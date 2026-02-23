newspaper
Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Mattel: Ποιες κούκλες… σαραντάρισαν και χρειάζονται «λίφτινγκ»
Οικονομικές Ειδήσεις 23 Φεβρουαρίου 2026, 23:20

Mattel: Ποιες κούκλες… σαραντάρισαν και χρειάζονται «λίφτινγκ»

Η Mattel πρέπει να κερδίσει μερίδιο από το παιχνίδι που έχει μετατοπιστεί προς τα tablet, τις συνδρομές παιχνιδιών και τα βίντεο μικρής διάρκειας

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Βάλτε χρονόμετρo! Πώς να αλλάξετε τη διάθεσή σας σε 15 λεπτά

Βάλτε χρονόμετρo! Πώς να αλλάξετε τη διάθεσή σας σε 15 λεπτά

Spotlight

Καθώς η American Girl, η εμβληματική κούκλα της Mattel γίνεται 40 ετών, βρίσκεται αντιμέτωπη με τις σύγχρονες προκλήσεις: τον ψηφιακό ανταγωνισμό, τα μεταβαλλόμενα πρότυπα παιχνιδιού και μια πελατειακή βάση που μεγαλώνει κι αυτή σε ηλικία.

«Η 40η επέτειος βρίσκει το brand της Americal Girl σε μια δύσκολη στιγμή και για ολόκληρη τη βιομηχανία παιχνιδιών», τόνισε στο CNBC ο Jaime Katz, αναλυτής που καλύπτει την Mattel για την Morningstar. «Κι αυτό γιατί τα παιδιά στρέφονται πλέον στο ψηφιακό παιχνίδι και τις πλατφόρμες».

H Mattel ανακοίνωσε πωλήσεις 1,77 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το τέταρτο τρίμηνο, υπολείποντας των προσδοκιών της Wall Street

Το ορόσημο της Mattel

Πριν από περίπου μια δεκαετία, στο αποκορύφωμά της, η American Girl κατέγραφε ετήσιες πωλήσεις άνω των 600 εκατομμυρίων δολαρίων. Μέχρι το 2023, οι ετήσιες πωλήσεις είχαν μειωθεί σε περίπου 200 εκατομμύρια δολάρια – μόλις το ένα τρίτο των προηγούμενων επιπέδων.

Ενώ η American Girl έχει συρρικνωθεί σημαντικά από τα μέσα της δεκαετίας του 2010 και μετά, η μάρκα κατέγραψε πιο πρόσφατα πέντε συνεχόμενα τρίμηνα αύξησης πωλήσεων — μία από τις λίγες σταθερές επιδόσεις στο χαρτοφυλάκιο της Mattel.

«Το γεγονός ότι αναπτύσσεται από μια βάση που έχει μειωθεί περισσότερο από 60% δεν σημαίνει ότι η μάρκα έχει επιστρέψει. Σημαίνει ότι σταθεροποιείται», πρόσθεσε ο Katz.

Τι λένε οι αριθμοί

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Mattel ανακοίνωσε πωλήσεις 1,77 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το τέταρτο τρίμηνο, υπολείποντας των προσδοκιών της Wall Street, καθώς η ζήτηση κατά την εορτατική σεζόν ήταν χαμηλότερη από την προβλεπόμενη και οι μεγαλύτερες εκπτώσεις επηρέασαν τα περιθώρια κέρδους. Τα κέρδη ανά μετοχή παρομοίως ήταν χαμηλότερα από τα αναμενόμενα και η Mattel εξέδωσε χαμηλότερη από την αναμενόμενη πρόβλεψη κερδών για το 2026.

Οι μετοχές της έχουν υποχωρήσει περίπου κατά 19% από την έκθεση της 10ης Φεβρουαρίου και έχουν υποχωρήσει περίπου κατά 20% τον τελευταίο χρόνο, ενώ και η JPMorgan υποβάθμισε τη μετοχή μετά τα αποτελέσματα.

«Ο κόσμος παρακολουθεί τη Mattel φέτος… περιμένοντας με κομμένη την ανάσα, επειδή ξοδεύει πάρα πολλά και φαίνεται απίθανο να αποφέρει μεγάλα κέρδη», τόνισε ο Katz.

