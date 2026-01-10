newspaper
Σημαντική είδηση:
10.01.2026 | 14:08
«Λευκές» εκπλήξεις στην Αττική δείχνουν τα μετεωρολογικά μοντέλα
Έτοιμες να «βοηθήσουν» οι ΗΠΑ – Αμερικανική παρέμβαση στο Ιράν προαναγγέλλει ο Τραμπ
Κόσμος 10 Ιανουαρίου 2026 | 21:05

Έτοιμες να «βοηθήσουν» οι ΗΠΑ – Αμερικανική παρέμβαση στο Ιράν προαναγγέλλει ο Τραμπ

Νέο χτύπημα από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου δηλώνει έτοιμος για την ανατροπή

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει την στρατηγική των απειλών προς το Ιράν, με νέα του ανάρτηση με την οποία προσπαθεί να δυναμιτίσει το ήδη τεταμένο κλίμα σε πολλές πόλεις του Ιράν.

Σύμφωνα με την Wall Street Journal, η κυβέρνηση Τραμπ έχει πραγματοποιήσει αρχικές συζητήσεις σχετικά με πιθανές στρατιωτικές επιλογές κατά του Ιράν, εάν χρειαστεί να υλοποιηθούν οι προειδοποιήσεις του Τραμπ. Οι συνομιλίες εξέτασαν πιθανούς στόχους, συμπεριλαμβανομένης της ιδέας για μεγάλης κλίμακας αεροπορικές επιδρομές σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Ωστόσο, αξιωματούχοι τόνισαν ότι δεν υπάρχει συμφωνία σχετικά με την πορεία δράσης, δεν έχουν αναπτυχθεί δυνάμεις και οι συνομιλίες αποτελούν μέρος της συνήθους προγραμματισμού έκτακτης ανάγκης, χωρίς να υπάρχουν ενδείξεις για επικείμενη επίθεση.

Τόσο οι ΗΠΑ, όσο και το Ισραήλ, θεωρούν την χρονική συγκυρία για επίθεση στην Τεχεράνη εξαιρετική καθώς θεωρούν πως οι ιρανικές άμυνες και κυρίως η αντιαεροπορική άμυνα είναι σε πολύ κακή κατάσταση εξαιτίας των επιθέσεων Ισραήλ και ΗΠΑ τον Ιούνιο του 2025.

Η νέα ανάρτηση Τραμπ για το Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ σε μια λιτή ανάρτηση για τις συνήθειές του, έγραψε ότι «το Ιράν αναζητά την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ίσως όπως ποτέ άλλοτε. Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να βοηθήσουν!!! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ».

Είναι η τελευταία από μια σειρά παρεμβάσεων του Ντόναλντ Τραμπ, με την Τεχεράνη να κατηγορεί τις ΗΠΑ για άμεση παρέμβαση στα εσωτερικά της και για υποκινούμενη εξέγερση.

Tραμπ: Θα τους χτυπήσουμε εκεί που πονάνε

«Θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά εκεί που πονάνε», δήλωσε ο Nτόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή, προσθέτοντας ότι η κυβέρνησή του παρακολουθεί προσεκτικά την κατάσταση στο Ιράν και ότι οποιαδήποτε εμπλοκή των ΗΠΑ δεν σημαίνει «επί τόπου στρατιωτική παρουσία».

Μου φαίνεται ότι ο λαός καταλαμβάνει ορισμένες πόλεις ενώ κανείς δεν θα το πίστευε πριν από λίγες εβδομάδες», δήλωσε. «Καλύτερα να μην αρχίσετε να πυροβολείτε, γιατί θα πυροβολήσουμε και εμείς», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ απευθυνόμενος στις ιρανικές αρχές.

«Αν αρχίσουν να σκοτώνουν ανθρώπους όπως έκαναν στο παρελθόν, τότε θα παρέμβουμε», συνέχισε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, προσθέτοντας: «Αυτό δεν σημαίνει ότι θα στείλουμε χερσαία στρατεύματα, αλλά σημαίνει ότι θα τους χτυπήσουμε πολύ, πολύ δυνατά, εκεί που πονάει».

