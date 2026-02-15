newspaper
Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Mattel vs Hasbro – Η μάχη των παιχνιδιών στον ψηφιακό κόσμο
Διεθνής Οικονομία 15 Φεβρουαρίου 2026, 02:02

Mattel vs Hasbro – Η μάχη των παιχνιδιών στον ψηφιακό κόσμο

Καθώς τα παραδοσιακά παιχνίδια χάνουν έδαφος, η Hasbro απογειώνεται ψηφιακά, ενώ η Mattel παλεύει να προσαρμοστεί

ΕπιμέλειαΝατάσα Σινιώρη
A
A
Vita.gr
Έρωτας: Τι ψέμα λένε οι ρομαντικές ταινίες;

Έρωτας: Τι ψέμα λένε οι ρομαντικές ταινίες;

Spotlight

Στην καρδιά ενός κόσμου που αλλάζει ραγδαία, δύο γίγαντες των παιχνιδιών παλεύουν για την κυριαρχία της επόμενης γενιάς παικτών, η Mattel, με τις εμβληματικές Barbie και τα Hot Wheels, βλέπει τα ράφια των καταστημάτων να γεμίζουν χωρίς τις πωλήσεις που περίμενε. Η Hasbro, αντίθετα, αναδύεται σαν μαγικός μάγος με τα Wizards of the Coast και τα ψηφιακά της παιχνίδια, μετατρέποντας κάθε πρόβλεψη κρίσης σε ευκαιρία.

Σε μια εποχή που τα παιδιά επιλέγουν τα tablets αντί για τα παραδοσιακά παιχνίδια, ποιος θα βγει νικητής σε αυτήν την ψηφιακή αναμέτρηση;

Η ψηφιακή άνοδος στα παιχνίδια και η «παραδοσιακή» πτώση

Η Hasbro δείχνει ότι η στρατηγική της στον ψηφιακό χώρο αποδίδει καρπούς. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Reuters, oι μετοχές της αυξήθηκαν έως και 9% την Τρίτη, χάρη στην εκπληκτική επίδοση του τμήματος Digital Gaming και Wizards of the Coast.

Αντίθετα, η Mattel κατέγραψε βουτιά 27% την Τετάρτη, υπολογίζοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση της εδώ και πάνω από δύο δεκαετίες.

Η διαφορά στις αντιδράσεις της αγοράς αποκαλύπτει ένα βαθύτερο στρατηγικό χάσμα μεταξύ των δύο κολοσσών των παιχνιδιών. Ενώ και οι δύο αντιμετωπίζουν τη μειωμένη ζήτηση για παραδοσιακά παιχνίδια, η Hasbro έχει αναβαθμίσει το προφίλ κινδύνου της μέσω της ψηφιακής επιτυχίας, μετατρέποντας μια δυσοίωνη πρόβλεψη σε απλή μικρή διακύμανση.

View this post on Instagram

A post shared by Steve Ozer (@actionfigureattack)

Το στοίχημα της Mattel στον ψηφιακό κόσμο

Η Mattel, κατασκευαστής των εμβληματικών Barbie και Hot Wheels, ανακοίνωσε σχέδια επένδυσης 110 εκατομμυρίων δολαρίων το 2026 για ψηφιακά παιχνίδια και επιπλέον 40 εκατομμυρίων για marketing βασισμένο στην απόδοση. Ωστόσο, η πρωτοβουλία αυτή βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο, ασκώντας πίεση στα περιθώρια κέρδους.

«Η Mattel βρίσκεται στα πρώτα στάδια μιας επένδυσης που μοιάζει με την επένδυση της Hasbro στα ψηφιακά παιχνίδια πριν από επτά χρόνια», δήλωσε ο αναλυτής Keegan Cox της D.A. Davidson.

Παιχνίδια

Mattel -Master of the Universe, Nuremberg Toy Fair

Παρά την είσοδο της Mattel στο ψηφιακό παιχνίδι μέσω της εξαγοράς του υπόλοιπου 50% της κοινής επιχείρησης με την κινεζική NetEase, οι επενδυτές παραμένουν ανήσυχοι για την έκθεση της εταιρείας στην ασθενική αγορά παιχνιδιών και τη διαχείριση αποθεμάτων.

