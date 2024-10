Βόρεια Γάζα: Το Ισραήλ συνέλαβε χειρουργό των Γιατρών Χωρίς Σύνορα

Σύμφωνα με ανακοίνωση των Γιατρών Χωρίς Σύνορα (MSF) ,την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου έλαβαν επίσημη επιβεβαίωση πως Μοχάμεντ Ομπέιντ, ορθοπεδικός χειρουργός, μέλος της ομάδας τους, συνελήφθη από τις ισραηλινές δυνάμεις, μαζί με πολλά άλλα μέλη του ιατρικού προσωπικού του νοσοκομείου Kamal Adwan στη βόρεια Γάζα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το συμβάν έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια στρατιωτικής επιχείρησης στο νοσοκομείο στις 26 Οκτωβρίου.

Τα μέλη της ΜΚΟ δήλωσαν την έντονη ανησυχία που προκαλεί η σύλληψη του συναδέλφου τους.

Our colleague Dr Mohammed Obeid has been detained by Israeli forces along with other medical staff from Kamal Adwan hospital in north Gaza.

We’ve officially requested information on his detention and call for his, and all medical staff’s, protection.https://t.co/BlZHJivQ0R

— MSF International (@MSF) October 31, 2024