Ο Χαμενεΐ δηλώνει ότι δεν θα υποχωρήσει

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, διεμήνυσε χθες Παρασκευή ότι η Ισλαμική Δημοκρατία «δεν θα υποχωρήσει» μπροστά στο κύμα διαμαρτυριών. Απευθυνόμενος σε υποστηρικτές του, οι οποίοι φώναζαν συνθήματα όπως «θάνατος στην Αμερική», ο Χαμενεΐ υιοθέτησε επιθετικούς τόνους: «Η Ισλαμική Δημοκρατία δεν θα υποχωρήσει μπροστά στους σαμποτέρ», καταγγέλλοντας τον βανδαλισμό κτιρίου στην Τεχεράνη την Πέμπτη.

Οι Φρουροί της Επανάστασης, η ελίτ των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, χαρακτήρισαν «απαράδεκτη» την κατάσταση, υποσχόμενοι να υπερασπιστούν την ισλαμική επανάσταση. Από την πλευρά της, η δικαστική εξουσία προειδοποίησε πως οι ταραξίες θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις μέγιστες προβλεπόμενες ποινές.

World
Commerzbank: Υπαρκτός ο κίνδυνος μιας νέας κρίσης χρέους στην Ευρώπης

Commerzbank: Υπαρκτός ο κίνδυνος μιας νέας κρίσης χρέους στην Ευρώπης

Business
Πληροφορική: Από το RRF στις στοχευμένες εξαγορές

Πληροφορική: Από το RRF στις στοχευμένες εξαγορές

inWellness
inTown
Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;
inTickets 09.01.26

Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;

Στις 17 Ιανουαρίου, το stage του Black Temple υποδέχεται μια σειρά από ελληνικές μπάντες, που θα ερμηνεύσουν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του David Bowie - ενώ τα decks θα αναλάβει ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Σύνταξη
inTickets 08.01.26

Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον

Η παράσταση Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης, εμπνευσμένη από το έργο, τη ζωή και τη φιλοσοφία του κορυφαίου Ρώσου συγγραφέα, επιχειρεί μια σύγχρονη, εσωτερική ανάγνωση πάνω στην έννοια της πτώσης — σωματικής, ηθικής και υπαρξιακής.

Σύνταξη
Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας κάνει λόγο για διαβουλεύσεις για κατάπαυση του πυρός στη Ζαπορίζια
Πυρηνικός σταθμός 10.01.26

Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας κάνει λόγο για διαβουλεύσεις για κατάπαυση του πυρός στη Ζαπορίζια

Με ανακοίνωσή της η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας γνωστοποίησε πως έχει εκκινήσει διαπραγματεύσεις για την προσωρινή κατάπαυση του πυρός στη Ζαπορίζια

Σύνταξη
Τραμπ: Υπέγραψε διάταγμα για την προστασία των εσόδων από το πετρέλαιο της Βενεζουέλας σε λογαριασμούς των ΗΠΑ
Κόσμος 10.01.26

Τραμπ: Υπέγραψε διάταγμα για την προστασία των εσόδων από το πετρέλαιο της Βενεζουέλας σε λογαριασμούς των ΗΠΑ

«Ο πρόεδρος Τραμπ αποτρέπει την κατάσχεση των εσόδων από το πετρέλαιο της Βενεζουέλας, η οποία θα μπορούσε να υπονομεύσει τις κρίσιμες προσπάθειες των ΗΠΑ να διασφαλίσουν την οικονομική και πολιτική σταθερότητα», λέει ο Λευκός Οίκος

Σύνταξη
Τι συμβαίνει στη Μινεσότα;
Explainer 10.01.26

Τι συμβαίνει στη Μινεσότα;

Η σύγκρουση της κυβέρνησης Τραμπ με τις τοπικές αρχές οδήγησε στη δολοφονία της 37χρονης Ρενέ Γκουντ στη Μινεσότα από αστυνομικούς της ICE.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Συρία: Οι επιθέσεις των συριακών κυβερνητικών δυνάμεων στο Χαλέπι υποστηρίζονται από την Τουρκία
Καστοριά 10.01.26

