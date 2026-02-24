Στα «ΝΕΑ» της Τρίτης: Κερδισμένοι – χαμένοι
Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Τρίτης:
Ορια ηλικίας: πότε αλλάζουν
Κερδισμένοι – χαμένοι
• Αύξηση κατά 1½ έτος στο όριο συνταξιοδότησης • Ποιοι και γιατί θα βγουν αργότερα λόγω εργασιακού βίου • Από ποιους δημογραφικούς δείκτες θα εξαρτηθούν οι αλλαγές • Ποιες είναι οι πέντε κατηγορίες ασφαλισμένων που δεν θα επηρεαστούν • Περισσότεροι από 140.000 εργαζόμενοι αναμένεται να υποβάλουν φέτος αίτηση συνταξιοδότησης
=============
Kαι τι ισχύει για τις διαθήκες στα γηροκομεία
Τι δικαιούνται οι φροντιστές ηλικιωμένων στις κληρονομιές
• Ριζικές οι αλλαγές • Οι νέες προϋποθέσεις και οι όροι ακυρότητας
=============
Οι κρίσιμες παρεμβάσεις
Το νέο Ηρώδειο
• Πού θα γίνει λίφτινγκ στον εσωτερικό και εξωτερικό χώρο
=============
Εξομολογήσεις
«Δεν μετάνιωσα για τη δωρεά σπέρματος»
Ο 24χρονος Μάρκος μιλάει στα «ΝΕΑ» με αφορμή τον δανό δότη και το γονίδιο καρκίνου
=============
Νέος πόλεμος
7+1 ερωτήσεις – απαντήσεις για τους δασμούς
• Το ντόμινο μετά την απαγόρευση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ
=============
Σε ΝΔ – ΠΑΣΟΚ
Προβληματικά αντί πανηγυρικά τα 2 συνέδρια
=============
Καρτέλ
Το Μεξικό φλέγεται για έναν «ναρκο-βαρόνο»
=============
Με παραμύθια
Μια νηπιαγωγός που ενώνει την άγονη γραμμή
=============
Στα «ΝΕΑ»
Ο σωσίας περιγράφει την εμπειρία του να είναι… Μπραντ Πιτ
=============
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»
Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός
Με θάρρος και αποφασιστικότητα oι ερυθρόλευκοι
Πρεστιάνι
«Κόκκινο» της UEFA στον ποδοσφαιριστή της Μπενφίκα
Το κύπελλο στον Παναθηναϊκό
Πώς ο Χέιζ-Ντέιβις αλλάζει το τριφύλλι
- Ρωσία: Αστυνομικός νεκρός και άλλοι 2 τραυματίες σε έκρηξη κοντά σε σιδηροδρομικό σταθμό της Μόσχας
- Καραϊβική: Περιφερειακή σύνοδος με την παρουσία του Ρούμπιο
- Δυτική Οχθη: Κάπου 20 χώρες καταδικάζουν την «de facto προσάρτηση» από το Ισραήλ
- Ουκρανία: Επικρίσεις Ζελένσκι στην ΕΕ για καθυστερήσεις στην ενταξιακή διαδικασία
- Μεξικό: Ο ρόλος μιας από τις ερωμένες του Ελ Μέντσο στον εντοπισμό και την εξόντωσή του
- Ουκρανία: Επιθέσεις κατά αστυνομικών – Εκρήξεις σε οχήματα και αστυνομικό τμήμα
- Πώς η ανησυχία για την Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσε να τροφοδοτήσει ένα νέο εργατικό κίνημα
