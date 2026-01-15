Φον ντερ Λάιεν: Αυτό που συμβαίνει στο Ιράν είναι αποτρόπαιο – Εξετάζουμε περαιτέρω αυστηροποίηση των κυρώσεων
«Οι κυρώσεις αυτές είναι αποτελεσματικές, έχουν αντίκτυπο και αποδίδουν αποτελέσματα, αποδυναμώνοντας το καθεστώς και συμβάλλοντας στην άσκηση πίεσης», είπε η Ούσουλα φον ντερ Λάιεν
«Αυτό που συμβαίνει στο Ιράν είναι αποτρόπαιο και η δολοφονία νέων ανθρώπων αποτελεί ανθρώπινη τραγωδία», δήλωσε από την Κύπρο η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ερωτηθείσα για τις εξελίξεις στο Ιράν.
Η ίδια αρνήθηκε, όπως είπε, να σχολιάσει τις ενέργειες άλλων χωρών, σημειώνοντας ότι «αυτό εναπόκειται σε εκείνες να αποφασίσουν τι θα πράξουν. Ωστόσο, πράγματι εξετάζουμε την περαιτέρω αυστηροποίηση των κυρώσεων κατά του Ιράν. Οι κυρώσεις αυτές είναι αποτελεσματικές, έχουν αντίκτυπο και αποδίδουν αποτελέσματα, αποδυναμώνοντας το καθεστώς και συμβάλλοντας στην άσκηση πίεσης», όπως είπε.
Κατά τη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε τις εργασίες του Κολεγίου των Επιτρόπων με το Υπουργικό Συμβούλιο της Κύπρου, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τόνισε ότι «οι κυρώσεις συμβάλλουν, ώστε το καθεστώς να φτάσει στο τέλος του και να επέλθει αλλαγή», επισημαίνοντας πως ο λαός του Ιράν «αγωνίζεται με θάρρος για την αλλαγή και έχει την πλήρη πολιτική στήριξή μας».
Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιν ανέφερε, τέλος, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προτίθεται να προχωρήσει στα αιτήματα για την επιβολή κυρώσεων σε πρόσωπα και οντότητες που συνδέονται με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.
Κυρώσεις θα επιβάλουν και οι ΗΠΑ
Σήμερα (15/1), πάντως, οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν κυρώσεις σε πέντε Ιρανούς αξιωματούχους, τους οποίους κατηγορούν ότι βρίσκονται πίσω από την καταστολή των διαδηλώσεων, ενώ προειδοποίησαν ότι παρακολουθούν τα κεφάλαια Ιρανών ηγετών που μεταφέρονται σε τράπεζες ανά τον κόσμο, καθώς η διοίκηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αυξάνει την πίεση στην Τεχεράνη.
Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, σε ανακοίνωσή του, ανέφερε ότι επέβαλε κυρώσεις στον γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, καθώς και σε διοικητές των Δυνάμεων της Ισλαμικής Φρουράς και των Σωμάτων επιβολής του νόμου, κατηγορώντας τους ως υπεύθυνους της καταστολής.