Για πολλά παιδιά, το παιχνίδι έχει μετατοπιστεί προς τα tablet, τις συνδρομές παιχνιδιών και τα βίντεο μικρής διάρκειας

Χρόνια προβλήματα

Ακόμη και πριν η πανδημία της Covid-19 αναγκάσει την American Girl να μειώσει το αποτύπωμα λιανικής της από περίπου 15 καταστήματα το 2019 σε επτά καταστήματα στις ΗΠΑ σήμερα, το brand αντιμετώπισε αυξανόμενο ανταγωνισμό από εναλλακτικές λύσεις χαμηλότερων τιμών σε μεγάλα καταστήματα λιανικής πώλησης όπως η Target.

Η υψηλή τιμή κάποτε σηματοδοτούσε για πολλούς γονείς ένα σημάδι ποιότητας και κύρους, εξήγησε η Laura Tretter, συμπαρουσιάστρια του podcast American Girl Women. Αλλά σε ένα περιβάλλον που έχει επίγνωση του πληθωρισμού, έχει περιορίσει τη βάση πελατών, είπε η Katz.

«Οι γονείς είναι πιο επιλεκτικοί όσον αφορά τις διακριτικές δαπάνες αυτή τη στιγμή», πρόσθεσε. «Τιμή που μπορεί να ξεπεράσει τα 100 δολάρια σήμερα για μια κούκλα American Girl, όμως, φαίνεται υψηλή για πολλά νοικοκυριά».

Πρόβλημα για τον κλάδο παιχνιδιών

Σε ολόκληρη τη βιομηχανία παιχνιδιών, εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων ανταγωνιστών όπως η Hasbro, αγωνίζονται να βρουν πώς να κάνουν τα παιδιά να ενδιαφέρονται για τα προϊόντα τους, ιδίως εν μέσω άνισης καταναλωτικής δαπάνης και, πρόσφατα, εμπορικής αβεβαιότητας.

«Υπάρχουν τόσα πολλά περισσότερα πράγματα σήμερα που ένα παιδί μπορεί να δελεαστεί να παίξει, όπως και μεγαλύτερος ανταγωνισμός που επηρεάζεται και από τους δασμούς», διευκρίνισε και η Jamie Cygielman, General Manager-Global Head of Dolls-President American Girl.

Για πολλά παιδιά, το παιχνίδι έχει μετατοπιστεί προς τα tablet, τις συνδρομές παιχνιδιών και τα βίντεο μικρής διάρκειας.

«Ο ορισμός του «παιχνιδιού» έχει αλλάξει», συμπλήρωσε ο Katz. «Ένα iPad ή ένα Nintendo Switch ανταγωνίζονται άμεσα μια κούκλα. Υπάρχουν απλώς περισσότερες αξιώσεις για το ίδιο διακριτικό δολάριο».

Συνολικά, οι κατηγορίες κούκλων και προσχολικής ηλικίας της Mattel έχουν αντιμετωπίσει σταθερή πτώση τα τελευταία τρία τρίμηνα, ακόμη και μετά το φαινόμενο της ταινίας «Barbie» του 2023. Οι παγκόσμιες πωλήσεις  μειώθηκαν κατά 7% το τελευταίο τρίμηνο, ενώ το τμήμα για βρέφη, νήπια και προσχολική ηλικία κατά 17%.

Η αφοσίωση και οι kidults

Οι έξι αρχικοί χαρακτήρες του American Girl — Samantha, Kirsten, Molly, Felicity, Addy και Josefina — κυκλοφόρησαν με βιβλία που ασχολούνταν με θέματα που σπάνια διδάσκονταν σε μικρά παιδιά, όπως η παιδική εργασία ή ο ρατσισμός, και όλες οι κούκλες αντιμετώπιζαν την ίδια την παιδική ηλικία ως ένα στάδιο διαμόρφωσης της ζωής.

«Το American Girl παραμένει μια ηθική πυξίδα για πολλούς από εμάς», σημείωσε η Tretter του podcast American Girl Women. «Μου αρέσει που τα κορίτσια σήμερα εξακολουθούν να λαμβάνουν θετικά μηνύματα για την ένταξη, τη φιλία και το να περνούν από δύσκολες αλλαγές».

Η Mattel αγωνίζεται να μετατρέψει τη νοσταλγία σε ευρύτερη αύξηση των πωλήσεων

Με την πάροδο του χρόνου, το American Girl επεκτάθηκε στις εκδόσεις, τον κινηματογράφο και το λιανικό εμπόριο, διαφοροποιώντας παράλληλα τους χαρακτήρες του, όπως με το «Κορίτσι της Χρονιάς» του 2026, την Raquel Reyes, μια διαφυλετική DJ και διασώστρια ζώων που βοηθά στη λειτουργία του καταστήματος παλέτας της οικογένειάς της στο Κάνσας Σίτι.

