Τη διαμεσολάβησή του στην τεταμένη κατάσταση στο Ιράν προσέφερε ο ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, στην τηλεφωνική συνομιλία που είχε σήμερα με τον ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

Υπέρ «της ενίσχυσης των πολιτικών και διπλωματικών προσπαθειών» τάχθηκε ο Βλαντιμίρ Πούτιν

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι δύο ηγέτες συζήτησαν τηλεφωνικά την κατάσταση στην Μέση Ανατολή και το Ιράν. Ο Πούτιν θα μιλήσει αργότερα με τον πρόεδρο του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν.

Ο ρώσος πρόεδρος δήλωσε στον ισραηλινό ηγέτη ότι τάσσεται υπέρ «της ενίσχυσης των πολιτικών και διπλωματικών προσπαθειών για την προστασία της σταθερότητας και της ασφάλειας στην περιοχή», σύμφωνα πάντα με το Κρεμλίνο.

«Θα σας ενημερώσουμε προσεχώς για την τηλεφωνική επικοινωνία με τον ιρανό πρόεδρο Πεζεσκιάν. Η κατάσταση είναι πολύ τεταμένη στην περιοχή και ο πρόεδρος συνεχίζει τις προσπάθειες υπέρ της αποκλιμάκωσης», δήλωσε ο εκπρόσωπος Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ρωσία: Η καταδίκη της στάσης των ΗΠΑ έναντι του Ιράν

Η Ρωσία καταδίκασε την περασμένη Τρίτη τη στάση των ΗΠΑ έναντι του Ιράν ως «ανατρεπτική εξωτερική παρέμβαση» στην εσωτερική του πολιτική και δήλωσε ότι οι απειλές τους για νέες στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον της χώρας είναι «κατηγορηματικά απαράδεκτες».

«Όσοι σχεδιάζουν να χρησιμοποιήσουν εξωτερικά εμπνευσμένες αναταραχές ως πρόσχημα για να επαναλάβουν την επιθετικότητα κατά του Ιράν, που διαπράχθηκε τον Ιούνιο του 2025, πρέπει να γνωρίζουν τις καταστροφικές συνέπειες τέτοιων ενεργειών για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και την παγκόσμια διεθνή ασφάλεια», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.

Λίγες μέρες νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξετάζουν «πολύ δυνατές επιλογές» όσον αφορά στο Ιράν, ενώ κάλεσε τους Ιρανούς να συνεχίσουν τις διαμαρτυρίες και τους υποσχέθηκε βοήθεια, χωρίς όμως να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Ιρανοί πατριώτες, συνεχίστε τις διαδηλώσεις – Καταλάβετε τους θεσμούς της χώρας σας!!!… Η βοήθεια είναι στο δρόμο», έγραψε ο αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social, προσθέτοντας ότι ακύρωσε όλες τις συναντήσεις με Ιρανούς αξιωματούχους έως ότου σταματήσει η «άσκοπη δολοφονία» διαδηλωτών.