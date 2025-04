Οι 22 εκατομμύρια κάτοικοι του Πεκίνου κλήθηκαν να παραμείνουν στα σπίτια τους το Σάββατο, καθώς ισχυροί άνεμοι και αμμοθύελλα σαρώνουν τη βόρεια Κίνα. Οι άνεμοι έριξαν δέντρα, διέκοψαν τις μετακινήσεις και τα σπορ και προκάλεσαν αμμοθύελλες σε ολόκληρη την περιοχή, σύμφωνα με τους NYT.

Οι άνεμοι, οι οποίοι στο Πεκίνο έφτασαν τα 162 χιλιόμετρα μίλια την ώρα το απόγευμα του Σαββάτου τοπική ώρα, προήλθαν από μια πολική δίνη στη Μογγολία και έστειλαν τις θερμοκρασίες στα τάρταρα, σύμφωνα με τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Πληροφορίες κάνουν λόγο μέχρι και για αμμοθύελλες με χαλάζι, την ώρα που το φαινόμενο ενδέχεται να φτάσει μέχρι το Χονγκ Κονγκ στη νότια Κίνα!

Οι άνεμοι και οι βροχές άρχισαν να πλήττουν την περιοχή την Παρασκευή. Μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου, περισσότερα από 800 δέντρα είχαν ανατραπεί και σχεδόν 7.000 άνθρωποι είχαν απομακρυνθεί στο Πεκίνο, ανέφεραν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας προς το πρωί του Σαββάτου, καταιγίδες σκόνης στροβιλίστηκαν στα βόρεια της χώρας, μεταξύ άλλων και στο Πεκίνο, ανέφερε ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας China Central Television.

On April 12, 2025, China got slammed by one of the worst sandstorms in decades. Gusts hit 150 km/h (93 mph). This is a classroom in Wuhan… pic.twitter.com/G9EYdzu8Xd

— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) April 12, 2025