Παρόλο που οι κούκλες παραμένουν ταυτισμένες με παιδική αθωότητα, οι αρχικοί ιδιοκτήτες τους, που πλέον έχουν μεγαλώσει, συνεχίζουν να επιστρέφουν στο American Girl μέσω podcast, memes, cosplay και fanfiction.

Κάποιοι δίνουν τις κούκλες τους στα παιδιά τους. Άλλοι αγοράζουν καινούργιες για τον εαυτό τους. Η Mattel αγωνίζεται να μετατρέψει αυτή τη νοσταλγία σε ευρύτερη αύξηση των πωλήσεων.

Οι kidults, οι καταναλωτές «παιδιά-ενήλικες» που αγοράζουν παιχνίδια για τον εαυτό τους αποτελούν πλέον μια περιζήτητη δημογραφική ομάδα. Μέχρι τα τέλη του 2024, οι δαπάνες για παιχνίδια για ενήλικες 18 ετών και άνω είχαν ξεπεράσει αυτές για παιδιά ηλικίας 3 έως 5 ετών, σύμφωνα με την Circana. Αυτή η ομάδα συνέχισε να οδηγεί την ανάπτυξη του κλάδου το 2025.

Πηγή ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Tεχνητή νοημοσύνη
Τεχνητή νοημοσύνη: Πώς η ανησυχία για την ΑΙ θα μπορούσε να τροφοδοτήσει ένα νέο εργατικό κίνημα

Τεχνητή νοημοσύνη: Πώς η ανησυχία για την ΑΙ θα μπορούσε να τροφοδοτήσει ένα νέο εργατικό κίνημα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Βάλτε χρονόμετρo! Πώς να αλλάξετε τη διάθεσή σας σε 15 λεπτά

Βάλτε χρονόμετρo! Πώς να αλλάξετε τη διάθεσή σας σε 15 λεπτά

Financial Times
Η ανάκαμψη των περιφερειακών οικονομιών της Ευρώπης

Η ανάκαμψη των περιφερειακών οικονομιών της Ευρώπης

inWellness
inTown
Stream newspaper
Τεχνητή Νοημοσύνη: Το επόμενο κεφάλαιο θα φέρει «πράγματα που δεν έχουμε ξαναδεί»
Δεύτερο κύμα 23.02.26

Το επόμενο κεφάλαιο της Τεχνητής Νοημοσύνης θα φέρει «πράγματα που δεν έχουμε ξαναδεί»

Αν τα προηγούμενα χρόνια η Τεχνητή Νοημοσύνη εισέβαλε ως ένας αόρατος «διαχειριστής», προσηλωμένος στη μείωση του κόστους παραγωγής, το 2026 μας βρίσκει μπροστά σε μια ριζική αλλαγή ρόλων.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αθήνα: Πόσα χρήματα χάνονται στο μποτιλιάρισμα κάθε χρόνο
Οικονομία 23.02.26

«Ο αόρατος φόρος»: Πόσα χρήματα χάνονται στο μποτιλιάρισμα της Αθήνας κάθε χρόνο

Η Αθήνα είναι η πιο κυκλοφοριακά «φορτωμένη» πόλη της Ελλάδας. Από το 2024 μέχρι το 2025, η πόλη σημείωσε αύξηση 1,1 ποσοστιαίας μονάδας στον μέσο όρο συμφόρησης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
EE: Παγώνει την επικύρωση της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου
Bloomberg 23.02.26

Η ΕΕ παγώνει την επικύρωση της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου

Η ΕΕ κινείται προς το πάγωμα των διαδικασιών επικύρωσης της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ και θα ζητήσει διευκρινίσεις από τον Τραμπ σχετικά με το νέο πρόγραμμα δασμών

Σύνταξη
Χώροι εργασίας: Υπό πίεση οκτώ στους δέκα υπαλλήλους – Στρες, ανισότητες, εκφοβισμός, σεξουαλική παρενόχληση
Οι πιο στρεσογόνοι κλάδοι 23.02.26

Οκτώ στους δέκα εργαζόμενους βιώνουν πίεση - Στρες, ανισότητες, εκφοβισμός, σεξουαλική παρενόχληση

Οι χώροι εργασίας στο επίκεντρο έρευνας του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ - Οι συνθήκες εργασίας επηρεάζουν αρνητικά και την κοινωνική και προσωπική ζωή των εργαζομένων

