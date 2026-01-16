Καθώς ο αριθμός των νεκρών ξεπερνά τους 2.500, οι εντάσεις στο Ιράν φαίνεται να κοπάζουν

Η αιματηρή καταστολή του Ιράν φαίνεται να έχει σβήσει για την ώρα τις διαμαρτυρίες, σύμφωνα με μια οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και κατοίκους της περιοχής, καθώς τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν περισσότερες συλλήψεις την Παρασκευή, υπό τη σκιά των επαναλαμβανόμενων απειλών των ΗΠΑ να παρέμβουν αν οι δολοφονίες συνεχιστούν.

Ωστόσο, οι φόβοι για μια επίθεση των ΗΠΑ έχουν υποχωρήσει από την Τετάρτη, όταν ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι του είχαν πει ότι οι δολοφονίες στο Ιράν είχαν μειωθεί.

Η παρέμβαση των ΗΠΑ

Οι σύμμαχοι των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της Σαουδικής Αραβίας και του Κατάρ, διεξήγαγαν έντονες διπλωματικές επαφές με την Ουάσινγκτον αυτή την εβδομάδα για να αποτρέψουν μια αμερικανική επίθεση, προειδοποιώντας για τις επιπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή που τελικά θα επηρεάσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ένας αξιωματούχος του Κόλπου.

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε την Πέμπτη ότι ο Τραμπ και η ομάδα του προειδοποίησαν την Τεχεράνη ότι θα υπάρξουν «σοβαρές συνέπειες» αν συνεχιστεί η αιματοχυσία.

Ο Τραμπ έχει ενημερωθεί ότι οι 800 προγραμματισμένες εκτελέσεις έχουν ανασταλεί, πρόσθεσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λίβιτ, λέγοντας ότι ο πρόεδρος διατηρεί «όλες τις επιλογές του ανοιχτές».

Άκρατη βία και καταστολή

Περισσότερες αναφορές για τη βία έχουν διαδοθεί μετά την άρση της διακοπής των επικοινωνιών νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Μια γυναίκα στην Τεχεράνη είπε στο Reuters μέσω τηλεφώνου ότι η κόρη της σκοτώθηκε την Παρασκευή μετά τη συμμετοχή της σε διαδήλωση κοντά στο σπίτι τους.

«Ήταν 15 ετών. Δεν ήταν τρομοκράτης, ούτε ταραξίας. Οι δυνάμεις Basij την ακολούθησαν καθώς προσπαθούσε να επιστρέψει στο σπίτι», είπε, αναφερόμενη σε ένα τμήμα των δυνάμεων ασφαλείας που χρησιμοποιείται συχνά για την καταστολή των αναταραχών.

Οι διαδηλώσεις ξέσπασαν στις 28 Δεκεμβρίου λόγω της ραγδαίας αύξησης του πληθωρισμού στο Ιράν, όπου η οικονομία έχει πληγεί από τις κυρώσεις, πριν εξελιχθούν σε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για το θεοκρατικό κατεστημένο που κυβερνά το Ιράν από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

🔴 Karaj, last night: Demons patrol the street, shoot into people’s windows, and demand everyone remain imprisoned inside their homes. Iran is the real open air concentration camp now. pic.twitter.com/lvUbWrhgpL — 𝐍𝐢𝐨𝐡 𝐁𝐞𝐫𝐠 ✡︎ 🇮🇷 (@NiohBerg) January 16, 2026

Αυστηρά μέσα ασφαλείας

Αρκετοί κάτοικοι της Τεχεράνης δήλωσαν ότι η πρωτεύουσα ήταν ήσυχη από την Κυριακή. Ανέφεραν ότι drones πετούσαν πάνω από την πόλη, όπου δεν είχαν δει κανένα σημάδι διαδηλώσεων την Πέμπτη ή την Παρασκευή.

Η ιρανο-κουρδική οργάνωση προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Hengaw δήλωσε ότι δεν υπήρξαν διαδηλώσεις από την Κυριακή, αλλά «το περιβάλλον ασφάλειας παραμένει εξαιρετικά περιοριστικό».

«Οι ανεξάρτητες πηγές μας επιβεβαιώνουν την έντονη στρατιωτική και αστυνομική παρουσία σε πόλεις και κωμοπόλεις όπου είχαν προηγουμένως πραγματοποιηθεί διαδηλώσεις, καθώς και σε αρκετές περιοχές που δεν είχαν βιώσει σημαντικές διαδηλώσεις», ανέφερε η οργάνωση Hengaw, με έδρα τη Νορβηγία, σε σχόλια προς το Reuters.

Ένας άλλος κάτοικος μιας βόρειας πόλης στη Κασπία Θάλασσα ανέφερε ότι οι δρόμοι φαίνονταν επίσης ήσυχοι.

Σποραδικά περιστατικά

Ωστόσο, υπήρχαν ενδείξεις αναταραχών σε ορισμένες περιοχές.

Η Hengaw ανέφερε ότι μια νοσοκόμα σκοτώθηκε από άμεσο πυροβολισμό των κυβερνητικών δυνάμεων κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων στο Καράτζ, δυτικά της Τεχεράνης.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim ανέφερε ότι διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε ένα τοπικό γραφείο εκπαίδευσης στην κομητεία Φαλαβάρζαν, στην κεντρική επαρχία Ισφαχάν, την Πέμπτη.

Μια ηλικιωμένη κάτοικος μιας πόλης στη βορειοδυτική περιοχή του Ιράν, όπου ζουν πολλοί Κούρδοι Ιρανοί και η οποία έχει αποτελέσει το επίκεντρο πολλών από τις μεγαλύτερες αναταραχές, είπε ότι οι σποραδικές διαδηλώσεις συνεχίστηκαν, αν και όχι με την ίδια ένταση.

Περιγράφοντας τη βία που σημειώθηκε νωρίτερα στις διαμαρτυρίες, είπε:

«Δεν έχω ξαναδεί τέτοια σκηνές». Βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, το οποίο το Reuters μπόρεσε να επαληθεύσει ότι έχει γυριστεί σε ένα ιατροδικαστικό κέντρο στην Τεχεράνη, έδειχνε δεκάδες πτώματα να κείτονται στο πάτωμα και σε φορεία, τα περισσότερα σε σάκους, αλλά μερικά ακάλυπτα.

Το κρατικό Press TV ανέφερε ότι ο αρχηγός της ιρανικής αστυνομίας δήλωσε ότι η ηρεμία έχει αποκατασταθεί σε ολόκληρη τη χώρα.

Ο αριθμός των νεκρών που αναφέρθηκε από την αμερικανική οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα HRANA έχει αυξηθεί ελαφρώς από την Τετάρτη, και ανέρχεται επί του παρόντος σε 2.677 άτομα, συμπεριλαμβανομένων 2.478 διαδηλωτών και 163 ατόμων που έχουν ταυτοποιηθεί ως συνδεόμενα με την κυβέρνηση.

Ο αριθμός των θυμάτων είναι πολύ μεγαλύτερος από τον αριθμό των προηγούμενων επεισοδίων αναταραχών που είχαν κατασταλεί από το κράτος.