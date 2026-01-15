science
15.01.2026 | 21:04
Παρατείνουν την απεργία τα ταξί - Τραβούν ξανά χειρόφρενο
15.01.2026 | 18:57
Πυρκαγιά σε κεντρικό σημείο της Δάφνης (βίντεο)
15.01.2026 | 18:08
Ισχυρή έκρηξη σε κτήριο στο κέντρο της Ουτρέχτης (βίντεο)
Bitchat: Αποκομμένοι από το Διαδίκτυο, οι Ιρανοί στρέφονται σε εφαρμογή επικοινωνίας μέσω Bluetooth
Bitchat: Αποκομμένοι από το Διαδίκτυο, οι Ιρανοί στρέφονται σε εφαρμογή επικοινωνίας μέσω Bluetooth

Το Bitchat, εφαρμογή ανώνυμης επικοινωνίας που δημιουργήθηκε από τον ιδρυτή του Twitter Τζακ Ντόρσεϊ, δεν απαιτεί σύνδεση με το Διαδίκτυο.

Το Bitchat, μια σχεδόν άγνωστη εφαρμογή offline επικοινωνίας, προσφέρει λύση για τους διαδηλωτές στο Ιράν, όπου η κυβέρνηση μπλόκαρε το Διαδίκτυο για να εμποδίσει τις κινητοποιήσεις.

Δημιουργία του Τζακ Ντόρσεϊ, ιδρυτή του Twitter που αργότερα μετονομάστηκε σε Χ, το Bitchat δεν απαιτεί σύνδεση στο Διαδίκτυο: χρησιμοποιεί την τεχνολογία Bluetooth για να δημιουργεί ένα αποκεντρωμένο δίκτυο, στο οποίο κάθε μήνυμα μεταδίδεται ασύρματα από κινητό σε κινητό μέχρι να φτάσει στον προορισμό του.

Το μινιμαλιστικό Bitchat, το οποίο παρουσιάστηκε πέρυσι, λειτουργεί ανώνυμα δεν απαιτεί καν τη δημιουργία λογαριασμού (log in), κάτι που δυσχεραίνει την ταυτοποίηση του χρήστη από τις αρχές.

Σύμφωνα με δεδομένα της εταιρείας ερευνών Apptopia, οι χρήστες του Bitchat υπερτριπλασιάστηκαν στο Ιράν μετά τις τελευταίες διαδηλώσεις κατά του θεοκρατικού ισλαμικού καθεστώτος.

Η δημοφιλία του, σχολιάζει το Reuters, θυμίζει τον ρόλο που έπαιξε το Twitter στην οργάνωση των διαδηλώσεων της Αραβικής Άνοιξης, επιτρέποντας στους αντιφρονούντες να μεταδίδουν ζωντανά βίντεο της αστυνομικής βίας.

Αν και δεν είναι τόσο δημοφιλείς όσο το WhatsApp της Meta ή το iMessage της Apple, οι εφαρμογές επικοινωνίας που βασίζονται στο Bluetooth έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια πολύτιμο εργαλείο για διαδηλωτές σε χώρες που επιβάλλουν φραγή στο Διαδίκτυο.

Οι διαδηλωτές που βγήκαν στους δρόμους του Χονγκ Κονγκ το 2020 απαιτώντας δημοκρατία στράφηκαν στο Bridgefy, το οποίο λειτουργεί με την ίδια τεχνολογία. Η εφαρμογή κατεβάστηκε πάνω από ένα εκατομμύριο φορές στη Μιανμάρ το 2021, μετά την κατάληψη της εξουσίας από τον στρατό.

Bitchat και στην Ουγκάντα

Η εφαρμογή του Ντόρσεϊ έχει γίνει δημοφιλής και στην Ουγκάντα, όπου η κυβέρνηση έχει κόψει το Διαδίκτυο ενόψει των εκλογών, στις οποίες ο πρόεδρος Γιουέρι Μουσέβενι θα διεκδικήσει παράταση της θητείας του, που διαρκεί ήδη πάνω από 40 χρόνια.

Από τις αρχές του έτους το Bitchat έχει κατεβαστεί στην Ουγκάντα πάνω από 28.000 φορές, σύμφωνα με στοιχεία της Apptopia, και βρίσκεται στην κορυφή των δημοφιλέστερων εφαρμογών στα ηλεκτρονικά καταστήματα της Apple και της Google.

Η κυβέρνηση της αφρικανικής κυβέρνησης επέβαλε φραγή στο Διαδίκτυο για να εμποδίσει την «παραπληροφόρηση, την εκλογική απάτη και σχετικούς κινδύνους».

Οι δυνάμεις ασφαλείας έχουν συλλάβει εκατοντάδες υποστηρικτές της αντιπολίτευσης ενόψει των εκλογών της Πέμπτης.

«Οι διακοπές του Διαδικτύου παραβιάζουν θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και έχουν γίνει σύνηθες εργαλείο που χρησιμοποιούν οι κυβερνήσεις κατά τη διάρκεια πολιτικών ή εκλογικών εντάσεων» δήλωσε ο Αντίτια Βασίστα, αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ της Νέας Υόρκης.

Το 2024, οι οργανώσεις για τα ψηφιακά δικαιώματα Access Now και #KeepItOn κατέγραψαν 296 περιπτώσεις επιβολής φραγής στο Διαδίκτυο σε 54 χώρες.