Κώστας Παπαδής
Κώστας Παπαδής
Ταμείο Ανάκαμψης: Στο φουλ οι μηχανές για 177 ορόσημα
Η μεγάλη μάχη 23.02.26

Στο φουλ οι μηχανές για 177 ορόσημα

Στην Αθήνα, εντός του Μαρτίου, ειδικό κλιμάκιο της Κομισιόν - Μόλις 6 μήνες απομένουν για να κλείσει ο κύκλος του «Ελλάδα 2.0»

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Καραϊβική: Περιφερειακή σύνοδος με την παρουσία του Ρούμπιο
CARICOM 24.02.26

Ο Ρόυμπιο σε περιφερειακή σύνοδο στην Καραϊβική

Στη σύνοδο των αρχών κρατών και κυβερνήσεων της Κοινότητας της Καραϊβικής (CARICOM), η οποία αναμένεται να διεξαχθεί στο αρχιπέλαγος του Αγίου Χριστοφόρου και Νέβις, θα συμμετέχει ο Μάρκο Ρούμπιο.

Σύνταξη
Δυτική Οχθη: Κάπου 20 χώρες καταδικάζουν την «de facto προσάρτηση» από το Ισραήλ
Κοινή ανακοίνωση 24.02.26

Δεκάδες χώρες καταδικάζουν την «de facto προσάρτηση» του Ισραήλ στη Δυτική Οχθη

Κοινή ανακοίνωση εξέδωσαν κάπου είκοσι χώρες, με την οποία καταδικάζουν «με τον πλέον σθεναρό τρόπο» την «απαράδεκτη de facto προσάρτηση» του Ισραήλ στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη.

Σύνταξη
Ουκρανία: Επικρίσεις Ζελένσκι στην ΕΕ για καθυστερήσεις στην ενταξιακή διαδικασία
Ουκρανία 24.02.26

Ο Ζελένσκι επικρίνει την ΕΕ για καθυστερήσεις στην ενταξιακή διαδικασία

Ο Ζελένσκι επέκρινε την ΕΕ για την καθυστέρηση στην έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων, λέγοντας ότι «επιτυγχάνουμε περισσότερα σε καιρό πολέμου» από ό,τι άλλες χώρες «σε καιρό ειρήνης».

Σύνταξη
Ουκρανία: Επιθέσεις κατά αστυνομικών – Εκρήξεις σε οχήματα και αστυνομικό τμήμα
Δολιοφθορά; 24.02.26

Ουκρανία: Επιθέσεις κατά αστυνομικών – Εκρήξεις σε οχήματα και αστυνομικό τμήμα

Επτά αστυνομικοί τραυματίστηκαν από έκρηξη στo Μικολάιφ στην Ουκρανία. Ακόμη μία έκρηξη, χωρίς θύματα, σημειώθηκε σε αστυνομικό τμήμα του Ντνίπρο. Οι ουκρανικές αρχές αποδίδουν τις επιθέσεις στη Ρωσία

Σύνταξη
Καναδάς: Η κυβέρνηση κάλεσε τους εκπροσώπους ασφαλείας της OpenAI, αναφορικά με ένοπλη επίθεση σε σχολείο
Ζητά εξηγήσεις 24.02.26

Καναδάς: Η κυβέρνηση κάλεσε τους εκπροσώπους ασφαλείας της OpenAI, αναφορικά με ένοπλη επίθεση σε σχολείο

Οι καναδικές αρχές θέλουν να ενημερωθούν γιατί η εταιρεία δεν ειδοποίησε την αστυνομία για τις δραστηριότητες της δράστη της επίθεσης, στο Τάμπλερ Ριτζ, μία από τις χειρότερες στην ιστορία του Καναδά.

Σύνταξη
Ένσταση στις διπλωματικές σχέσεις Γαλλίας-ΗΠΑ – Οργή στο Παρίσι για τη στάση Κούσνερ
Κόσμος 23.02.26

Ένσταση στις διπλωματικές σχέσεις Γαλλίας-ΗΠΑ – Οργή στο Παρίσι για τη στάση Κούσνερ

Ο πρέσβης και συμπέθερος του προέδρου των ΗΠΑ «δεν εμφανίστηκε» στο γαλλικό ΥΠΕΞ μετά τα σχόλια που έγιναν από την κυβέρνηση Τραμπ για τον θάνατο ενός ακροδεξιού φοιτητή στη Γαλλία.

