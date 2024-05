Η Ισπανία κατάσχεσε σχεδόν δύο τόνους μεθαμφεταμίνης – Χτύπημα στο καρτέλ Σιναλόα

Η ισπανική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα, Πέμπτη (16/5) ότι κατέσχεσε ποσότητα μεθαμφεταμίνης βάρους 1,8 τόνων, την οποία ένα από τα φοβερότερα μεξικανικά καρτέλ, το καρτέλ Σιναλόα, προσπάθησε να διανείμει στην Ευρώπη και προχώρησε στη σύλληψη πέντε ανθρώπων, μεταξύ αυτών του Μεξικανού επικεφαλής της επιχείρησης.

Τα ναρκωτικά ανακαλύφθηκαν στην περιφέρεια Αλικάντε, στην ανατολική Ισπανία και πρόκειται για «τη μεγαλύτερη κατάσχεση» αυτής της ουσίας «στην Ισπανία και η δεύτερη σημαντικότερη στην Ευρώπη», ανακοίνωσε ο Αντόνιο Μαρτίνεθ Ντουάρτε, αρχηγός της μονάδας καταστολής του εμπορίου ναρκωτικών και οργανωμένου εγκλήματος στις τάξεις της ισπανικής αστυνομίας, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης τύπου.

Spain claims its «biggest-ever seizure» of crystal meth: Spanish police said they dismantled a major methamphetamine distribution network of the Mexican Sinaloa cartel after seizing 1.8 tons of the drug. https://t.co/jUuSw6BfZR pic.twitter.com/1HrNJ3EUTd

— JPNWMN (@JPNWMN) May 16, 2024