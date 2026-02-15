Mattel vs Hasbro – Η μάχη των παιχνιδιών στον ψηφιακό κόσμο

Στην καρδιά ενός κόσμου που αλλάζει ραγδαία, δύο γίγαντες των παιχνιδιών παλεύουν για την κυριαρχία της επόμενης γενιάς παικτών, η Mattel, με τις εμβληματικές Barbie και τα Hot Wheels, βλέπει τα ράφια των καταστημάτων να γεμίζουν χωρίς τις πωλήσεις που περίμενε. Η Hasbro, αντίθετα, αναδύεται σαν μαγικός μάγος με τα Wizards of the Coast και τα ψηφιακά της παιχνίδια, μετατρέποντας κάθε πρόβλεψη κρίσης σε ευκαιρία.

Σε μια εποχή που τα παιδιά επιλέγουν τα tablets αντί για τα παραδοσιακά παιχνίδια, ποιος θα βγει νικητής σε αυτήν την ψηφιακή αναμέτρηση;

Η ψηφιακή άνοδος στα παιχνίδια και η «παραδοσιακή» πτώση

Η Hasbro δείχνει ότι η στρατηγική της στον ψηφιακό χώρο αποδίδει καρπούς. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Reuters, oι μετοχές της αυξήθηκαν έως και 9% την Τρίτη, χάρη στην εκπληκτική επίδοση του τμήματος Digital Gaming και Wizards of the Coast.

Αντίθετα, η Mattel κατέγραψε βουτιά 27% την Τετάρτη, υπολογίζοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση της εδώ και πάνω από δύο δεκαετίες.

Η διαφορά στις αντιδράσεις της αγοράς αποκαλύπτει ένα βαθύτερο στρατηγικό χάσμα μεταξύ των δύο κολοσσών των παιχνιδιών. Ενώ και οι δύο αντιμετωπίζουν τη μειωμένη ζήτηση για παραδοσιακά παιχνίδια, η Hasbro έχει αναβαθμίσει το προφίλ κινδύνου της μέσω της ψηφιακής επιτυχίας, μετατρέποντας μια δυσοίωνη πρόβλεψη σε απλή μικρή διακύμανση.

View this post on Instagram A post shared by Steve Ozer (@actionfigureattack)

Το στοίχημα της Mattel στον ψηφιακό κόσμο

Η Mattel, κατασκευαστής των εμβληματικών Barbie και Hot Wheels, ανακοίνωσε σχέδια επένδυσης 110 εκατομμυρίων δολαρίων το 2026 για ψηφιακά παιχνίδια και επιπλέον 40 εκατομμυρίων για marketing βασισμένο στην απόδοση. Ωστόσο, η πρωτοβουλία αυτή βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο, ασκώντας πίεση στα περιθώρια κέρδους.

«Η Mattel βρίσκεται στα πρώτα στάδια μιας επένδυσης που μοιάζει με την επένδυση της Hasbro στα ψηφιακά παιχνίδια πριν από επτά χρόνια», δήλωσε ο αναλυτής Keegan Cox της D.A. Davidson.

Παρά την είσοδο της Mattel στο ψηφιακό παιχνίδι μέσω της εξαγοράς του υπόλοιπου 50% της κοινής επιχείρησης με την κινεζική NetEase, οι επενδυτές παραμένουν ανήσυχοι για την έκθεση της εταιρείας στην ασθενική αγορά παιχνιδιών και τη διαχείριση αποθεμάτων.

H στοίβα των αποθεμάτων και οι δυσκολίες του λιανεμπορίου

Η Mattel αντιμετώπισε πίεση στα περιθώρια κέρδους, καθώς αναγκάστηκε να προσφέρει εκπτώσεις για να εκκαθαρίσει τα αποθέματα που είχαν συσσωρευτεί λόγω της μετάβασης από άμεσες εισαγωγές σε εγχώρια διανομή. Οι λιανέμποροι, όπως η Walmart, πλέον αγοράζουν με βάση τη ζήτηση, αναγκάζοντας τη Mattel να κρατάει περισσότερα αποθέματα στις αποθήκες της.

Η καθυστερημένη διαχείριση αποθεμάτων και η αβεβαιότητα στις παραγγελίες αναμένεται να συνεχίσουν να επιβαρύνουν τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας και το τρέχον τρίμηνο.

Η στρατηγική της Hasbro που αποδίδει

Σε αντίθεση με τη Mattel, η Hasbro ανακοίνωσε άνοδο 86% στα έσοδα του τμήματος Wizards of the Coast και Digital Gaming για το τρίμηνο Δεκεμβρίου, ενώ το λειτουργικό περιθώριο αυξήθηκε στο 45% από περίπου 24% πριν ένα χρόνο. Η δημοφιλής σειρά Magic: The Gathering κατέγραψε αύξηση εσόδων 141%.

«Ενώ οι επενδυτές έχουν δει πώς η παραδοσιακή πνευματική ιδιοκτησία των παιχνιδιών μπορεί να μεταφερθεί με επιτυχία στον ψηφιακό κόσμο των παιχνιδιών και τις ευκαιρίες κέρδους που αυτό προσφέρει, η σημαντική επένδυση της Mattel στον ψηφιακό κόσμο των παιχνιδιών το 2026 καθυστερεί την αύξηση των κερδών», έγραψαν οι αναλυτές της UBS σε μια σημείωση.

Η Hasbro διαπραγματεύεται με πολλαπλασιαστή τιμής προς κέρδη (P/E) 18,95, σε αντίθεση με την Mattel που είναι 12,14, δείχνοντας την προτίμηση της αγοράς για την ψηφιακή στρατηγική της πρώτης.

Το μέλλον της μάχης

Η σύγκρουση μεταξύ των δύο κολοσσών δεν αφορά πλέον μόνο κούκλες και αυτοκινητάκια.

Το στοίχημα μεταφέρεται στον ψηφιακό χώρο, όπου οι επενδύσεις, η καινοτομία και η ικανότητα γρήγορης προσαρμογής στις νέες τάσεις θα καθορίσουν ποιος θα κερδίσει την επόμενη γενιά παικτών.

Η Mattel ξεκινά δειλά το ψηφιακό της ταξίδι, ενώ η Hasbro φαίνεται να έχει πάρει σημαντικό προβάδισμα.

Πηγή: ot.gr