H στοίβα των αποθεμάτων και οι δυσκολίες του λιανεμπορίου

Η Mattel αντιμετώπισε πίεση στα περιθώρια κέρδους, καθώς αναγκάστηκε να προσφέρει εκπτώσεις για να εκκαθαρίσει τα αποθέματα που είχαν συσσωρευτεί λόγω της μετάβασης από άμεσες εισαγωγές σε εγχώρια διανομή. Οι λιανέμποροι, όπως η Walmart, πλέον αγοράζουν με βάση τη ζήτηση, αναγκάζοντας τη Mattel να κρατάει περισσότερα αποθέματα στις αποθήκες της.

Η καθυστερημένη διαχείριση αποθεμάτων και η αβεβαιότητα στις παραγγελίες αναμένεται να συνεχίσουν να επιβαρύνουν τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας και το τρέχον τρίμηνο.

Η στρατηγική της Hasbro που αποδίδει

Σε αντίθεση με τη Mattel, η Hasbro ανακοίνωσε άνοδο 86% στα έσοδα του τμήματος Wizards of the Coast και Digital Gaming για το τρίμηνο Δεκεμβρίου, ενώ το λειτουργικό περιθώριο αυξήθηκε στο 45% από περίπου 24% πριν ένα χρόνο. Η δημοφιλής σειρά Magic: The Gathering κατέγραψε αύξηση εσόδων 141%.

«Ενώ οι επενδυτές έχουν δει πώς η παραδοσιακή πνευματική ιδιοκτησία των παιχνιδιών μπορεί να μεταφερθεί με επιτυχία στον ψηφιακό κόσμο των παιχνιδιών και τις ευκαιρίες κέρδους που αυτό προσφέρει, η σημαντική επένδυση της Mattel στον ψηφιακό κόσμο των παιχνιδιών το 2026 καθυστερεί την αύξηση των κερδών», έγραψαν οι αναλυτές της UBS σε μια σημείωση.

Η Hasbro διαπραγματεύεται με πολλαπλασιαστή τιμής προς κέρδη (P/E) 18,95, σε αντίθεση με την Mattel που είναι 12,14, δείχνοντας την προτίμηση της αγοράς για την ψηφιακή στρατηγική της πρώτης.

Το μέλλον της μάχης

Η σύγκρουση μεταξύ των δύο κολοσσών δεν αφορά πλέον μόνο κούκλες και αυτοκινητάκια.

Το στοίχημα μεταφέρεται στον ψηφιακό χώρο, όπου οι επενδύσεις, η καινοτομία και η ικανότητα γρήγορης προσαρμογής στις νέες τάσεις θα καθορίσουν ποιος θα κερδίσει την επόμενη γενιά παικτών.

Η Mattel ξεκινά δειλά το ψηφιακό της ταξίδι, ενώ η Hasbro φαίνεται να έχει πάρει σημαντικό προβάδισμα.

Πηγή: ot.gr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Δασμοί Τραμπ: Κερδισμένοι και χαμένοι στις εμπορικές συμφωνίες

Δασμοί Τραμπ: Κερδισμένοι και χαμένοι στις εμπορικές συμφωνίες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Έρωτας: Τι ψέμα λένε οι ρομαντικές ταινίες;

Έρωτας: Τι ψέμα λένε οι ρομαντικές ταινίες;

Κοινωνία
Βιολάντα: Συνελήφθη ξανά ο ιδιοκτήτης

Βιολάντα: Συνελήφθη ξανά ο ιδιοκτήτης

inWellness
inTown
Stream newspaper
Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου: Από τα luxury δώρα στα ραντεβού στο σπίτι – Όταν ο ρομαντισμός συναντά την ακρίβεια
Διεθνής Οικονομία 14.02.26

Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου: Από τα luxury δώρα στα ραντεβού στο σπίτι – Όταν ο ρομαντισμός συναντά την ακρίβεια

Οι δαπάνες για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου δέχονται πίεση από την άνοδο των τιμών, επηρεάζοντας τα σχέδια των καταναλωτών.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
ΕΕ: Η ταξιδιωτική βιομηχανία φοβάται πλήγμα στην καλοκαιρινή σεζόν από τους νέους βιομετρικούς ελέγχους στα σύνορα
Ταλαιπωρία επιβατών 14.02.26

Η ταξιδιωτική βιομηχανία φοβάται πλήγμα στην καλοκαιρινή σεζόν από τους νέους βιομετρικούς ελέγχους στα σύνορα της ΕΕ

