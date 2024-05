Η φωτογράφιση της Φιορεντίνα για τον τελικό του Conference League (vid)

Σε ρυθμούς… τελικού μπαίνει σιγά-σιγά η Φιορεντίνα. Οι βιόλα συνεχίζουν την προετοιμασία τους ενόψει του τελικού της 29ης Μαίου στην OPAP Arena, εκεί όπου η ιταλική ομάδα θα διεκδικήσει κόντρα στον Ολυμπιακό το τρόπαιο του Europa Conference League.

Οι παίκτες του Βιτσέντζο Ιταλιάνο φωτογραφήθηκαν για τις ανάγκες του τελικού, με τον επίσημο λογαριασμό του Conference League να δημοσιεύει ένα βίντεο με τον Ιταλό επιθετικό, Αντρέα Μπελότι να είναι σε ρόλο… μοντέλου.

— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) May 16, 2024

📹 BTS with Andrea Belotti 👀 #UECL || @acffiorentina pic.twitter.com/gdX7LZvMtX

Σε άλλη ανάρτηση της UEFA, ο Αργεντίνος άσος, Λούκα Μπελτράν έστειλε το δικό του μήνυμα προς τους οπαδούς της Φιορεντίνα: «Γεια σας φίλοι της Βιόλα, είμαι ο Λούκα Μπελτράν. Τα λέμε από την Αθήνα. Πάμε!».

💜 A message from Lucas Beltrán ahead of the #UECLfinal 😁 pic.twitter.com/UJQNGtj7bW

