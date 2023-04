Ισχυρή αμμοθύελλα έπληξε το Πεκίνο επηρεάζοντας περίπου 409 εκατομμύρια κατοίκους, σύμφωνα με το κινεζικό υπουργείο Δασών.

Το φαινόμενο ξεκίνησε από τη Νότια Μογγολία και εξαπλώθηκε σε γειτονικές περιοχές.

«Η αμμοθύελλα ξέσπασε στη Νότια Μογγολία και έπληξε άλλες βόρειες περιοχές μαζί με το Πεκίνο, συμπεριλαμβανομένης της Εσωτερικής Μογγολίας, της Χεϊλονγκιάνγκ και της Σιντζιάνγκ», ανέφερε το υπουργείο.

Η καταιγίδα έπληξε μια περιοχή 2,29 εκατομμυρίων τετραγωνικών χιλιομέτρων, ενώ ο δείκτης ατμοσφαιρικής ρύπανσης του Πεκίνου αυξήθηκε τη Δευτέρα (10/4) πάνω από το ανώτατο όριο στο 1.300, μια κλίμακα στην οποία τα επίπεδα του 150 θεωρούνται ήδη ανθυγιεινά.

You must watch till the end to see how terrifying this #sandstorm in #CCPChina is.

Filmed on Apr 10. Actually, 18 provinces in China were hit by sandstorms on the same day.

Not sure where this is. The accent in the video sounds like #Henan province to me. pic.twitter.com/TzUAsJ5u0r