Συρία: Οι επιθέσεις των συριακών κυβερνητικών δυνάμεων στο Χαλέπι υποστηρίζονται από την Τουρκία

Στην Συρία, ο στρατός ανακοίνωσε ότι θα αναστείλει όλες τις στρατιωτικές δραστηριότητες στην περιοχή Σέιχ Μακσούντ στο Χαλέπι, εκδιώκοντας τους Κούρδους μαχητές από την πόλη Ταμπάκα

Σύνταξη
Μινεάπολη: «Είχαμε σφυρίχτρες, είχαν όπλα» – Η συγκλονιστική επιστολή της συζύγου της δολοφονημένης από την ICE, Ρενέ Γκουντ
Κόσμος 10.01.26

«Είχαμε σφυρίχτρες, είχαν όπλα» - Η συγκλονιστική επιστολή της συζύγου της δολοφονημένης από την ICE, Ρενέ Γκουντ

Η δολοφονία της 37χρονης Ρενέ Γκουντ στη Μινεάπολη από πράκτορες της ICE συνταράσσει τις ΗΠΑ - Η σύζυγός της σε μία συγκινητική επιστολή ευχαριστεί τον κόσμο που βγαίνει στους δρόμους

Σύνταξη
Ο στρατηγός που φέρεται να «κοίμισε» τις άμυνες της Βενεζουέλας και να πρόδωσε τον Μαδούρο
Προδότης «σύντροφος»; 10.01.26

Ο στρατηγός που φέρεται να «κοίμισε» τις άμυνες της Βενεζουέλας και να πρόδωσε τον Μαδούρο

Για ένα καθεστώς που κυβερνάει επί 26 χρόνια τη Βενεζουέλα θα είναι μεγάλο πλήγμα εάν επιβεβαιωθεί ότι ο στενότερος στρατηγός του Μαδούρο τον πρόδωσε.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Φουντώνει το κύμα οργής στο Ιράν – Προειδοποιήσεις για ώρα μηδέν από Τραμπ και Χαμενεΐ
Χάος 10.01.26

Φουντώνει το κύμα οργής στο Ιράν - Μαρτυρίες για πάνω από 200 νεκρούς - Προειδοποιήσεις για ώρα μηδέν από Τραμπ και Χαμενεΐ

Οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις συνεχίστηκαν και τη νύχτα της Παρασκευής στην Τεχεράνη και σε άλλες πόλεις του Ιράν - Σύμφωνα με μαρτυρία γιατρού στο περιοδικό TIME με τους νεκρούς να έχουν ξεπεράσει τους 200

Σύνταξη
Υπέροχη ενέργεια και ασίστ του Ταρέμι, γκολ ο Μαρτίνς και 0-1 ο Ολυμπιακός στο Περιστέρι (vid)
Ποδόσφαιρο 10.01.26

Υπέροχη ενέργεια και ασίστ του Ταρέμι, γκολ ο Μαρτίνς και 0-1 ο Ολυμπιακός στο Περιστέρι (vid)

Ο Ολυμιακός άνοιξε το σκορ στο Περιστέρι επί του Ατρόμητου, με τον Μέχντι Ταρέμι να μοιράζει την ασίστ έπειτα από εξαιρετική ενέργεια και τον Ζέλσον Μαρτίνς να σκοράρει με κοντινή προβολή.

Σύνταξη
Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας κάνει λόγο για διαβουλεύσεις για κατάπαυση του πυρός στη Ζαπορίζια
Πυρηνικός σταθμός 10.01.26

Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας κάνει λόγο για διαβουλεύσεις για κατάπαυση του πυρός στη Ζαπορίζια

Με ανακοίνωσή της η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας γνωστοποίησε πως έχει εκκινήσει διαπραγματεύσεις για την προσωρινή κατάπαυση του πυρός στη Ζαπορίζια

Σύνταξη
FA Cup: Δέκα γκολ έβαλε η Σίτι στην Έξετερ, πέρασαν επίσης Φούλαμ και Μπρέντφορντ
Ποδόσφαιρο 10.01.26

FA Cup: Δέκα γκολ έβαλε η Σίτι στην Έξετερ, πέρασαν επίσης Φούλαμ και Μπρέντφορντ

Η Μάντσεστερ Σίτι δεν είχε κανένα πρόβλημα απέναντι στην αδύναμη Έξετερ, βάζοντάς της δέκα γκολ (10-1) με το νέο της μεταγραφικό απόκτημα, Αντουάν Σεμένιο να καταγράφει γκολ και ασίστ στο ντεμπούτο του.