Η ΕΕ προτρέπει τις αρχές να σταματήσουν τους ελέγχους EES εάν χρειαστεί, για να αποφευχθούν καθυστερήσεις σε αεροδρόμια και συνοριακές διελεύσεις

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Συμβούλιο Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ: Εξαιρετικά υποστηρικτική η Ελλάδα στον Κάθετο Διάδρομο
Φυσικό αέριο 13.02.26

Συμβούλιο Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ: Εξαιρετικά υποστηρικτική η Ελλάδα στον Κάθετο Διάδρομο

Ο εκτελεστικός διευθυντής του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, Τζάροντ Έιγκεν, είπε ότι υπάρχει «ισχυρή διάθεση» από ελληνικές ιδιωτικές εταιρείες να συνεργαστούν με αμερικανικές

Σύνταξη
AI washing: Πώς η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται «πλυντήριο» μαζικών απολύσεων
Προφάσεις εν αμαρτίαις 13.02.26

Πώς η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται «πλυντήριο» μαζικών απολύσεων - Το φαινόμενο AI washing

Η AI ως πρόσχημα για δύσκολες επιχειρηματικές επιλογές - Το υποτιθέμενο άλμα καινοτομίας που μετατρέπεται σε βολικό άλλοθι για μειώσεις προσωπικού

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Συνεχίζεται η πτώση των τιμών στο πετρέλαιο, ενώ η υποχωρεί η ανησυχία για σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν
Δεύτερη εβδομάδα 13.02.26

Συνεχίζεται η πτώση των τιμών στο πετρέλαιο, ενώ η υποχωρεί η ανησυχία για σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν

Οι τιμές σημείωσαν άνοδο νωρίτερα αυτή την εβδομάδα λόγω των ανησυχιών ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να επιτεθούν στον Ιράν, έναν από τους σημαντικότερους παραγωγούς της Μέσης Ανατολής

Σύνταξη
Απανωτά σοκ, ελλείψεις προσφοράς και στεγαστική κρίση – Οι λόγοι που το σπίτι έχει γίνει η κύρια ανησυχία των Ευρωπαίων
Διεθνής Οικονομία 13.02.26

Απανωτά σοκ, ελλείψεις προσφοράς και στεγαστική κρίση - Οι λόγοι που το σπίτι έχει γίνει η κύρια ανησυχία των Ευρωπαίων

Η στεγαστική κρίση ταλανίζει τα τελευταία χρόνια πολλούς ευρωπαίους. Από το 2010, οι μέσες τιμές πώλησης κατοικιών στην ΕΕ έχουν αυξηθεί κατά 55,4% και τα ενοίκια κατά 26,7%

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Νέα Ζηλανδία στο έλεος νέων καταιγίδων και ισχυρών ανέμων μετά από πλημμύρες με έναν νεκρό
Κόσμος 15.02.26

Η Νέα Ζηλανδία στο έλεος νέων καταιγίδων και ισχυρών ανέμων μετά από πλημμύρες με έναν νεκρό

Η Νέα Ζηλανδία ήρθε αντιμέτωπη για πολλοστή φορά με γεγονός που συμβαίνει μια φορά στα εκατό χρόνια, ως απότοκο της κλιματικής κρίσης που την χτύπησε με πλημμύρες και ανέμους 9 Μποφόρ.

Σύνταξη
Ο Τραμπ ακόμη «ποθεί» η χώρα του να αποκτήσει τη Γροιλανδία, τονίζει η πρωθυπουργός της Δανίας
Μέτε Φρέντερικσεν 15.02.26

Ο Τραμπ ακόμη «ποθεί» η χώρα του να αποκτήσει τη Γροιλανδία, τονίζει η πρωθυπουργός της Δανίας

Σύμφωνα με την Μέτε Φρέντερικσεν ο πρόεδρος τον ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ακόμη «ποθεί» τη Γροιλανδία, όμως η Δανία αρνείται να πουλήσει κομμάτι του εδάφους της.

