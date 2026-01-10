BRICS Plus: Κίνα-Ρωσία-Ιράν ξεκίνησαν κοινές στρατιωτικές ασκήσεις

Κοινές ναυτικές ασκήσεις με την ονομοσία «WILL FOR PEACE 2026» ξεκίνησαν το Σάββατο 10 Ιανουαρίου στα χωρικά ύδατα της Νότιας Αφρικής, οι Κίνα, Ρωσία και Ιράν στο πλαίσιο των BRICS Plus με στόχο «τη διασφάλιση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας και των θαλάσσιων οικονομικών δραστηριοτήτων».

Παρότι η Νότια Αφρική πραγματοποιεί τακτικά ναυτικές ασκήσεις με την Κίνα και τη Ρωσία, οι τρέχουσες ασκήσεις διεξάγονται σε μια περίοδο αυξημένων εντάσεων μεταξύ των ΗΠΑ και αρκετών χωρών του BRICS Plus.

Όπως αναφέρει το Reuters, το BRICS Plus αποτελεί διεύρυνση ενός γεωπολιτικού μπλοκ που αρχικά περιελάμβανε τη Βραζιλία, τη Ρωσία, την Ινδία, την Κίνα και τη Νότια Αφρική -και το οποίο τα μέλη του θεωρούν αντίβαρο στην οικονομική κυριαρχία των ΗΠΑ και της Δύσης- ώστε να συμπεριλάβει ακόμη έξι χώρες: την Αίγυπτο, την Ινδονησία, τη Σαουδική Αραβία, την Αιθιοπία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Οι Βραζιλία, Αίγυπτος και Αιθιοπία συμμετείχαν ως παρατηρητές στην επιχείρηση.

«Η άσκηση WILL FOR PEACE 2026 φέρνει κοντά ναυτικές δυνάμεις από χώρες του BRICS Plus για … κοινές επιχειρήσεις θαλάσσιας ασφάλειας (και) ασκήσεις διαλειτουργικότητας», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο στρατός της Νότιας Αφρικής.

Δεν υπάρχει εχθρότητα

Ο αντισυνταγματάρχης Mpho Mathebula, εκπρόσωπος των κοινών επιχειρήσεων, δήλωσε στο Reuters ότι όλα τα μέλη είχαν προσκληθεί.

Ο Τραμπ έχει κατηγορήσει τις χώρες του BRICS ότι ακολουθούν «αντιαμερικανικές» πολιτικές και τον περασμένο Ιανουάριο απείλησε όλα τα μέλη με πρόσθετο εμπορικό δασμό 10%, πέραν των δασμών που ήδη επέβαλλε σε χώρες παγκοσμίως.

Στις κατηγορίες της αντιπολίτευσης στη Νότια Αφρική περί μετατροπής τη χώρας τους σε πιόνι στα παιχνίδια ισχύος, ο Mathebula αντίτεινε ότι «Δεν πρόκειται για πολιτική διευθέτηση … δεν υπάρχει εχθρότητα (απέναντι στις ΗΠΑ)», είπε στο Reuters, επισημαίνοντας ότι η Νότια Αφρική πραγματοποιεί κατά καιρούς ασκήσεις και με το Ναυτικό των ΗΠΑ. «Είναι μια ναυτική άσκηση. Η πρόθεση είναι να βελτιώσουμε τις δυνατότητές μας και να μοιραστούμε πληροφορίες», κατέληξε.