Σύνταξη
Οι γυναίκες της Gen Z είναι πιο πιθανό να αυτοπροσδιορίζονται ως αμφιφυλόφιλες, παρά λεσβίες
Ρευστότητα 10.01.26

Οι γυναίκες της Gen Z είναι πιο πιθανό να αυτοπροσδιορίζονται ως αμφιφυλόφιλες, παρά λεσβίες

Οι Gen Z χρήστριες της εφαρμογής γνωριμιών Zoe— εκείνες που γεννήθηκαν μεταξύ 1997 και 2006 — ήταν πιο πιθανό να αυτοπροσδιορίζονται ως αμφιφυλόφιλες παρά ως λεσβίες, σύμφωνα με νέα έρευνα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αλγερία – Νιγηρία 0-2: Ο MVP Ονιεμαέτσι εναντίον του Ελ Κααμπί στους «4» του Κόπα Άφρικα! (vid)
Ποδόσφαιρο 10.01.26

Αλγερία – Νιγηρία 0-2: Ο MVP Ονιεμαέτσι εναντίον του Ελ Κααμπί στους «4» του Κόπα Άφρικα! (vid)

Η Νιγηρία του Μπρούνο Ονιεμαέτσι που ήταν κορυφαίος του αγώνα, νίκησε εύκολα 2-0 την Αλγερία στον προημιτελικό του Κόπα Άφρικα και πέρασε στους «4» της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει την ομάδα ενός άλλου παίκτη του Ολυμπιακού, το Μαρόκο του Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Νέα Αριστερά για Ιράν: Αυταρχισμός από το θεοκρατικό καθεστώς, επικίνδυνη ένταση από την κυβέρνηση Τραμπ
Επικαιρότητα 10.01.26

Νέα Αριστερά για Ιράν: Αυταρχισμός από το θεοκρατικό καθεστώς, επικίνδυνη ένταση από την κυβέρνηση Τραμπ

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες οφείλουν να απέχουν από κάθε μορφή στρατιωτικής κλιμάκωσης ή εργαλειοποίησης της κρίσης στο Ιράν», τονίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Ο Γουόρντ κι ένα σημαντικό σερί
On Field 10.01.26

Ο Γουόρντ κι ένα σημαντικό σερί

Τίποτε δεν είναι εύκολο στην Ευρωλίγκα, αλλά η τριάδα αγώνων που ακολουθεί μπορεί να προσφέρει ένα καλό σερί νικών στον Ολυμπιακό και ο Αμερικανός φόργουορντ μπορεί να προσφέρει πολλά

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Τραμπ: Υπέγραψε διάταγμα για την προστασία των εσόδων από το πετρέλαιο της Βενεζουέλας σε λογαριασμούς των ΗΠΑ
Κόσμος 10.01.26

Τραμπ: Υπέγραψε διάταγμα για την προστασία των εσόδων από το πετρέλαιο της Βενεζουέλας σε λογαριασμούς των ΗΠΑ

«Ο πρόεδρος Τραμπ αποτρέπει την κατάσχεση των εσόδων από το πετρέλαιο της Βενεζουέλας, η οποία θα μπορούσε να υπονομεύσει τις κρίσιμες προσπάθειες των ΗΠΑ να διασφαλίσουν την οικονομική και πολιτική σταθερότητα», λέει ο Λευκός Οίκος

Σύνταξη
H Κύπρια σύζυγος του Μπόουι, Άντζι – «Δεν με ένοιαζαν οι εραστές του Ντέιβιντ, εγώ ήμουν η βασίλισσα»
Άκαρδη 10.01.26