Σύνταξη
Το Ιράν δεν σκοπεύει να αφήσει τις επενδύσεις στην πυρηνική ενέργεια
Κόσμος 15.02.26

Το Ιράν δεν σκοπεύει να αφήσει τις επενδύσεις στην πυρηνική ενέργεια

Ο επικεφαλής του Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας του Ιράν, Μοχάμαντ Εσλαμί, επισκέφθηκε το εργοτάξιο για να επιθεωρήσει την πρόοδο των εργασιών κατασκευής των μονάδων 2 και 3 του πυρηνικού σταθμού του Μπουσέχρ.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Μαρούσι – Καρδίτσα 78-77: Τεράστια ανάσα για τους Αμαρουσιώτες με μεγάλο τρίποντο του Κινγκ! (vid)
Μπάσκετ 14.02.26

Μαρούσι – Καρδίτσα 78-77: Τεράστια ανάσα για τους Αμαρουσιώτες με μεγάλο τρίποντο του Κινγκ! (vid)

O Τζόρνταν Κινγκ ευστόχησε σε μεγάλο τρίποντο λίγο πριν το φινάλε του αγώνα στο κλειστό του Αγίου Θωμά, κι έτσι το Μαρούσι πήρε τεράστια νίκη 78-77 επί της Καρδίτσας, στη μάχη της παραμονής.

Σύνταξη
Μαρκήσιος, κατάσκοπος, αμφιλεγόμενος, βασιλιάς των prints: Η άγνωστη οδύσσεια του Εμίλιο Πούτσι στο φως
Βιογραφία 14.02.26

Μαρκήσιος, κατάσκοπος, αμφιλεγόμενος, βασιλιάς των prints: Η άγνωστη οδύσσεια του Εμίλιο Πούτσι στο φως

Πριν τα ψυχεδελικά μοτίβα του οίκου Pucci ντύσουν την παγκόσμια ελίτ, ο ιδρυτής τους, Μαρκήσιος Εμίλιο Πούτσι, επιβίωνε από τα βασανιστήρια της Γκεστάπο και τις αερομαχίες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, κουβαλώντας μυστικά που άλλαξαν τον ρου της Ιστορίας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΕΟ ΚΚΕ: Να ενταθεί η πάλη κόντρα στο σχολείο-«εξεταστικό κέντρο» για τις ανάγκες της αγοράς
Πολιτική Γραμματεία 14.02.26

ΕΟ ΚΚΕ: Να ενταθεί η πάλη κόντρα στο σχολείο-«εξεταστικό κέντρο» για τις ανάγκες της αγοράς

«Είναι η ΕΕ και όλες οι κυβερνήσεις, όπως αυτή της ΝΔ στην Ελλάδα, που επιταχύνουν το σχολείο - εξεταστικό κέντρο από την Α' Λυκείου, με το λεγόμενο εθνικό απολυτήριο», δήλωσε ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ, Κώστας Παπαδάκης

Σύνταξη
ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-3 σετ: Νίκη για τις ερυθρόλευκες, με 16 μπλοκ και πρώτη σκόρερ την Κούμπουρα
Volley League 14.02.26

ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-3 σετ: Νίκη για τις ερυθρόλευκες, με 16 μπλοκ και πρώτη σκόρερ την Κούμπουρα

Μετά την πρόκριση στο Final-4 του Κυπέλλου Ελλάδας, η ομάδα βόλεϊ Γυναικών του Ολυμπιακού νίκησε και στη Volley League, συγκεκριμένα την ΑΕΚ εκτός έδρας με 3-1 σετ (16-25, 19-25, 25-19, 14-25) .

Σύνταξη
Άγρια δολοφονία στην Αλεξανδρούπολη: Ηλικιωμένος βρέθηκε νεκρός από πολλαπλές μαχαιριές
Σοκ 14.02.26

Άγρια δολοφονία στην Αλεξανδρούπολη: Ηλικιωμένος βρέθηκε νεκρός από πολλαπλές μαχαιριές

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, το θύμα έφερε πολλαπλές μαχαιριές σε διάφορα σημεία του σώματός του, στοιχεία που παραπέμπουν ξεκάθαρα σε ανθρωποκτονία. Ο ηλικιωμένος διέμενε μόνος.

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Κυριαρχήσαμε στο παιχνίδι, αλλά δεν ήταν αρκετό…»
Ποδόσφαιρο 14.02.26

Μεντιλίμπαρ: «Κυριαρχήσαμε στο παιχνίδι, αλλά δεν ήταν αρκετό…»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στάθηκε στην κλειστή άμυνα του Λεβαδειακού και στην δεδομένη δυσκολία να «σπάσει» αν δεν έρθει κάτι παραπάνω παρά την κυριαρχία που είχε ο Ολυμπιακός – Τι είπε για την Λεβερκούζεν

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο