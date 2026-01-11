newspaper
Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026
10.01.2026 | 14:08
«Λευκές» εκπλήξεις στην Αττική δείχνουν τα μετεωρολογικά μοντέλα
Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης συνέλαβαν έναν ξένο για «κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ»
Κόσμος 11 Ιανουαρίου 2026 | 06:30

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης συνέλαβαν έναν ξένο για «κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ»

Οι Φρουροί της Επανάστασης στο Ιράν συνέλαβαν έναν ξένο με την κατηγορία ότι διενεργούσε κατασκοπεία για λογαριασμό του Ισραήλ.

Η υπηρεσία πληροφοριών των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσε ότι συνέλαβε έναν ξένο ως ύποπτο για διενέργεια κατασκοπείας για λογαριασμό του Ισραήλ, μετέδωσε σήμερα το ημιεπίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο Tasmin.

Οι διαμαρτυρίες έχουν εξαπλωθεί σε όλο το Ιράν από τις 28 Δεκεμβρίου ως απάντηση στον αυξανόμενο πληθωρισμό και σε σύντομο χρονικό διάστημα μετατράπηκαν σε πολιτικές, με τους διαδηλωτές να απαιτούν τον τερματισμό της θεοκρατικής διακυβέρνησης.

Οι αρχές κατηγορούν τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι υποκινούν τις ταραχές

Ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών κατηγόρησε χθες τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι τροφοδοτούν ένα αυξανόμενο κίνημα διαμαρτυρίας στη χώρα του, και απέρριψε την πιθανότητα άμεσης ξένης στρατιωτικής επέμβασης μετά τις προειδοποιήσεις των ΗΠΑ για καταστολή των διαδηλωτών.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ απέρριψε κατηγορηματικά τις κατηγορίες της Τεχεράνης περί αμερικανικής υποκίνησης των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων, κάνοντας λόγο για «παραληρηματική προσπάθεια αποπροσανατολισμού».

Εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, που κλήθηκε να σχολιάσει τον ισχυρισμό του ιρανού υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στον Λίβανο, ανέφερε ότι «αυτή η δήλωση αντικατοπτρίζει μια παραληρηματική προσπάθεια αποπροσανατολισμού από τις τεράστιες προκλήσεις που αντιμετωπίζει το ιρανικό καθεστώς στο εσωτερικό της χώρας».

«Παρεμβαίνουν άμεσα»

«Αυτό έχουν δηλώσει οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί, ότι παρεμβαίνουν άμεσα στις διαμαρτυρίες στο Ιράν», είπε ο Αμπάς Αραγτσί.

«Προσπαθούν να μετατρέψουν τις ειρηνικές διαμαρτυρίες σε διχαστικές και βίαιες», τόνισε, προσθέτοντας ότι «όσον αφορά την πιθανότητα στρατιωτικής επέμβασης κατά του Ιράν, πιστεύουμε ότι υπάρχει μικρή πιθανότητα να συμβεί αυτό, επειδή οι προηγούμενες προσπάθειές τους ήταν ολοκληρωτικές αποτυχίες».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, πάντως, προειδοποίησε την Τεχεράνη πως είναι «Καλύτερα να μην αρχίσετε να πυροβολείτε, γιατί θα πυροβολήσουμε και εμείς».

«Αν αρχίσουν να σκοτώνουν ανθρώπους όπως έκαναν στο παρελθόν, τότε θα παρέμβουμε.

