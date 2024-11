«Μέσα σε ελάχιστο χρόνο ο Τραμπ θα έχει επαφές» με τον Πούτιν

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Ορμπαν (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από το Reuters/Marton Monus) αναμένει πως ο ρεπουμπλικάνος υποψήφιος για την προεδρία των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θ’ αναλάβει αμέσως πρωτοβουλία με στόχο την εξεύρεση διπλωματικής λύσης για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, εφόσον κερδίσει τις αμερικανικές εκλογές την επόμενη εβδομάδα.

«Ετοιμαζόμαστε», είπε ο Ορμπαν σε εκδήλωση που διεξήχθη χθες Πέμπτη στη Βιέννη, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας του με τον Τραμπ.

Ο ούγγρος πρωθυπουργός θεωρείται ένας εκ των σημαντικότερων υποστηρικτών του Τραμπ μεταξύ των ηγετών της ΕΕ.

«Μέσα σε ελάχιστο χρόνο, (ο Τραμπ) θα έχει επαφές με τον πρόεδρο της Ρωσίας για διαπραγματεύσεις», είπε ο Ορμπαν, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο νίκης του ρεπουμπλικάνου υποψηφίου στις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου στις ΗΠΑ.

Οι αμερικανοί ψηφοφόροι προσέρχονται στις κάλπες την Τρίτη για να εκλέξουν τον επόμενο πρόεδρο των ΗΠΑ. Ο Βίκτορ Ορμπαν δεν έχει κρύψει πως επιθυμεί νίκη του Τραμπ στην αναμέτρηση με τη δημοκρατική υποψήφια Κάμαλα Χάρις.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Ορμπαν δήλωσε ότι επικοινώνησε τηλεφωνικά χθες με τον Τραμπ: «Του ευχήθηκα καλή τύχη για την προσεχή Τρίτη. Μόλις πέντε ημέρες, απέμειναν. Μακάρι να πάνε όλα κατ’ ευχήν».

Just got off the phone with President @realDonaldTrump . I wished him the best of luck for next Tuesday. Only five days to go. Fingers crossed 🤞

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) October 31, 2024