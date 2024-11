Ισχυρή αμμοθύελλα έστειλε στο νοσοκομείο κατοίκους της Καλιφόρνιας

Ισχυρή αμμοθύελλα, γνωστή ως «haboob» προκάλεσε καραμπόλα οχημάτων σε κεντρικό αυτοκινητόδρομο της Καλιφόρνιας, στέλνοντας αρκετούς ανθρώπους στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα, σύμφωνα με τις αρχές.

Τεράστιο τείχος σκόνης περιόρισε την ορατότητα το απόγευμα της Δευτέρας στη Διαδρομή 152 της Πολιτείας, στην κομητεία Μαντέρα, προκαλώντας σύγκρουση των οχημάτων, σύμφωνα με την Καλιφορνέζικη Τροχαία.

Περίπου 20 αυτοκίνητα εμπλέκονταν στο ατύχημα, ανέφερε η Τροχαία.

Βίντεο που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο από το Τμήμα Δασών και Πυροπροστασίας της Καλιφόρνιας έδειχνε έναν τεράστιο τοίχο σκόνης να σαρώνει το τοπίο κοντά στην πόλη Τσοτσίλα.

@CALFIRE_TUU ’s Porterville Air Attack Base personnel faced interesting weather yesterday while returning from the Rifle Fire in Kern County. Air Attack 410, Tanker 76, and Tanker 78 landed at Bakersfield Jet Center as a dust storm swept through several Central Valley counties. pic.twitter.com/M3Zw6EcGB9

Η οδηγός Ντελίσα Φουλς βρέθηκε μέσα στην αμμοθύελλα και δήλωσε ότι η εμπειρία ήταν τρομακτική.

«Μας χτύπησε, νομίζαμε ότι ήμασταν καλά, μετά μας χτύπησε ξανά και ξανά. Πιστεύαμε ότι δεν θα τελείωνε ποτέ. Πραγματικά πίστευα ότι θα πεθάνουμε. Και είμαι πραγματικά ευγνώμων που είμαστε καλά», δήλωσε.

I’m laughing right now. I saw the sky get dark in the distance and I thought «Free Car Wash». So I put my car out in the open for some rain. I should have checked the weather… I went inside before it got really bad. #Dust #Storm #Duststorm #California pic.twitter.com/KwzHsaceMu

— Amy Noelle (@NoelleTMD) November 12, 2024