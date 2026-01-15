Ιράν: Απάνθρωπη βαρβαρότητα, με εξόντωση διαδηλωτών και απόκρυψη των όσων συμβαίνουν, λέει ο Ιταλός πρόεδρος

Ο Ιταλός Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Σέρτζιο Ματαρέλα, σε ομιλία του στη Βενετία την Πέμπτη, αναφέρθηκε στις δραματικές εξελίξεις των τελευταίων ημερών στο Ιράν.

«Ας σκεφτούμε όσα συμβαίνουν τις ημέρες αυτές στο Ιράν: μαζί με την απάνθρωπη βαρβαρότητα της εξόντωσης διαδηλωτών, η απόκρυψη των όσων συμβαίνουν – τις διαδηλώσεις στις πλατείες, τη βίαιη καταστολή, τις δολοφονίες – ήταν η πρώτη έγνοια ενός καθεστώτος, το οποίο, από την αρχή, προσπάθησε να παρεμποδίσει την πρόσβαση στις πηγές πληροφόρησης, τη μετάδοση των ειδήσεων», τόνισε ο Ματαρέλα.

Και προσέθεσε πως «κάθε καταστολή, κάθε χειραγώγηση της ελευθερίας περνά, πρώτα απ’ όλα, από τη βίαιη καταστολή των δημοσιογράφων. Δεν είναι τυχαίο ότι τα πιο βάρβαρα καθεστώτα φροντίζουν αμέσως να περιορίσουν την ελευθερία της πληροφόρησης, μόλις τίθεται υπό αμφισβήτηση το έργο τους».

Η κρατική τηλεόραση μεταδίδει ανακρίσεις και «ομολογίε» συλληφθέντων

Την ίδια ώρα, ο επικεφαλής των δικαστικών αρχών του Ιράν διεξήγαγε ο ίδιος, μπροστά στις κάμερες της κρατικής τηλεόρασης, τις ανακρίσεις των συλληφθέντων διαδηλωτών, με τους προασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να εκφράζουν φόβους ότι αυτές οι σκηνοθετημένες «ομολογίες» είχαν ως στόχο να σπείρουν τον φόβο στη χώρα.

Στα πλάνα που μεταδόθηκαν σήμερα, ο Γολαμχοσεΐν Μοχσενί Ετζεΐ εμφανίζεται καθισμένος, περιστοιχισμένος από άλλους αξιωματούχους, κάτω από τα πορτρέτα του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη Αλί Χαμενεΐ και του ιδρυτή της Ισλαμικής Δημοκρατίας Ρουχολάχ Χομεϊνί.

Απέναντί τους, κάθεται μια γυναίκα (με το πρόσωπο φλουταρισμένο), με μαύρη μαντίλα και κόκκινη μπλούζα. Κατηγορείται ότι πετούσε τσιμεντόλιθους στις δυνάμεις ασφαλείας, από την ταράτσα ενός κτιρίου στην Τεχεράνη. «Δεν ξέρω τι συνέβη, για ποιον λόγο έκανα μια τέτοια βλακεία», ακούγεται να λέει με λυγμούς η γυναίκα.

Τις τελευταίες ημέρες, η κρατική τηλεόραση μετέδωσε, σύμφωνα με μη κυβερνητικές οργανώσεις, δεκάδες παρόμοια βίντεο με τις ανακρίσεις των «ταραξιών» από τον επικεφαλής των δικαστικών αρχών. Όλοι τους φέρεται ότι παραδέχτηκαν, χωρίς αντιρρήσεις, όσα τους καταλογίζονται.

Σύμφωνα με την IRH, τουλάχιστον 3.428 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και περίπου 10.000 συνελήφθησαν τις τελευταίες ημέρες.