H Κύπρια σύζυγος του Μπόουι, Άντζι - «Δεν με ένοιαζαν οι εραστές του Ντέιβιντ, εγώ ήμουν η βασίλισσα»

Η πρώτη σύζυγος του Ντέιβιντ Μπόουι, η Άντζι με καταγωγή από την Κύπρο, μίλησε το 2017 στους Times για την αμφιφυλοφιλία του ζευγαριού, τη ζωή μετά το θάνατο του και την αποξένωσή της από τον γιο τους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μάκλσφιλντ: Η μεγαλύτερη έκπληξη στην ιστορία του FA Cup και η δήλωση της χρονιάς από τον πρόεδρό της! (vids)
Ποδόσφαιρο 10.01.26

Μάκλσφιλντ: Η μεγαλύτερη έκπληξη στην ιστορία του FA Cup και η δήλωση της χρονιάς από τον πρόεδρό της! (vids)

Η Μάκλσφιλντ έγινε η πρώτη ομάδα έκτης κατηγορίας που αποκλείει την κάτοχο του Κυπέλλου Αγγλίας, με τον πρόεδρό της, Ρόμπερτ Σμέτχερστ να κάνει τη δήλωση της σεζόν μετά το τέλος του αγώνα...

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. στις φυλακές Κορυδαλλού – Εντοπίσθηκαν μαχαίρι, ναρκωτικά και κινητό τηλέφωνο
Ελλάδα 10.01.26

Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. στις φυλακές Κορυδαλλού – Εντοπίσθηκαν μαχαίρι, ναρκωτικά και κινητό τηλέφωνο

Τέσσερις έγκλειστοι στις φυλακές Κορυδαλλού συνελήφθησαν, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για - κατά περίπτωση - παράβαση των Νόμων για τα όπλα και τα ναρκωτικά

Σύνταξη
Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς δηλώνει ότι δεν θα εμφανιστεί ποτέ ξανά στις ΗΠΑ λόγω «πολύ προσωπικών λόγων»
«Καλή τύχη» 10.01.26

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς δηλώνει ότι δεν θα εμφανιστεί ποτέ ξανά στις ΗΠΑ λόγω «πολύ προσωπικών λόγων»

Αν και η Μπρίτνεϊ Σπίαρς απέκλεισε κάθε πιθανότητα μελλοντικών εμφανίσεων στις ΗΠΑ, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να εμφανιστεί στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Αυστραλία.

Σύνταξη
Βαθμό στο 90+4′ η Κόμο του Δουβίκα κόντρα στην Μπολόνια (1-1) – Τέσσερα γκολ στο Ουντινέζε – Πίζα (2-2)
Ποδόσφαιρο 10.01.26

Βαθμό στο 90+4′ η Κόμο του Δουβίκα κόντρα στην Μπολόνια (1-1) – Τέσσερα γκολ στο Ουντινέζε – Πίζα (2-2)

Έστω και στο 90+4' η Κόμο του Τάσου Δουβίκα απέφυγε την εντός έδρας ήττα απέναντι στη Μπολόνια (1-1), σε αναμέτρηση για την 20 αγωνιστική της Serie A. Ισοπαλία με 2-2 στο παιχνίδι Ουντινέζε - Πίζα.

Σύνταξη
Άρης Betsson – Ηρακλής 78-76: Η ψυχραιμία του Τζόουνς στο φινάλε έδωσε τη νίκη στους «κίτρινους» (vids)
Μπάσκετ 10.01.26

Άρης Betsson – Ηρακλής 78-76: Η ψυχραιμία του Τζόουνς στο φινάλε έδωσε τη νίκη στους «κίτρινους» (vids)

Ο Άρης Betsson πήρε και το δεύτερο σερί ντέρμπι με τον Ηρακλή, επικρατώντας μετά το Ιβανώφειο και στο «Nick Galis Hall», αυτη τη φορά με 78-76. Ο Μπράις Τζόουνς με 4Χ4 βολέ στο φινάλε «κλείδωσε» τη νίκη.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

