Στα «ΝΕΑ» της Τρίτης: Κερδισμένοι – χαμένοι

Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Τρίτης:

Ορια ηλικίας: πότε αλλάζουν

Κερδισμένοι – χαμένοι

• Αύξηση κατά 1½ έτος στο όριο συνταξιοδότησης • Ποιοι και γιατί θα βγουν αργότερα λόγω εργασιακού βίου • Από ποιους δημογραφικούς δείκτες θα εξαρτηθούν οι αλλαγές • Ποιες είναι οι πέντε κατηγορίες ασφαλισμένων που δεν θα επηρεαστούν • Περισσότεροι από 140.000 εργαζόμενοι αναμένεται να υποβάλουν φέτος αίτηση συνταξιοδότησης

=============

Kαι τι ισχύει για τις διαθήκες στα γηροκομεία

Τι δικαιούνται οι φροντιστές ηλικιωμένων στις κληρονομιές

• Ριζικές οι αλλαγές • Οι νέες προϋποθέσεις και οι όροι ακυρότητας

=============

Οι κρίσιμες παρεμβάσεις

Το νέο Ηρώδειο

• Πού θα γίνει λίφτινγκ στον εσωτερικό και εξωτερικό χώρο

=============

Εξομολογήσεις

«Δεν μετάνιωσα για τη δωρεά σπέρματος»

Ο 24χρονος Μάρκος μιλάει στα «ΝΕΑ» με αφορμή τον δανό δότη και το γονίδιο καρκίνου

=============

Νέος πόλεμος

7+1 ερωτήσεις – απαντήσεις για τους δασμούς

• Το ντόμινο μετά την απαγόρευση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ

=============

Σε ΝΔ – ΠΑΣΟΚ

Προβληματικά αντί πανηγυρικά τα 2 συνέδρια

=============

Καρτέλ

Το Μεξικό φλέγεται για έναν «ναρκο-βαρόνο»

=============

Με παραμύθια

Μια νηπιαγωγός που ενώνει την άγονη γραμμή

=============

Στα «ΝΕΑ»

Ο σωσίας περιγράφει την εμπειρία του να είναι… Μπραντ Πιτ

=============

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός

Με θάρρος και αποφασιστικότητα oι ερυθρόλευκοι

Πρεστιάνι

«Κόκκινο» της UEFA στον ποδοσφαιριστή της Μπενφίκα

Το κύπελλο στον Παναθηναϊκό

Πώς ο Χέιζ-Ντέιβις αλλάζει το τριφύλλι