Έτοιμες να «βοηθήσουν» οι ΗΠΑ – Αμερικανική παρέμβαση στο Ιράν προαναγγέλλει ο Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει την στρατηγική των απειλών προς το Ιράν, με νέα του ανάρτηση με την οποία προσπαθεί να δυναμιτίσει το ήδη τεταμένο κλίμα σε πολλές πόλεις του Ιράν.

Σύμφωνα με την Wall Street Journal, η κυβέρνηση Τραμπ έχει πραγματοποιήσει αρχικές συζητήσεις σχετικά με πιθανές στρατιωτικές επιλογές κατά του Ιράν, εάν χρειαστεί να υλοποιηθούν οι προειδοποιήσεις του Τραμπ. Οι συνομιλίες εξέτασαν πιθανούς στόχους, συμπεριλαμβανομένης της ιδέας για μεγάλης κλίμακας αεροπορικές επιδρομές σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Ωστόσο, αξιωματούχοι τόνισαν ότι δεν υπάρχει συμφωνία σχετικά με την πορεία δράσης, δεν έχουν αναπτυχθεί δυνάμεις και οι συνομιλίες αποτελούν μέρος της συνήθους προγραμματισμού έκτακτης ανάγκης, χωρίς να υπάρχουν ενδείξεις για επικείμενη επίθεση.

Τόσο οι ΗΠΑ, όσο και το Ισραήλ, θεωρούν την χρονική συγκυρία για επίθεση στην Τεχεράνη εξαιρετική καθώς θεωρούν πως οι ιρανικές άμυνες και κυρίως η αντιαεροπορική άμυνα είναι σε πολύ κακή κατάσταση εξαιτίας των επιθέσεων Ισραήλ και ΗΠΑ τον Ιούνιο του 2025.

Η νέα ανάρτηση Τραμπ για το Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ σε μια λιτή ανάρτηση για τις συνήθειές του, έγραψε ότι «το Ιράν αναζητά την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ίσως όπως ποτέ άλλοτε. Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να βοηθήσουν!!! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ».

Είναι η τελευταία από μια σειρά παρεμβάσεων του Ντόναλντ Τραμπ, με την Τεχεράνη να κατηγορεί τις ΗΠΑ για άμεση παρέμβαση στα εσωτερικά της και για υποκινούμενη εξέγερση.

Tραμπ: Θα τους χτυπήσουμε εκεί που πονάνε

«Θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά εκεί που πονάνε», δήλωσε ο Nτόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή, προσθέτοντας ότι η κυβέρνησή του παρακολουθεί προσεκτικά την κατάσταση στο Ιράν και ότι οποιαδήποτε εμπλοκή των ΗΠΑ δεν σημαίνει «επί τόπου στρατιωτική παρουσία».

Μου φαίνεται ότι ο λαός καταλαμβάνει ορισμένες πόλεις ενώ κανείς δεν θα το πίστευε πριν από λίγες εβδομάδες», δήλωσε. «Καλύτερα να μην αρχίσετε να πυροβολείτε, γιατί θα πυροβολήσουμε και εμείς», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ απευθυνόμενος στις ιρανικές αρχές.

«Αν αρχίσουν να σκοτώνουν ανθρώπους όπως έκαναν στο παρελθόν, τότε θα παρέμβουμε», συνέχισε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, προσθέτοντας: «Αυτό δεν σημαίνει ότι θα στείλουμε χερσαία στρατεύματα, αλλά σημαίνει ότι θα τους χτυπήσουμε πολύ, πολύ δυνατά, εκεί που πονάει».

Ο Χαμενεΐ δηλώνει ότι δεν θα υποχωρήσει

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, διεμήνυσε χθες Παρασκευή ότι η Ισλαμική Δημοκρατία «δεν θα υποχωρήσει» μπροστά στο κύμα διαμαρτυριών. Απευθυνόμενος σε υποστηρικτές του, οι οποίοι φώναζαν συνθήματα όπως «θάνατος στην Αμερική», ο Χαμενεΐ υιοθέτησε επιθετικούς τόνους: «Η Ισλαμική Δημοκρατία δεν θα υποχωρήσει μπροστά στους σαμποτέρ», καταγγέλλοντας τον βανδαλισμό κτιρίου στην Τεχεράνη την Πέμπτη.

Οι Φρουροί της Επανάστασης, η ελίτ των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, χαρακτήρισαν «απαράδεκτη» την κατάσταση, υποσχόμενοι να υπερασπιστούν την ισλαμική επανάσταση. Από την πλευρά της, η δικαστική εξουσία προειδοποίησε πως οι ταραξίες θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις μέγιστες προβλεπόμενες ποινές.