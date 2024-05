Ο ΟΗΕ διαψεύδει τον ισραηλινό στρατό για το θάνατο εργαζομένου του από πυρά – «Ενημερώσαμε για το δρομολόγιο»

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών διέψευσε σήμερα, Τρίτη ότι δεν ενημέρωσε το Ισραήλ σχετικά με το δρομολόγιο του οχήματός του που βρέθηκε στο στόχαστρο πυρών, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί, χθες, ένας από τους εργαζόμενούς του, ινδικής υπηκοότητας, στο νότιο τμήμα της Γάζας.

Ο Ισραηλινός στρατός υποστήριξε ότι «δεν ενημερώθηκε σχετικά με το πρόγραμμα του οχήματος», το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, βρισκόταν σε μια «ζώνη όπου εκτυλίσσονταν μάχες».

Στη Γενεύη, ένας εκπρόσωπος Τύπου των Ηνωμένων Εθνών, ο Ρολάντο Γκόμεζ, επιβεβαίωσε ότι «ο ΟΗΕ ενημερώνει τις ισραηλινές αρχές για τις κινήσεις όλων των οχηματοπομπών (του)», όπως «γίνεται σε όλα τα θέατρα επιχειρήσεων».

«Αυτό συνέβη χθες (Δευτέρα) το πρωί, τους είχαμε ενημερώσει. Επρόκειτο για ένα όχημα του ΟΗΕ που μπορούσε ξεκάθαρα να αναγνωριστεί», επισήμανε κατά τη διάρκεια τακτικής συνέντευξης Τύπου.

Israeli occupation forces targeted a UN vehicle east of Rafah with gunfire, killing one staff member and seriously injuring another.

استهداف طيران الاحتلال لمركبة تابعة للأمم المتحدة في رفح، ما أدى لارتقاء شهيد وإصابة موظفة أممية. pic.twitter.com/HR7RnQQLcN

