απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να έχει στις ΗΠΑ ο επικεφαλής της Μοσάντ, Ντέιβιντ Μπαρνέα. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Axios, ο επικεφαλής των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών θα συζητήσει τις διαμαρτυρίες στο Ιράν, την καταστολή, αλλά και την πιθανή αμερικανική επέμβαση.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, αλλά και πληροφορίες από ισραηλινά ΜΜΕ, η συνάντηση Μπαρνέα-Γουίτκοφ θα γίνει εντός της ημέρας στο Μαϊάμι. Ωστόσο, δεν είναι σαφές αν θα έχει συνάντηση και με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να βρίσκεται στο Μαϊάμι το Σαββατοκύριακο. Ο Ντέιβιντ Μπαρνέα θα συναντήσει τον Γουίτκοφ, διότι ήταν το πρόσωπο που είχε επαφές με τους Ιρανούς αξιωματούχους στη διάρκεια της κρίσης.

Περιμένουν δράση, ζήτησαν να καθυστερήσει

Σύμφωνα με το Axios, το Ισραήλ φέρεται να έχει ζητήσει από τον Αμερικανό πρόεδρο να αναβάλει οποιαδήποτε στρατιωτική δράση εναντίον του Ιράν. Το Ισραήλ αναμένεται να είναι μεταξύ των στόχων της Τεχεράνης, στο πλαίσιο αντιποίνων, αν το Ιράν δεχθεί στρατιωτικό πλήγμα από τις ΗΠΑ.

Αυτό που φέρονται να έχουν ζητήσει ο Ισραηλινοί αξιωματούχοι από τον Ντόναλντ Τραμπ είναι να καθυστερήσει να λάβει απόφαση, ώστε να μπορέσουν να προετοιμαστούν.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συνομίλησαν τηλεφωνικά το βράδυ της Πέμπτης για να συζητήσουν τις εξελίξεις στο Ιράν, ανέφερε το Axios. Ο ενημερωτικός ιστότοπος, που επικαλείται δύο πηγές που γνωρίζουν σχετικά με το τηλεφώνημα, αναφέρει ότι επρόκειτο για τη δεύτερη συνομιλία τους μέσα σε δύο ημέρες.

Η πρώτη έγινε την Τετάρτη. Σε αυτήν, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου φέρεται να προέτρεψε τις ΗΠΑ να μην χτυπήσουν το Ιράν μέχρι το Ισραήλ να έχει τον χρόνο να προετοιμαστεί για πιθανά αντίποινα.

Το Axios επισημαίνει ότι Ισραηλινοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να επιτεθούν στο Ιράν τις επόμενες ημέρες.

Αυξάνονται οι αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή

Ο ενημερωτικός ιστότοπος εκτιμά ότι η αμερικανική στρατιωτική δράση εις βάρος του Ιράν είναι πιθανή, καθώς οι ΠΗΑ ενισχύουν τις δυνάμεις τους στη Μέση Ανατολή.

Το Axios επικαλείται αμερικανικές πηγές, σύμφωνα με τις οποίες ότι ο αμερικανικός στρατός στέλνει πρόσθετες αμυντικές και επιθετικές δυνατότητες στην περιοχή. Και πως αυτό συμβαίνει γιατί θέλει να είναι έτοιμος σε περίπτωση που ο Ντόναλντ Τραμπ διατάξει επίθεση.

Το αεροπλανοφόρο «Abraham Lincoln» και η ομάδα κρούσης του κατευθύνονται προς τη Μέση Ανατολή από τη Νότια Σινική Θάλασσα. Επίσης, στην περιοχή αναμένεται να φτάσουν περισσότερα συστήματα αεράμυνας, μαχητικά αεροσκάφη και πιθανώς υποβρύχια.

Διπλωματικές κινήσεις

Από την άλλη πλευρά, όπως μεταδίδουν ισραηλινά ΜΜΕ, η απειλή στρατιωτικής δράσης των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν φαίνεται να υποχωρεί προς το παρόν. Σαουδάραβας αξιωματούχος είπε ότι οι σύμμαχοι του Κόλπου έπεισαν τον Τραμπ να δώσει στην ιρανική ηγεσία μια «ευκαιρία».

Χθες, Πέμπτη, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν μίλησε τόσο με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου όσο και με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν προσφέρθηκε να μεσολαβήσει μεταξύ των δύο χωρών. Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, το Kan news ανέφερε ότι ο Νετανιάχου έστειλε μήνυμα στο Ιράν μέσω του Πούτιν, διαβεβαιώνοντας ότι το Ισραήλ δεν σχεδιάζει να πολεμήσει την Ισλαμική Δημοκρατία.