Σύνταξη
Η Φραν Ντρέσερ αγάπησε τη «Νταντά» αλλά πλέον δεν ξέρει αν η τηλεόραση αξίζει τον χρόνο της
Υπάρχει ελπίδα; 23.02.26

Η Φραν Ντρέσερ αγάπησε τη «Νταντά» αλλά πλέον δεν ξέρει αν η τηλεόραση αξίζει τον χρόνο της

Σε μια νέα συνέντευξη, η Φραν Ντρέσερ ήταν κατηγορηματική σχετικά με την επιστροφή της στις σειρές, αφού συμμετείχε για έξι σεζόν σε μια τηλεοπτική κωμωδία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Βελούχι: Η στιγμή που εντοπίζουν τον ορειβάτη σε υψόμετρο 2.000 μέτρα – Η συγκλονιστική περιγραφή και το βίντεο ντοκουμέντο
Ελλάδα 23.02.26

Βελούχι: Η στιγμή που εντοπίζουν τον ορειβάτη σε υψόμετρο 2.000 μέτρα – Η συγκλονιστική περιγραφή και το βίντεο ντοκουμέντο

Ο γνωστός ορειβάτης Φώτης Θεοχάρης που συμμετείχε στην επιχείρηση περιγράφει αναλυτικά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε νεκρός ο Τάσος Αναστασιάδης, πρόεδρος του ΦΟΠ γνωστός ως «Καπετάνιος» στην ορειβατική κοινότητα

Σύνταξη
Μεξικό: Ο σκληρός «Ελ Μέντσο» είναι νεκρός – Ο θάνατος του μπορεί να φέρει πόλεμο καρτέλ ή μια μεγάλη ευκαιρία
Ο πόλεμος των καρτέλ 23.02.26

Μεξικό: Ο σκληρός «Ελ Μέντσο» είναι νεκρός – Ο θάνατος του μπορεί να φέρει πόλεμο καρτέλ ή μια μεγάλη ευκαιρία

Οι αρχές του Μεξικού φοβούνται ότι ο θάνατος του «Ελ Μέντσο» θα προκαλέσει πόλεμο μεταξύ των καρτέλ Χαλίσκο και Σιναλόα, για το έλεγχο περιοχών. Ίσως να είναι μια ευκαιρία για να ελεγχθεί η δράση τους

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Συμβουλοκρατία: Το 1% των αναδόχων απορροφά το 96% των δημόσιων δαπανών για συμβουλευτικές υπηρεσίες
Απευθείας αναθέσεις 23.02.26

Συμβουλοκρατία: Το 1% των αναδόχων απορροφά το 96% των δημόσιων δαπανών για συμβουλευτικές υπηρεσίες

H έκθεση «Consultocracy» (Vouliwatch και Solomon), μας δείχνει πώς η γραφειοκρατία, μετατρέπεται σε «συμβουλοκρατία». Το Δημόσιο εκχωρεί κρίσιμες λειτουργίες σε ιδιωτικές συμβουλευτικές εταιρείες.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πρεστιάνι: Σκέψεις να κινηθεί εναντίον των Βινίσιους, Εμπαπέ για συκοφαντική δυσφήμιση
Ποδόσφαιρο 23.02.26

Πρεστιάνι: Σκέψεις να κινηθεί εναντίον των Βινίσιους, Εμπαπέ για συκοφαντική δυσφήμιση

Ο Αργεντινός εξτρέμ της Μπενφίκα σκέφτεται να περάσει στην αντεπίθεση καταγγέλλοντας τους Βινίσιους και Μπαπέ για συκοφαντική δυσφήμιση σε UEFA και FIFA, καθώς και στη δικαιοσύνη της Πορτογαλίας.

Αλέξανδρος Κωτάκης
O Τιμ Γκαν του Project Runway σπάει τη σιωπή του για τα 43 χρόνια αγαμίας μετά τον οδυνηρό χωρισμό του στα 29 του
«Θανατική καταδίκη» 23.02.26

O Τιμ Γκαν του Project Runway σπάει τη σιωπή του για τα 43 χρόνια αγαμίας μετά τον οδυνηρό χωρισμό του στα 29 του

Σαράντα τρία χρόνια μετά τον οδυνηρό χωρισμό που έζησε στα 29 του, ο Τιμ Γκαν αποκαλύπτει ότι επέλεξε την αγαμία, εξηγώντας πως η απιστία του συντρόφου του, εν μέσω της κρίσης του AIDS το 1982, τον σημάδεψε οριστικά

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο